MSI Spatium M460 e M470: gli SSD del dragone veloci e affidabili

Un buon processore, una solida scheda madre e una scheda video potente, sono gli elementi principali a cui ricorre la mente quando si pensa ad un computer funzionale, laptop o desktop che sia.

Negli ultimi anni però è diventato fondamentale prestare la stessa attenzione al comparto I/O, a partire dallo storage: avere una memoria prestante, sicura, longeva e che al tempo stesso lavori in maniera armonica con tutte le altre componenti del PC può fare la differenza, tanto che produttori e sviluppatori hanno implementato sistemi specifici volti a ottimizzare il flusso dati.



Per completare la propria proposta MSI ha presentato i nuovi SSD Spatium M460 e Spatium M470, due storage basati su tecnologia Flash NAND 3D in grado di cambiare le carte in tavola: che si tratti di gaming o di produttività, le nuove memorie del dragone sono pronte a soddisfare tutte le esigenze. Scopriamole insieme!

Tecnologia al servizio dei dati

MSI Spatium è la gamma di SSD della casa taiwanese dedicata ai giocatori e ai creativi che pretendono velocità di trasferimento e caricamento dati senza però rinunciare alla sicurezza.

MSI Spatium M460 è un SSD NVMe basato su tecnologia Flash NAND 3D con form factor M.2 2280, caratteristiche che gli consentono di essere installato facilmente su PC desktop e laptop, grazie ad un design dalle forme contenute, mantenendo alte prestazioni a fronte di temperature ridotte e di un'efficienza energetica inalterata.

Il supporto all'interfaccia PCIe 4.0 consente a SPATIUM M460 di raggiungere velocità di lettura fino a 5.000 MB/s e di scrittura fino a 4.500 MB/s per i tagli da 1 TB e 2 TB, consentendo un rapido trasferimento dei dati nelle operazioni quotidiane e professionali, così come tempi di caricamento e soprattutto una latenza ridotti ai minimi termini. Il taglio da 250 GB fa invece registrare 4.650 MB/s in lettura e 1.900 MB/s in scrittura, mentre per quello da 500 GB si sale a 5.000 MB/s in lettura e 3.750 in scrittura.

La potenza è nulla senza controllo e il nuovo SSD di MSI non scherza neanche dal punto di vista dell'affidabilità: la memoria garantisce infatti un TBW di 1.200 TB e un MTBF che può arrivare fino a 1.500.000 ore.

Spatium M460 offre diversi tagli per adattarsi alle più disparate esigenze: l'SSD è infatti disponibile nei tagli da 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2TB.

Cambia il nome ma non la potenza: MSI Spatium M470 è un SSD NVme basato su tecnologia Flash NAND 3D e form factor M.2 2280, anch'esso liberamente installabile su PC desktop e laptop, ancora una volta senza alcuna ripercussioni in termini di prestazioni, controllo delle temperature ed efficienza energetica.

Rimane inalterato il supporto all'interfaccia PCIe 4.0 che consente a questa versione di toccare i 5.000 MB/s in lettura e i 4.400 MB/s in scrittura: dal punto di vista delle prestazioni quindi, Spatium M470 non teme alcun tipo di videogioco e può diventare un fedele alleato anche nelle operazioni che richiedono carichi di lavoro impegnativi come l'editing audio e video.

Il modello maggiore della gamma, disponibile nei tagli da 1 TB e da 2 TB, garantisce un livello di sicurezza ed affidabilità persino migliori: la variante da 1 TB porta infatti in dote un TBW di 1.600 TB, mentre quella da 2 TB può arrivare a 3.300, con un MTBF che supera le 1.700.000 ore per entrambe le versioni.



Insomma, dal punto di vista tecnico MSI Spatium M460 e M470 mettono sul piatto caratteristiche in grado di tenere testa alle configurazioni da gaming (e non solo) più aggressive.

Ottimizzazione e tanti servizi

La gamma di SSD del dragone taiwanese non porta in dote solo caratteristiche di livello ma anche una serie di ottimizzazioni e di servizi a corredo che possono incrementare le prestazioni delle memorie e soprattutto la loro affidabilità e longevità.

MSI Spatium M460 e M470 integrano infatti la sicurezza nell'hardware stesso e grazie al costante supporto di MSI Center tenere sotto controllo lo stato dell'unità è un'operazione semplice e veloce.

Entrambi i modelli supportano il comando TRIM che è un grado di ottimizzare i dati, eliminando quelli superflui, provvedendo così ad assicurare maggiore longevità all'unità. Non manca l'opzione di controllo S.M.A.R.T. che permette di visualizzare lo stato di salute della memoria e di identificare eventuali problemi, così come l'ECC per la rimozione degli errori. Infine la protezione dei propri dati è garantita dal protocollo E2E, per trasferimenti affidabili e massima stabilità in fase di gioco e produzione.

Sempre dal software MSI Center è poi possibile accedere al pacchetto Actiphy utile per effettuare velocemente il backup dei dati e l'eventuale ripristino delle funzionalità di sistema.



Entrambi i modelli infine sono coperti dalla garanzia completa fornita da MSI per la durata di ben cinque anni. MSI Spatium M460 da 2 TB è disponibile a partire da 149,99 Euro, mentre per MSI Spatium M470 da 1 TB occorrono 101,90 Euro e per il taglio da 2 TB 170 Euro.