MSI: scopriamo la linea laptop 2023, tra RTX 40 e Intel Raptor Lake

Sono ormai passati quasi due mesi da quando MSI ha annunciato la sua lineup notebook al CES 2023 di Las Vegas. Oggi, finalmente, il produttore taiwanese è pronto a lanciare in Italia i suoi nuovi laptop, portando anche nel Bel Paese una linea di prodotti estremamente variegata e adatta a tutti: i modelli presentati per il mercato italiano dall'azienda sono ben 18, divisi come di consueto tra il settore gaming e quello business. Anche quest'anno, è il settore gaming a farla da padrone, con ben 13 proposte su 18, tra le quali figura anche una nostra vecchia conoscenza, di cui vi abbiamo parlato nella recensione dell'incredibile MSI Titan GT77HX con RTX 4090, processore Intel Core i9-13980HX e display Mini-LED da 17,3" a 144 Hz. Per quanto riguarda il settore produttività, invece, la vera star è stata il leggerissimo Prestige 13 Evo, da soli 990 grammi: un peso piuma, grazie soprattutto allo chassis in lega di magnesio e alluminio.

MSI Summit e Prestige: Un mix senza compromessi tra peso e potenza

Partiamo proprio dal settore "Business & Produttività" di MSI, che conta cinque delle 18 proposte di quest'anno dell'azienda per il mercato italiano. Le novità di MSI sono suddivise nelle due serie Summit e Prestige, la prima dedicata ai convertibili e la seconda composta da laptop ultra-leggeri per l'ufficio e il lavoro in mobilità.

Quest'ultima comprende tre dispositivi diversi, ovvero il Prestige 13 Evo, il Prestige 14 Evo e il Prestige 16 Studio.

Il Prestige 16 Studio è il laptop più potente della famiglia, nonché l'unico con una scheda grafica dedicata sotto la scocca: parliamo di una NVIDIA RTX 4050 con 6 GB di VRAM GDDR6, che accompagna un Intel Core di tredicesima generazione, l'i7-13700H. Completa la scheda tecnica del device un ottimo schermo QHD+ da 16" con aspect ratio da 16:10 e refresh rate a 165 Hz. Il lancio del notebook, come quello di tutti gli altri dispositivi della lineup di nuova generazione di MSI, è previsto tra i mesi di marzo e di maggio 2023, mentre il suo prezzo consigliato è di 2.399 Euro.

Spostandoci più in basso, nella stessa serie troviamo il Prestige 14 Evo, proposto a 1.649 Euro da MSI e che vanta un Intel Core i7-13700H con grafica integrata Iris Xe di Intel. Il laptop ha, poi, un display FHD+ da 14" con refresh rate fino a 60 Hz, pensato per il lavoro in mobilità.



Chiude la linea Prestige il "piccolo" 13 Evo, proposto al prezzo di 1.699 Euro e dotato di uno schermo da 13,3" con risoluzione da 1900 x 1200 pixel e aspect ratio da 16:10.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un PC con grafica integrata Iris Xe e con un processore Intel Raptor Lake (l'i7-1360P): specifiche tecniche non certo da top di gamma, ma ciò in cui il portatile MSI eccelle è certamente il design, con uno chassis estremamente elegante e un peso di soli 990 grammi, che lo rendono perfetto per chiunque necessiti di tenere sempre il PC nello zaino.



Durante la nostra breve prova, abbiamo potuto verificare come il corpo del laptop sia leggerissimo e sottile ma al contempo estremamente solido, grazie alla lega di magnesio e alluminio di cui è composto. Il peso piuma del portatile, unito alle sue specifiche perfette per il lavoro da ufficio, potrebbe rendere il Prestige 13 Evo una delle macchine più apprezzate da molti lavoratori, ricordando il fortunato esempio delle prime linee di device Microsoft Surface, che si distinguevano proprio per un giusto mix tra prestazioni e peso ridotto.



Per quanto riguarda la linea di convertibili MSI, invece, le novità del 2023 riguardano il Summit E13 Flip Evo e il Summit E16 Flip: quest'ultimo, proposto al prezzo di 2.599 Euro, unisce la versatilità di un dispositivo "a metà" tra PC portatile e tablet a delle prestazioni veramente ottime, garantite da un hardware avanzato.

