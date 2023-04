Il mondo dei funghi di The Last of Us

La nuova serie targata HBO dedicata a The Last of Us ha portato il già famoso videogioco a godere di una grande fama anche sul piccolo schermo. La serie ricalca la trama del videogioco in modo abbastanza fedele; tuttavia, sono state apportate alcune piccole modifiche allo scopo di rendere la storia ancora più accurata in ambito scientifico. Vediamo, quindi, un po' più nel dettaglio come la scienza incontra l'intrattenimento e la sua veridicità, avvisandovi che da questo punto in avanti potrete imbattervi in numerosi spoiler sul gioco e sulla serie TV.



The Last of Us

The Last of Us nasce nel 2013 come videogioco con componenti action-horror sviluppato dal colosso Naughty Dog e diretto da Neil Druckmann e Bruce Straley. La storia inizia nel 2013 ed è ambientata negli Stati Uniti d'America, dove una pandemia causata da un fungo trasforma gli esseri umani in creature aggressive e pericolose.

All'inizio del gioco seguiamo le vicende di Joel Miller che, insieme alla figlia e al fratello, scappa da Austin per sfuggire al caos causato dal fungo.

Durante la fuga è costretto ad assistere alla tragica morte della tredicenne Sarah, figlia di Joel, che segnerà profondamente il protagonista sopravvissuto insieme al fratello.

Il gioco prosegue 20 anni dopo i fatti: nel 2033 la popolazione è stata decimata e i sopravvissuti vivono in città fortificate e protette militarmente. Gli infetti continuano a prolificare e i sopravvissuti cercano di tirare avanti come possono. Joel è diventato un contrabbandiere e in una delle sue missioni si imbatte in Ellie, una ragazza di quattordici anni, che si scoprirà essere immune al contagio.

La storia proseguirà con Joel ed Ellie che, superando numerosi ostacoli, si avventureranno in un lungo viaggio per recarsi in una clinica dove l'immunità di Ellie potrà essere studiata al fine di ricavare una cura o, più idealmente, un vaccino.



Durante il viaggio Joel si avvicinerà molto a Ellie e viceversa. Tra i due si instaurerà un legame speciale, intensificato per Joel anche dalla perdita della figlia Sarah, quasi coetanea di Ellie.

Arrivati alla clinica viene spiegato che l'unico modo per ottenere dei dati sia rimuovere la parte di encefalo in cui Ellie ha sviluppato la resistenza all'infezione: ciò potrebbe causare danni irreversibili e la probabile morte della ragazza.

Il gioco si conclude con la scelta di Joel di salvare Ellie pur rinunciando alla possibilità di trovare una cura.

Il videogioco permette dunque di attraversare tutta una serie di dilemmi morali ed etici e di immedesimarci in un contesto post-apocalittico in cui i sentimenti e le emozioni hanno ancora un ruolo fondamentale.

Acclamato da pubblico e critica, è stato premiato in tutto il mondo vincendo numerosi riconoscimenti, tra cui miglior gioco per console e miglior gioco originale all'E3 del 2012.



La serie televisiva segue la trama del videogioco anche se mostra delle differenze sottili ma sostanziali. Queste modifiche sono state effettuate con lo scopo di rendere tutto più accurato soprattutto sull'origine della pandemia e di coinvolgere di più lo spettatore facendolo immergere in un contesto purtroppo ancora più familiare.

La prima scelta è stata infatti quella di ambientare la serie TV nel 2023 e non nel 2033 come nel videogioco: considerando la recente pandemia da COVID-19 non è così difficile immedesimarsi.

Inoltre, sono stati inseriti molti più riferimenti alle problematiche mediatiche e comunicative della pandemia (come accade nel primo episodio con le interviste a epidemiologi e scienziati che fanno riferimento ai problemi della globalizzazione come vettore di probabili epidemie mondiali nel 1968). Infine, sono stati raccontati più retroscena che mostrano scienziati e sopravvissuti prendere le misure con l'inizio dell'infezione.



La causa della pandemia, il Cordyceps

La causa della pandemia è la stessa per il videogioco che per la serie, il fungo Cordyceps, noto parassita ascomiceto, presente realmente sul nostro Pianeta in più di 400 varianti conosciute.

