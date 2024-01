MSI MAG Z790 Tomahawk Max: prestazioni estreme, ora con il Wifi 7

Anche per questa generazione di processori Intel, MSI ha voluto dedicare una proposta aggiornata e pronta alla sfida. Con il lancio di Raptor Lake Refresh, nonostante il socket sia rimasto lo stesso, sono arrivate comunque delle nuove schede madri dedicate, che sposano finalmente anche i nuovi standard di connettività.

È il caso della MAG Z790 Tomahawk Max, una scheda madre robusta che punta all'essenziale.



Pronta alla sfida

La nuova MAG Z790 Tomahawk Max, come suggerisce il nome, adotta la nuova piattaforma Intel di settima generazione e tutti i vantaggi a essa collegati. Ma partiamo dall'inizio.

La Tomahawk è una scheda madre in formato ATX che si colloca nella fascia entry-level dell'offerta MSI per via della sua naturale essenzialità, che decide di prediligere robustezza e tecnologia lasciando da parte i fronzoli. Esteticamente non stupisce, quindi, che abbia una livrea completamente nera con piccoli accenti color verde oliva che le donano un look particolarmente industriale. Le parti metalliche, inserite per protezione e dissipazione, sono anch'esse nere, ma con una finitura spazzolata in superficie.

La scheda mette a disposizione 16+1+1 fasi di alimentazione (90A) e non teme l'utilizzo anche con le CPU di fascia più elevata, permettendo anche di togliersi qualche sfizio in termini di overclock. Il design di alimentazione, come spiega il produttore, è di tipo digitale, e questo permette alla scheda di erogare sempre la giusta corrente, senza distorsioni di sorta.

Al netto delle parti metalliche, anche la scheda stessa è progettata per garantire una particolare robustezza e il PCB, di "qualità server IT-170", è costituito da ben 6 strati.

A livello di solidità costruttiva, è interessante anche il sistema di ancoraggio Steel Armor, che aumenta la resistenza degli slot sottoposti a carichi più impegnativi, come quello destinato alla scheda video, consentendo quindi di utilizzare anche opzioni grafiche particolarmente voluminose e pesanti senza troppo timore.



Come accennato in precedenza, l'essenzialità è principalmente estetica: non stupisce, quindi, che a bordo ci sia tutto ciò che anche un utente hardcore possa desiderare, inclusi il supporto PCIe Gen5 sia sull'espansione di memoria che sulle 16 linee per la scheda video.

In particolare, con il nuovo standard si riescono a sostenere velocità di trasmissione dati fino a 128GB/s, il doppio rispetto alle PCIe Gen4 (64GB/s).

Lo slot M.2 di quinta generazione è uno (a controllo diretto della CPU), ovviamente dissipato dallo shield della scheda madre, ed è affiancato da tre slot PCIe Gen4 e da 8 ingressi SATA.



Per la sua Tomahawk Max, MSI ha pensato anche alla cosiddetta "Quality of life", che per una scheda madre si traduce in una maggiore facilità di assemblaggio delle componenti chiave: la tecnologia M.2 Shield Frozr con clip EZ consente di montare le unità a stato solido senza l'utilizzo di un giravite (questo vale sia per l'SSD che per il dissipatore stesso, entrambi montabili e smontabili senza usare utensili).



Adottando il chipset top di gamma di Intel, non stupisce che non manchi nulla a livello di espansioni. La mascherina posteriore metallica è preinstallata ed è in continuità con un blocco di dissipazione di dimensioni generose, pensato per tenere a bada i VRM della scheda e al contempo proteggere l'elettronica da polvere e sollecitazioni.

Sul retro sono presenti ben 10 porte USB, suddivise in quattro USB 3.2 Gen1 e quattro Gen2, tutte di tipo A, oltre a due Type C, una Gen2 e una Gen2x2.

A questi si aggiungono una porta LAN da 2.5Gbps, i terminali per l'antenna Wifi, due uscite video (una HDMI 2.1 con supporto limitato 4K/60 Hz e una DisplayPort 1.4 che arriva fino a 8K/60 Hz).

Da notare anche la presenza di due bottoni dedicati, uno per il flash del BIOS e uno per il reset CMOS al volo in caso di necessità.



A livello di connettività, invece, è molto interessante il supporto al Wifi 7, compatibile quindi con i sistemi tribanda che utilizzano anche la banda a 6 GHz ad alte prestazioni.

Lato audio, invece, c'è il codec ALC4080 di Realtek, con supporto fino a 7.1 canali e playbak fino a 32-bit/384 kHz. La placca della scheda madre offre i classici sei jack da 3,5mm più l'uscita ottica.



Compatibile con i processori Intel di dodicesima, tredicesima e quattordicesima generazione, rispettivamente Alder Lake, Raptor Lake e Raptor Lake Refresh, grazie al socket LGA1700, la MAG Z790 Tomahawk è stata utilizzata nel corso dei nostri test più recenti. L'abbiamo utilizzata insieme all'Intel Core i5-14600K ma anche con un i7-14700K, in condizioni d'uso più impegnative del solo gaming occasionale.

Lato memorie, il supporto è chiaramente alle più recenti DDR5: con quattro slot a disposizione, la scheda può supportare fino a 192GB di memoria. Grazie alla tecnologia Intel XMP3.0, si possono utilizzare RAM che supportano overclock fino a 7800 MHz.

Trattandosi di un prodotto MSI, il centro di controllo del PC sarà la suite MSI Center, uno strumento unico che racchiude tutti gli aspetti fondamentali della gestione della macchina, dall'illuminazione RGB con tecnologia MSI Mystic Light ai profili per l'overclock on-the-go tramite il tool eslcusivo MSI Game Boost.