Sotto la scocca del tablet-laptop, infatti, troviamo una RTX 4050 di NVIDIA con 6 GB di VRAM GDDR6 e una CPU Intel Core i7-1360P.

Lo schermo del device, invece, è da 16" con frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz e l'ormai solito rapporto d'aspetto 16:10. Leggermente più in basso, invece, si colloca lo schermo del Summit E13 Flip Evo, un pannello FHD da 13,4" con refresh rate a 120 Hz e supporto per lo stilo. Il convertibile entry level di MSI viene comunque proposto a 1.899 Euro e vanta un processore Intel Core i7-1360P (lo stesso del fratello maggiore Summit E16 Flip), che però si accompagna ad una grafica integrata Iris Xe di Intel.

I due dispositivi dovrebbero uscire in Italia a fine febbraio, dunque leggermente prima rispetto al resto della gamma notebook MSI del 2023.

MSI Pulse e Katana: il gaming (quasi) per tutti

Passando invece al settore gaming, dobbiamo sicuramente fare un distinguo tra i prodotti di fascia media e quelli enthusiast di MSI, che differiscono in maniera sostanziale tanto per le specifiche interne (e dunque per le prestazioni) quanto per il prezzo.

Rimanendo per ora sulla fascia media e medio-alta, il produttore taiwanese propone sei alternative diverse, divise tra le linee Pulse, Katana, Cyborg e Thin.

La novità di maggior rilievo per gli appassionati della mobilità è probabilmente proprio il Thin GF63, che unisce una CPU Intel Alder Lake, il Core i7-12650H, con una grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4050. Il laptop, proposto al prezzo di 1.599 Euro, ha un display IPS-level FHD da 15,6" con refresh rate a 144 Hz.

Anche la serie Cyborg vanta una sola new entry: stiamo parlando del Cyborg 15, proposto a "soli" 1.499 Euro nella variante con GPU NVIDIA RTX 4050. Il Cyborg 15 possiede esattamente lo stesso schermo e lo stesso processore del Thin GF63: a parità di specifiche, dunque, la nuova proposta della linea Cyborg potrebbe risultare più interessante di quella della serie Thin per chi guarda al portafogli.

Inoltre, il Cyborg 15 ha un design traslucido particolarmente intrigante, che permette di intravedere le componenti hardware sotto la scocca del laptop. Per chi è disposto ad affrontare una spesa leggermente più elevata, il laptop è disponibile anche nella variante con GPU RTX 4060.



La serie Katana comprende due dispositivi, ovvero il Katana 15 e il Katana 17. La principale differenza tra i due laptop, come suggerisce il nome, sta nello schermo: il Katana 15 possiede infatti un pannello IPS-Level FHD da 15,6" con refresh rate a 144 Hz, mente Katana 17 arriva a 17,3" e mantiene le stesse caratteristiche tecniche della controparte dalle dimensioni più ridotte.

In termini di scheda tecnica, entrambi i laptop saranno disponibili nelle varianti con CPU Intel di 12° generazione (i7-12650H) o di 13° generazione (i7-13620H) e con GPU NVIDIA RTX 4050, 4060 o persino 4070, con queste ultime due che possono avvalersi di 8 GB di memoria GDDR6 dedicata.

I prezzi di partenza dei due modelli sono di 1.699 e di 1.999 Euro. La vera novità dei due laptop, però, potrebbe essere nel redesign del sistema di raffreddamento, che ora vanta la soluzione Shared Cooling Pipe di MSI con heatpipe avanzate e condivise tra CPU e GPU e che dovrebbe prevenire il surriscaldamento dell'hardware durante le sessioni di gaming più intense, garantendo anche una maggiore stabilità prestazionale per il PC.



La stessa soluzione di raffreddamento viene adottata anche per i due laptop della serie Pulse, Pulse 15 e Pulse 7.

Entrambi hanno poi, sempre in condivisione con la linea Katana, una tastiera RGB a quattro zone con dei keycap semitrasparenti per i pulsanti WASD e le frecce direzionali, nonché l'audio sviluppato con Nahimic di Steelseries, per migliorare e rendere più immersivo il comparto sonoro del PC.