Nella prima puntata della serie viene mostrata una discussione in diretta televisiva con un epidemiologo, il quale spiega che il fungo Cordyceps, precedentemente in grado di parassitare solo insetti o altri funghi, potrebbe essere in grado di effettuare un salto di specie ed infettare gli esseri umani in seguito al riscaldamento globale con l'innalzamento delle temperature.

In questo già notiamo la prima grande differenza con il videogioco, in cui un virus aveva causato la mutazione del fungo e aveva permesso il passaggio di specie all'uomo. Indubbiamente la sensibilità al surriscaldamento globale ha portato a variare questa piccola, ma scientificamente fondamentale, informazione.

Dal prosieguo della puntata capiamo che il primo punto di contagio è avvenuto nel 2003 nel sud-est asiatico, in particolare a Giacarta, Indonesia.

Nella seconda puntata viene mostrata una micologa indonesiana, esperta ricercatrice della specie Cordyceps, mentre viene prelevata dalla polizia per analizzare i primi campioni ottenuti da un infetto deceduto. Dopo i primi momenti di scetticismo, la dottoressa paventa l'impossibilità di controllare l'epidemia: l'unica soluzione sembrerebbe quella di bombardare l'epicentro dei contagi per controllarne la diffusione.

Qui c'è una nuova sostanziale differenza con il videogioco, nel quale il contagio era partito da alcuni stati del Sud America e dal Messico.



Nel terzo episodio Joel, riferendosi all'inizio della pandemia, racconta come i telegiornali affermassero che i primi passaggi del fungo all'interno degli organismi umani fossero avvenuti attraverso farine e zuccheri utilizzati per alimenti ed esportati in tutto il mondo. L'infezione canonica tramite "il morso" sarebbe iniziata dopo che gli infetti erano ormai diventati violenti.

Un'altra informazione che viene rivelata nella serie riguarda la capacità degli organismi infetti di essere in contatto tra loro attraverso una fitta rete "neuronale" di miceli che prolifera in molti luoghi.

Infine, al contrario del videogioco, è stata abbandonata l'idea che il fungo potesse infettare nuovi organismi tramite le spore ed è stata lasciata la tradizionale infezione tramite morso, tipica dei racconti post-apocalittici sugli zombie.



Nel secondo episodio viene mostrato anche come nella bocca degli infetti vi siano lunghi filamenti, chiamati appunto micelio, che possono muoversi in modo limitato ed innestarsi in nuovi organismi ospite.

La scelta di abbandonare le spore risulta, tuttavia, una necessità cinematografica più che una scelta scientifica e persino gli ideatori della serie hanno affermato che non era del tutto esaltante l'idea di girare scene con ingombranti maschere.



Cosa c'è di reale?

Innanzitutto, il Cordyceps: come già anticipato, questo fungo esiste davvero. Ci sono più di 400 varianti conosciute e alcune di esse sono effettivamente dei funghi parassiti.

Per parassitismo si intende la capacità di un essere vivente di vivere a spese di un altro organismo, vivente o morto che sia, dal quale trae sostanze alimentari che lo mantengano in vita. In particolare, il Cordyceps è un parassita obbligato e ha la necessità di parassitare cellule di organismi viventi, al contrario dei saprofiti, che invece si nutrono e proliferano anche in presenza di tessuti deperiti.

La famiglia Cordyceps si divide in due gruppi. Il primo, in grado di attaccare solo alcuni funghi sotterranei. Il secondo, molto più vasto, distribuito soprattutto nelle regioni tropicali ed in Asia, in grado di parassitare anche insetti e ragni. Nella realtà, dunque, Cordyceps è un fungo in grado di parassitare solo insetti o altri funghi. Tuttavia, quanto è possibile che un fungo effettui un salto di specie? È già successo in passato? E quale delle cause citate nella serie e nel videogioco sarebbe quella più probabile?

Lo abbiamo chiesto alla Dottoressa Zotti, responsabile del laboratorio di Micologia del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova.



Dott.ssa Zotti: "l'idea che un organismo possa parassitarne un altro e trasformarlo in zombie non è nuova, tuttavia, è raro vedere un fungo come protagonista di un evento simile.

