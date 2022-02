MSI Pulse GL66 alla prova: tanta potenza con CPU Alder Lake e GPU RTX 3070

Presentati durante il CES 2022 di Las Vegas, i primi laptop equipaggiati con i nuovi processori Intel di 12° Generazione stanno finalmente facendo capolino nei negozi fisici e digitali, portando una ventata di aria fresca nel campo dei computer portatili che va oltre il classico refresh a cui siamo stati abituati nel corso degli ultimi anni. Tra i vari produttori all'avanguardia non poteva mancare MSI, che con la sua nuova linea di laptop da gaming accompagna i progressi ottenuti sul fronte del design con le ultime tecnologie disponibili sul mercato.

L'operazione si concretizza in dispositivi potenti, dinamici, perfetti per il gioco e capaci di stupire sul fronte dell'utilizzo multitasking. Abbiamo passato le ultime settimane in compagnia del nuovissimo MSI Pulse GL66 dotato di processore Intel Core i7-12700H e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070. Nelle prossime righe vi racconteremo nel dettaglio la nostra esperienza.



Un design d'autore

Nel corso degli ultimi anni MSI ha dedicato un'attenzione particolare al design dei propri dispositivi, ripulendoli dagli eccessi e offrendo ai propri utenti laptop dalle linee minimali, spesso ispirate e sviluppate da alcuni dei migliori artisti del settore. Nel caso specifico le forme di MSI Pulse GL66 sono state plasmate dalle mani di Maarten Verhoeven, "scultore digitale" già conosciuto per aver lavorato a produzioni come The Avengers, The Hobbit e The Walking Dead, nonché vincitore del campionato mondiale di ZBrush: il form factor della nuova serie è basato su una vera e propria "lore" che vede come protagonisti il Dragon Warrior e la sua Tribù.

Il laptop si presenta solido e compatto, con dimensioni di 359 x 259 x 23.9 mm ed un peso complessivo di 2.25 Kg. Il display da 15.6 pollici è circondato da una cornice irregolare che nella parte superiore segue le linee dello chassis e in quella inferiore, più spessa, lascia spazio al logo di MSI.



La tastiera RGB Mystic Light è perfettamente incastonata nel corpo macchina e viene valorizzata dalle rifiniture laterali in rilievo, così come l'ampio trackpad è impreziosito da alcuni dettagli grafici.

Nella parte frontale il Pulse mette in mostra l'essenza del suo design: la superfice distribuita su due livelli è spezzata da figure geometriche simmetriche al cui centro spicca il blasone dell'azienda.

La parte posteriore sfoggia invece il classico design a nido d'ape che lascia intravedere il sistema di raffreddamento color rame a cui si aggiungono i quattro supporti d'appoggio non regolabili. La colorazione "Titanium Gray" e la scelta dei materiali plastici di buona fattura trasmettono una sensazione di robustezza e qualità.



Un "grande.PICCOLO" concentrato di potenza

Sul fronte delle specifiche tecniche MSI Pulse GL66 12UGK, nella variante 039IT da noi testata, mette in campo il meglio della componentistica disponibile. Il cuore pulsante del laptop è senza dubbio il nuovo processore Intel Core i7-12700H della serie Alder Lake-P: l'inedita architettura sviluppata dal colosso californiano consente al chip di sfoggiare ben 14 core (6 P-core e 8 E-core) e 20 thread, con una frequenza base di 2.3 GHz e un picco massimo di 4.7 GHz per i "core performanti" mentre i "core efficienti" si fermano a 3.5 GHz, il tutto accompagnato dalla grafica integrata di Intel Iris Xe.

Il comparto video è invece sostenuto dalla GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 3070 con un TDP da 105 W e 8 GB di Ram DDR6, capace di supportare le più recenti funzionalità come Ray tracing, DLSS e Max-Q. Completano il quadro i 16 GB di Ram a 3200 MHz e un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB.

Il display da 15.6 pollici FHD offre una risoluzione massima di 1920x1080 pixel e un refresh rate fino a 144 Hz, con una buona gamma cromatica e picchi di luminosità nella media della categoria. Ottimo anche il comparto connettività che mette a disposizione una porta USB 3.2 Gen1 Type-C, due porte USB 3.2 Gen1 Type-A, una porta USB 2.O Type-A, porta Ethernet, mini jack e uscita HDMI fino a 4K e 60 Hz. Non può mancare infine il supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth v5.2.