In termini di specifiche, Pulse 15 e Pulse 17 avranno una CPU Intel Core i7-13700H e una GPU NVIDIA RTX 4070 o, limitatamente al Pulse 15, anche una RTX 4060 opzionale. Lato display, invece, ci troviamo di fronte a un pannello FHD da 17,3" con refresh rate a 144 Hz per il Pulse 17 e ad uno schermo QHD da 15,6" con refresh rate a 240 Hz per il Pulse 15.

Sua Maestà, il Titan GT77HX

Completano la lineup di quest'anno di MSI ben sette proposte laptop di fascia alta e altissima, tutte stabilmente al di sopra dei 2.000 Euro.

Partiamo con la linea Stealth, che comprende gli Stealth 15, Stealth 14 Studio, Stealth 16 Studio e Stealth 17 Studio. Il portatile più economico della linea è lo Stealth 15, che costa "solo" 2.199 Euro e comprende un Intel Core i7-13620H e una RTX 4050 di NVIDIA, insieme ad un pannello IPS-Level FHD da 15,6".



Ben più spinte le specifiche dello Stealth 14 Studio, proposto in due varianti con RTX 4060 e RTX 4070 e con una CPU Intel Raptor Lake i7-13700H.

Il prezzo di partenza del laptop non è dei più bassi (2.599 Euro per il modello con RTX 4060), ma un hardware solido e un ottimo display (un IPS-Level QHD+ da 14" con refresh rate a 240 Hz) sembrano spalancare le porte al gaming in "vera" mobilità, grazie ad uno chassis di dimensioni molto ridotte, che fa il paio con uno schermo dalla diagonale contenuta. Al lato opposto della lineup troviamo lo Stealth 17 Studio, vero e proprio mostro di potenza con un Intel Core i9-13900H e una RTX 4080 di NVIDIA. Per acquistare il gioiellino targato MSI si dovranno sborsare ben 4.799 Euro, ma siamo di fronte a una soluzione con ben pochi compromessi.



La linea Raider comprende invece due nuove proposte, ossia i Raider GE68HX e GE78HX, rispettivamente proposti a partire da 2.999 e da 3.499 Euro.

Entrambi i device sono disponibili nella doppia variante con CPU Intel Core i7-13700HX e i9-13950HX e con un display IPS-Level QHD+ da 240 Hz, che nel GE68HX si "sdoppia" con una seconda variante UHD+ IPS-Level con refresh rate "limitato" a 120 Hz. A cambiare è la GPU con cui vengono proposti i due laptop, che nel caso del GE68HX può essere una RTX 4060 o una RTX 4070, mentre per il GE78HX può essere una RTX 4070 o una RTX 4080.

Varia anche la dimensione dello schermo, che oscilla tra i 16" (nel GE68HX) e i 17" (nel GE78HX). Entrambi i laptop vantano invece l'esclusiva RGB Bar con ben 16,8 milioni di colori, per giunta completamente personalizzabile dall'utente. Quest'ultima, in particolare, è il punto forte dei due device, poiché ne caratterizza lo stile e farà sicuramente la felicità di tutti i fan delle luci LED RGB, offrendo un'illuminazione totale tra tastiera e chassis del PC, rendendo unico e inimitabile il design dei due Raider di MSI.



Concludiamo con il Titan GT77HX, il portatile più potente (e più costoso) della lineup MSI del 2023. Diciamo "sua maestà" perché il laptop è probabilmente una delle vette più alte mai raggiunge dal gaming in mobilità, con una CPU Intel Core i9-13980HX e una GPU RTX 4090 Mobile di NVIDIA con ben 16 GB di VRAM GDDR6. Il laptop è in realtà disponibile anche in una variante più "umile", caratterizzata da una grafica dedicata RTX 4080 con 12 GB di VRAM, che dovrebbe essere disponibile al prezzo di 5.499 Euro.

Completa la scheda tecnica un generoso schermo Mini-LED (un primato assoluto nel settore del gaming in mobilità) da 17,3" con risoluzione UHD da 3.840 x 2.160 pixel e refresh rate a 144 Hz. Non solo: il GT77HX ha una tastiera meccanica integrata Cherry MX Ultra Low Profile e un sistema di raffreddamento appositamente disegnato da MSI, dotato di ben 4 ventole e 8 heat pipe per disperdere tutto il calore prodotto dalla mostruosa GPU di ultima generazione di NVIDIA.