Posso affermare che in questa serie ci sia un'elevata attenzione ai dettagli, anche a livello visivo i funghi sono stati ricreati in modo impeccabile, è un piacere vedere tali immagini nella sigla d'apertura. I funghi hanno delle capacità straordinarie in particolare uno dei loro maggiori punti di forza è proprio la loro adattabilità e la loro capacità di degradare qualsiasi tipo di substrato, ricordiamoci che sono gli unici organismi in grado di degradare cellulosa o lignina, polimeri complessi che in natura non si degraderebbero senza di loro. Sono gli organismi, dopo gli insetti, più popolosi in natura e quindi è un'ottima idea utilizzarli come protagonisti. Il Cordyceps è sicuramente un patogeno in grado di parassitare gli insetti, riguardo al salto di specie non mi sento di dire che non sia possibile proprio grazie alla loro adattabilità. Nella buona fantascienza, una veridicità scientifica c'è sempre e anche in questo caso un fondo di verità è assolutamente presente. Sicuramente il cambiamento climatico è in grado di incidere su tanti organismi diversi, tra cui i funghi.



Il cordyceps, come tanti altri funghi, preferisce ambienti caldi e umidi, una variazione climatica può obiettivamente permettere ai funghi di migrare. Già attualmente abbiamo notato la presenza di microfunghi in zone geografiche dove non erano mai stati notati prima a causa dell'innalzamento delle temperature. Un problema attuale è ad esempio la contaminazione di derrate alimentari in paesi in cui prima non si avevano sviluppi di certi funghi mentre ora si. Inoltre, i funghi hanno un ciclo di sviluppo molto rapido, in termini scientifici significa avere molte generazioni di funghi in brevissimo tempo, questo obiettivamente può portare ad una mutazione genica.

Ad esempio, una mutazione che possa variare alcune caratteristiche dei funghi portandoli verso la capacità di attaccare nuovi organismi.

Infine, esistono funghi che troviamo normalmente nell'ambiente e che sono in grado di parassitare l'uomo solo nel momento in cui si abbassano le difese immunitarie; quindi, si può dire che molti funghi si siano già adattati alla temperatura umana. Esistono anche molti funghi termofili, in grado di resistere incredibilmente bene alle variazioni di temperatura.



Molti funghi si sono già abituati a vivere e a proliferare alla temperatura di 36/37 °C proprio per interagire con organismi con quella temperatura corporea.

Quindi è possibile un'evoluzione genica dei funghi a seguito di stress ambientale, ciò non vuol dire che ci sia la probabilità di uno sviluppo di questi organismi verso una pandemia zombie.

Il fatto che il Cordyceps possa parassitare l'uomo e controllarne il sistema nervoso rimane comunque buona fantascienza.

A livello storico-scientifico posso affermare che non ci siano mai stati casi assimilabili a ciò che succede nella serie tv. Bisogna anche sottolineare che in questi anni la ricerca sta scoprendo che sempre più specie di funghi che prima non erano parassiti lo stanno diventando; quindi, una probabile spinta dell'evoluzione verso il parassitismo sembra essere presente".



Everyeye.it: Nel videogioco la sindrome causata dall'infezione del Cordyceps viene abbreviata con CBI (Cordyceps Brain Infection), a livello scientifico viene detto che le spore emesse dal fungo sono in grado di attaccare i neuroni modificando il sistema nervoso centrale dell'organismo ospite. Nella Serie le spore sono state eliminate e si fa riferimento al micelio (le strane radici che vediamo uscire dalla bocca degli infetti) in grado di entrare in nuovi organismi sani a seguito alla rottura della pelle tramite il morso. Quanto è realistico questo nella realtà?



Dott.ssa Zotti: "A livello nervoso non saprei dire, parliamo di un buono spunto, perché i funghi possono produrre diverse sostanze come, ad esempio, gli ormoni che possono indurre a modifiche neuronali. C'è poca ricerca a riguardo ma le condizioni di alterazione del sistema nervoso sono ad ora solo buona fantascienza. Invece per il contagio un buon fondo di verità c'è, l'unità fondamentale del fungo è l'ifa, noi siamo abituati a considerare il fungo come quella cosa a forma di ombrello che si raccoglie nei boschi, in realtà quello è solo il corpo fruttifero (cioè la struttura deputata alla riproduzione).

