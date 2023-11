Motorola moto g32 e moto g84 5G: smartphone giovani, raffinati ed economici

Non è semplice trovare smartphone che riescono a strizzare l'occhio ai più giovani e dall'altra parte essere un peso piuma per il portafoglio dei genitori. Unire le generazioni, è risaputo, non è cosa facile, ma i Motorola moto g32 e Motorola moto g84 5G sembrano essere pensati esattamente a questo scopo.

Che si stia cercando un dispositivo economico per l'intrattenimento (classico o moderno) o che si sia alla ricerca della connettività di ultima generazione, uno di questi due smartphone di Motorola potrebbe diventare il vostro compagno tecnologico nella vita di tutti i giorni.

Motorola moto g32: l'intrattenimento che non pesa sul portafoglio

Ultimamente gli appassionati del mondo smartphone discutono spesso di quanto nel mercato attuale anche i dispositivi più economici possano andare incontro alla maggior parte delle esigenze degli utenti. Tuttavia, alcuni smartphone venduti a costi convenienti cedono il fianco in ambito intrattenimento, presentando schermi non all'altezza, anche semplicemente in termini di risoluzione.

Non è questo il caso di Motorola moto g32, visto che il pannello LCD da 6,5 pollici non solo è Full HD+ (2400 x 1080 pixel) ma supporta anche un refresh rate fino a 90 Hz, per sperimentare una fluidità da cui un buon numero di utenti, una volta provata, non riescono più a tornare indietro.



Quante volte vi è capitato di trovare soluzioni audio mono nelle fasce entry level del mercato? Ebbene, Motorola moto g32 rompe anche questa concezione di smartphone low cost, presentando un comparto audio stereo con Dolby Atmos. Si è poi pensato a chi vuole collegare delle cuffie, vista la presenza sia del classico jack audio da 3,5mm che del Bluetooth 5.2.



Se state quindi pensando che, a questo punto, si sia tagliato sul fronte autonomia, vi sbagliate: la batteria è da 5.000 mAh e supporta la ricarica TurboPower 30. 4G, NFC, processore Qualcomm Snapdragon 680 a basso consumo energetico e tripla fotocamera con sensore principale da 50MP completano il quadro. Il prezzo del dispositivo? Grazie a un'apposita offerta da Unieuro solo 159,99 euro per il modello da 8/256GB in colorazione Grey.

Motorola moto g32 è uno smartphone che può fare da biglietto da visita per il mondo Android ai più giovani, ma si tratta anche di un dispositivo che può in realtà fare al caso di chi, un po' più in là con l'età, non ha l'esigenza delle prestazioni hardware degli smartphone più costosi. Si tratta insomma di una soluzione che può unire le generazioni, venendo utilizzata sia dai genitori che dai figli.

Motorola moto g84 5G: eleganza e connettività di ultima generazione

Sembra passata una vita da quando gli smartphone 5G avevano costi proibitivi, eppure solamente qualche anno fa la situazione era quella. Oggi, invece, modelli come Motorola moto g84 5G offrono l'accesso diretto alla connettività di ultima generazione a prezzi per tutte le tasche.

Per intenderci, il costo dello smartphone è pari a 249,90 euro su Amazon per la colorazione Viva Magenta con pelle vegana. L'altra colorazione in pelle vegana è quella Marshmallow Blue, ma esiste anche la versione liscia Midnight Blue. È proprio la pelle vegana, insieme alla collaborazione PANTONE, a rendere lo smartphone raffinato, a partire dalla sensazione al tatto.

La sensazione offerta da questo speciale materiale è infatti quella di una superficie morbida, in grado di cullare i pensieri e accompagnare i più giovani nelle ore piccole. Se poi è tempo di weekend e l'uso dello smartphone non è più dunque associato al lavoro o alla scuola bensì a immortalare i momenti di svago, la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e stabilizzazione ottica dell'immagine può catturare anche i movimenti più vivaci.



Che si tratti di registrare un video a casa di un amico o di scattare una foto in scarse condizioni di luminosità, l'esperienza fotografica di Motorola moto g84 5G strizza l'occhio alla condivisione social. Questo senza contare gli scatti ultragrandangolari e le macro, che consentono di catturare ancora più dettagli, compresi quelli che si fatica a notare a occhio nudo.

E se inizia improvvisamente a piovere? Il design idrorepellente con certificazione IP54 è pronto a resistere ed evitare ai più giovani strillate dai genitori. Tra l'altro, trasportare il Motorola moto g84 5G è un gioco da ragazzi, considerato il peso piuma di appena 168,3 grammi nelle versioni in pelle vegana. Si potrebbe anche definirlo un compatto, viste le dimensioni di 160 x 74,4 x 7,6 mm.

Se all'esterno l'accesso ai contenuti multimediali è possibile tramite 5G, tornati nella comodità di casa e del Wi-Fi è possibile godersi con più calma l'intrattenimento tramite il display pOLED ad 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e persino una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, mettendo alla prova anche Dolby Atmos e Audio spaziale Moto. Inoltre, se proprio a fine giornata si esaurisce la carica dell'ampia batteria da 5.000 mAh, la ricarica TurboPower 30 non richiederà troppo tempo per tornare attivi.



Mentre lo smartphone è in carica collegato alla presa di corrente posta a fianco del letto, potreste quindi voler chiudere la giornata con un po' di sano casual gaming. Qui entrano in gioco le prestazioni del processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, soluzione ben rodata che viene affiancata in questo caso da ben 12GB di RAM.

Insomma, pur rimanendo nella fascia di prezzo sotto i 250 euro, Motorola Moto g84 5G rappresenta uno smartphone che cerca di coprire tutte le esigenze del quotidiano, mantenendo lontani i pensieri sia per quel che riguarda il costo che per lo svolgimento di tutte le operazioni che ruotano attorno alle nostre movimentate vite.