MSI, la carica delle RTX 4060 Ti: schede per tutti, tra design e DLSS3

Il reveal della RTX 4060 Ti ha sdoganato ufficialmente l'architettura Ada Lovelace e le sue funzionalità esclusive nella fascia mainstream del mercato, quella più apprezzata dai giocatori e, soprattutto, che domina da sempre i sondaggi sull'hardware di Steam.

NVIDIA ha aperto le porte del DLSS3 alle schede video pensate per il gaming in FullHD e 1440p, senza rinunce e con un'efficienza incredibile.

Il "dragone" di Taipei è come sempre partner di NVIDIA, proponendo alcune delle più apprezzate versioni custom delle schede video del team verde. MSI ha già annunciato le sue RTX 4060 Ti, una ricca selezione di schede, dalle Ventus alle aggressive Gaming X, tutte pensate per rispondere a specifiche esigenze sia in termini di design che di performance.



Un'ampia offerta per la fascia media

MSI ha deciso di personalizzare la RTX 4060 Ti in quattro modi differenti. Ci saranno ben due Ventus, la Ventus 3X e la più compatta Ventus 2X, e due Gaming X, tra cui la più grande Gaming X Trio dotata di ben tre ventole.

Tutte le versioni custom della RTX 4060 Ti prodotte da MSI hanno dei punti in comune, tra cui la possibilità di utilizzarle con overclock di fabbrica per ottenere prestazioni maggiorate con un consumo massimo di 160W.

Inoltre, caratteristica che sicuramente farà felici i giocatori che sono alla ricerca di una scheda video next-gen per aggiornare il proprio PC, MSI ha deciso di alimentare le sue RTX 4060 Ti tramite singolo connettore a 8-pin, allontanandosi quindi dal nuovo standard abbracciato da NVIDIA e portando ai suoi utenti tre vantaggi.

Il primo è che l'installazione di questa scheda è completamente plug and play, inserendola al posto della vecchia e collegando un solo connettore di quelli già presenti. Non serviranno adattatori aggiuntivi, altro aspetto molto importante per chi vuole una pulizia anche visiva all'interno del case.

Ultimo beneficio, ma non per importanza, è da ricercare in un cable management più semplice, soprattutto se avete un case sottile, dato che il cavo di nuova generazione richiede delle curve più abbondanti occupando molto più spazio laterale.



MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS

La linea Ventus propone due varianti per questa scheda, una più compatta e una sempre essenziale ma con una spinta in più. La RTX 4060 Ti Ventus 3X con il suo fascino metallico e industriale si rivolge a chi cerca una dissipazione potente e affidabile per le sessioni di gioco più impegnative.

Tre le ventole scelte da MSI per questa versione, che serviranno per garantire silenziosità ed efficienza.

Il modello RTX 4060 Ti Ventus 2X, invece, abbraccia l'elegante look total black, con due ventole di grande diametro che avvolgono l'intera altezza della scheda per garantire che nessuna componente venga lasciata indietro nonostante la sua compattezza e una lunghezza inferiore ai 20 cm, perfetta per build SFF e Mini ITX.

In entrambi i casi, a tenere a bada il chip grafico di NVIDIA ci penseranno le nuove ventole TORX FAN 4.0 con tecnologia ZERO FROZR che disattiva completamente le ventole se non necessarie, affidandosi esclusivamente alla dissipazione passiva finché non sarà il gioco a chiederlo.

Immancabile, in tutte e due le versioni, il backplate di rinforzo per garantire solidità e incanalare in maniera più efficiente il flusso d'aria, con il risultato di permettere una dissipazione avanzata e controllata.



Sulla Ventus 3X, inoltre, il dissipatore è dotato di heatpipe appiattite nei punti di contatto della GPU, oltre a una base interamente in rame e rivestita in nickel per una maggiore efficienza del trasferimento di calore. Il backplate, sempre nella 3X, presenta la classica finestra per il flow-through dell'aria, soluzione particolarmente apprezzata e che consente di ottenere una dissipazione ancora più efficace.

Si resta al sicuro non solo sul fronte temperature, ma anche dal punto di vista dell'alimentazione, grazie ai PCB custom progettati per ospitare la GPU, dotati di ulteriori fusibili di rinforzo per tenerci al riparo da eventuali danni elettrici.

Le RTX 4060 Ti Ventus sono dotate di tre DisplayPort e di una HDMI, tutte con pieno supporto a output fino al 4K/120Hz o all'8K/60Hz.



MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X

Punto di riferimento assoluto per il gaming ad alte prestazioni con un buon bilanciamento tra prezzo, design e raffreddamento, anche la personalizzazione Gaming X andrà ad animare due versioni della RTX 4060 Ti.

La RTX 4060 Ti Gaming X è una scheda video biventola che eredita tutto il carico di innovazioni della serie in un formato compatto, silenzioso ed efficace.

A bordo prendono posto due ventole progettate con sistema TORX FAN 5.0 e design TWIN FROZR 9 per garantire una dissipazione costante e uniforme lungo tutta la scheda.

La Gaming X strizza l'occhio a chi cerca prestazioni e silenziosità, ma non vuole rinunciare a un tocco di stile in più, grazie alle sue linee aggressive e agli immancabili LED RGB presenti sul frontale.

Sulla parte posteriore, invece, c'è posto per un ampio backplate metallico, ulteriore protezione per la scheda e rinforzo contro danni accidentali, oltre che parte integrante del sistema di dissipazione: molto interessante, oltretutto, che MSI sia riuscita a dotarla di design flow-through nonostante la lunghezza di appena 25 cm.



La RTX 4060 Ti Gaming X Trio è la proposta top di gamma della casa, poderosa e aggressiva al punto giusto, ma al contempo affidabile e silenziosa. Tre ventole con sistema TORX FAN 5.0 introducono il frontale con le sue linee nette, graffiato dai LED RGB che da due diventano tre, per una lunghezza totale di 338 mm.

Il backplate resta rigorosamente metallico, con una finestra per l'airflow ancora più grande e un flusso generalmente più efficace per via del sistema di deflettori Wave Curved 2.0, che opera un controllo avanzato sull'aria in ingresso per bilanciare le potenzialità di raffreddamento e il rumore prodotto dal suo passaggio.

In definitiva le alternative non mancano in casa MSI, a conferma che la carica delle RTX 4060 Ti è davvero arrivata.