Il corpo vero e proprio del fungo si trova adeso al terreno e sotto la superficie dove l'ifa crea una struttura di lunghi filamenti che intrecciati insieme formano il micelio. Questi filamenti permettono la comunicazione ed il flusso di materiale citoplasmatico e sono in grado di camminare, di muoversi per andare ad infettare altri organismi. Questi filamenti sono inoltre in grado di specializzarsi per aderire fisicamente all'ospite e sono in grado di produrre enzimi litici in grado di degradare il materiale di cui è composto l'organismo che stanno attaccando per infettarlo meglio.



Quindi l'idea del micelio come punto di contatto per l'infezione è perfetta, il micelio si muove e trova il modo di aprirsi un varco, ovviamente l'ispirazione scientifica porta poi alla fantascienza della serie, in cui è il morso che rompe la pelle dell'ospite per infettarlo, quello è una buona idea ma pura immaginazione. Esistono tutta una serie di funghi come, ad esempio, i dermatofiti, parassiti obbligati, che colpiscono proprio la pelle causando delle micosi superficiali; quindi, la capacità del fungo di entrare attraverso la pelle ed infettare è comunque scientificamente corretta.

Le spore poi sono l'infezione per eccellenza, capisco la scomodità per le riprese ma le spore sono l'unità fondamentale con le quali si forma, per germinazione, l'ifa del fungo; quindi, la spora rappresenta il più accurato inizio e sviluppo di un'infezione coadiuvata dal fatto che è facilmente trasportata dal vento. Anche l'infezione sugli insetti avviene in questo modo, tramite le spore. Sarebbe quindi questa la scelta scientificamente più accurata. Anche se c'è da dire che il micelio sottoterra si muove con una velocità assurda.



Everyeye.it: Proprio relativamente a questo argomento, nella serie e nel videogioco vediamo come gli organismi parassitati dal Cordyceps siano in grado di scambiarsi informazioni tramite una specie di rete neuronale condivisa anche su lunghe distanze. Visivamente sembra che il micelio del fungo sia in grado di connettere questi organismi viaggiando anche per diversi chilometri sottoterra. Quanto è realistica una cosa del genere?



Dott.ssa Zotti: "Come dicevo prima, il micelio è in grado di percorrere enormi distanze sottoterra collegando più funghi tra loro, anche qui c'è un fondamento di verità. Il micelio è assolutamente assimilabile ad una rete neuronale, non è un concetto sbagliato, i patogeni fungini si trasmettono comunicando tra loro ad esempio nel regno vegetale. Il micelio è fatto apposta anche per scambiare informazioni necessarie al fungo, positive e negative, come ad esempio la presenza di nutrimento. Non penso che sarebbe possibile uno scambio di informazioni così puntuali e dettagliate ma è assolutamente un concetto di fondo giustissimo".

Everyeye.it: Il fungo permette agli infetti di diventare più resistenti e in alcuni casi più forti e veloci di normali esseri umani. Permette, in alcuni individui di sopravvivere anche per lunghissimi periodi di tempo (addirittura decenni come i cosiddetti Clikers). Nella serie, si fa riferimento alla resistenza degli organismi infettati grazie alla produzione di penicillina da parte del fungo stesso. Nonostante sia appurato che la penicillina derivi davvero da prodotti del metabolismo di alcune muffe, quanto è compatibile questo con la realtà?



Dott.ssa Zotti: "In generale l'obiettivo del fungo è mantenere in vita l'organismo ospite per permettergli di promuovere l'infezione e parassitare altri organismi. Inoltre, è riconosciuto a livello scientifico che moltissimi antibatterici derivino dai funghi: dalla penicillina alle cefalosporine. I nuovi antibiotici li cerchiamo proprio in nuovi funghi. Il motivo per il quale però il fungo produce antibiotici sembra essere diverso da quello definito nella serie, principalmente la produzione di antibatterici viene effettuata per eliminare altri organismi (appunto i batteri) che potrebbero competere con i funghi nella ricerca di nutrienti.