L'impianto sonoro è composto da due speaker gestiti dal chipset Hi-Res Audio e dal software Nahimic. Come sempre poi, MSI pone un'attenzione particolare al sistema di raffreddamento: ancora una volta a domare i bollenti spiriti del laptop è il collaudato Cooler Boster 5 con 2 ventole e ben 6 tubi di raffreddamento in grado di non cedere alle temperature più elevate.



La prova su strada: potenza e controllo

Prima di descrivere la nostra esperienza d'utilizzo nel dettaglio è bene soffermarsi sui numeri restituiti dai benchmark sintetici che, nel caso specifico, forniscono un'utile indicazione sulle straordinarie capacità dei nuovi processori Intel di 12° Generazione. Similmente a quanto accade per le architetture ARM, la CPU Intel Core i7-12700H consente la distribuzione dei carichi di lavoro su 14 core, 6 dedicati alle attività ad alto rendimento e 8 che contemporaneamente possono sbrigare le pratiche meno gravose (sulle nostre pagine potete trovare uno speciale sui processori Alder Lake). I vantaggi di questa impostazione si ripercuotono sulle operazioni multi core: messo alle strette da Cinebench R23 il nostro MSI GL66 Pulse ha fatto registrare 15170 punti, mentre meno entusiasmanti risultano i numeri in single core che si fermano a 1794 punti.

I test sulla CPU effettuati con 3D Mark confermano le potenzialità del chip Intel: sfruttando tutti i thread il processore totalizza un punteggio di 6809, contro i 966 punti del singolo. Insomma, la forza bruta è molta in questo nuovo laptop MSI.

Per testare la potenza grafica di MSI Pulse GL66 abbiamo utilizzato il preset "Extreme Performance" messo a disposizione dall'hub di MSI. Ancora una volta 3D Mark ci viene in soccorso: la GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 3070 da 105 W ha totalizzato 9268 punti con Time Spy, mentre con il Ray Tracing di Port Royal ha espresso 5735 punti.

Risultati del tutto in linea con il TDP della scheda in questione, che consentono al laptop di far girare senza problemi tutti i giochi più recenti in full HD con settaggi elevati. Il portatile del dragone non delude nemmeno sul fronte I/O: l'SSD da 1 TB con supporto a PCIe 4.0 può raggiungere picchi di 3598 MB/s in lettura e 3461 MB/s in scrittura.

Messi da parte i freddi numeri, abbiamo provato le capacità di MSI Pulse GL66 con alcuni dei giochi più spettacolari (almeno dal punto di vista grafico) degli ultimi anni: Forza Horizon 5 e il rinnovato Cyberpunk 2077.Il racing targato Playground Games, in 1080p e con settaggi "Estremi", ha messo in mostra tutta la bellezza degli sterminati territori messicani: MSI Pulse GL66 ha saputo gestire tutto alla perfezione con una media di 80 fps e senza mai soffrire. Nelle fasi più caotiche ed in presenza di traffico il laptop non è mai sceso sotto i 60 fps, superando spesso i 100 fps in condizioni ottimali.



L'arrivo della patch 1.5 di Cyberpunk 2077 ci ha offerto l'opportunità di tornare sulle strade di Night City e di testare i miglioramenti del kolossal sviluppato da CD Projekt RED: anche in questo caso MSI Pulse GL66 non ha deluso. In 1080p, con i settaggi "Ray Tracing: Ultra" e il DLSS impostato su "Qualità", il laptop della casa taiwanese ha tenuto una media di 50 fps, toccando minimi di 35 fps e sfiorando picchi di 70 fps. Insomma, prestazioni che consentono di godersi appieno l'avventura ruolistica della software house polacca.

L'offerta messa in campo da MSI Pulse GL66 non si ferma alla sfera videoludica. In virtù delle peculiarità del processore, il portatile di MSI riesce a macinare agilmente ogni tipo di carico, risultando particolarmente indicato con i software della suite Adobe ed in generale con tutte le applicazioni dedicate all'editing e al rendering pesante.

Persino lo streaming con codifica da CPU non ha fatto registrare problemi: trasmettere i propri gameplay su Twitch o registrare video per YouTube è una possibilità concreta. Va infine sottolineato come l'attenzione rivolta al sistema di raffreddamento consenta al laptop di mantenersi entro temperature accettabili e senza mostrare il fianco a cali di prestazioni anche dopo diverse ore di attività intensa.