Quindi in questo caso la serie si spinge oltre definendo un nuovo tipo di sinergia con l'uomo che ad ora è sconosciuto in letteratura, non possiamo dire se possa essere comunque una possibile evoluzione dei funghi parassiti. In generale i funghi sono in grado di sintetizzare una quantità incredibile di molecole diverse e questo porta a potenzialità infinite per uno scrittore di fantascienza".



Everyeye.it: Non sono possibili vaccini o cure per questo tipo di pandemia, nel videogioco, come nella serie, il grande motore della storia è l'impossibilità di migliorare la situazione. Solo Ellie, con la sua immunità, permette ai protagonisti di sperare ancora in un cambiamento. Nella realtà come potremmo difenderci da una possibile epidemia? Potrebbe davvero trasformarsi in una pandemia incontrollata?



Dott.ssa Zotti: "Nel tempo stiamo selezionando funghi sempre più resistenti ai comuni antifungini, il problema nei confronti dei funghi è che non abbiamo qualcosa di specifico per fermarli. I funghi sono dei potenti patogeni vegetali, in Italia, ad esempio, c'è una vasta legislazione per combattere batteri e virus in ambito agricolo, mentre per quanto riguarda i funghi non abbiamo grosse normative, di conseguenza, soprattutto in natura, stiamo causando il proliferare di funghi patogeni con l'uso errato e limitato di antifungini.



Quindi in natura stiamo elevando la loro resistenza e adattabilità e questo porta i funghi a spostarsi probabilmente più facilmente verso nuovi organismi, tra cui l'uomo. Nella serie si fa riferimento al fuoco come unico metodo di controllo di una contaminazione fungina ed è assolutamente accurato. Nelle pratiche agricole standard l'unico modo per liberarsi da questo tipo di contaminazione è proprio bruciare tutto."

Everyeye.it: Esistono attualmente dei funghi che preoccupano organizzazioni ed enti che si occupano di sicurezza mondiale come ad esempio l'OMS?



Dott.ssa Zotti: "Proprio a proposito della spinta dell'evoluzione verso il parassitismo, attualmente in letteratura c'è molta attenzione alla Candida auris responsabile della mucormicosi. Questo fungo prima sembrava quasi non si conoscesse, la letteratura non ne parlava, ultimamente si è scoperto essere in grado di parassitare l'uomo come importante patogeno. Non è volatile quindi non può infettare per via aerea ma la si ritrova sulle superfici come tutti funghi della famiglia della Candida. Bisogna sottolineare come anche questa specie sia già presente nel nostro organismo e viva in simbiosi con noi, tuttavia, nel momento in cui vi è un abbassamento delle difese immunitarie, può diventare un pericoloso patogeno."



Everyeye.it: Di cosa si occupa il vostro gruppo di ricerca ad esempio? Quali sono attualmente i maggiori interessi in ambito micologico?



Dott.ssa Zotti: "Mi dispiace che quando si parla dei funghi (e lo si fa purtroppo raramente) se ne parli sempre in modo molto negativo, in realtà, semplificando moltissimo, i funghi sono nostri alleati più di quanto pensiamo, sono molto più nemici degli organismi vegetali. Dalla sintesi di antibiotici alla loro capacità di degradare molecole complesse come potrebbero essere inquinanti antropici polimerici, i funghi hanno utilizzi sconfinati e meravigliosi. In particolare, noi ci occupiamo di quello che si chiama "mycoremediation" ovvero studiamo come utilizzare i funghi per biorisanare i danni da inquinamento che l'uomo è riuscito a fare fino ad ora.



Attraverso i funghi cerchiamo di degradare gli idrocarburi presenti nelle acque dovuti a svasamenti petroliferi, studiamo il loro utilizzo nel compost per favorire la formazione di nuovi concimi per le colture agrarie. Ci siamo occupati in passato anche di biotecnologie alimentari per ottenere prodotti alimentari tramite i funghi, dalle più classiche come il pane e la birra alla sintesi di conservanti come l'acido citrico. Se dovessimo fare un bilancio del nostro rapporto con i funghi sarebbe molto più positivo che negativo".



Ringraziamo di cuore la Dottoressa Mirca Zotti del laboratorio di micologia dell'università di Genova per questa meravigliosa intervista e ci riserviamo di scrivere un articolo in futuro relativo all'incredibile lavoro di ricerca che sta compiendo nell'ambito della Mycoremediation.