Musk, Gates e Zuck: siamo nell'epoca del Superuomo Tech, ed è un problema

Vi ricordate quando Elon Musk ha sfidato Mark Zuckerberg ad un cage match di Arti Marziali Miste nel Colosseo? Lo scontro è stato un sogno (febbricitante) di una notte di mezza estate per i milioni di seguaci - fan, anzi - dei due miliardari sui social. E che dire dell'improvviso licenziamento e reintegro di Sam Altman in OpenAI? Mentre ancora si dibatte sui motivi della "giravolta" della startup più chiacchierata del mercato, un dato è certo: il 95% dei dipendenti di OpenAI si è schierato dalla parte del CEO, minacciando di lasciare in massa la compagnia per seguire una figura non solo geniale, ma considerata persino messianica all'interno dell'azienda di cui si trova alle redini.

Ma i CEO-rockstar sono ovunque: mentre il boss di NVIDIA Jensen Huang frequenta i LAN party in Vietnam e chiede un biopic su sé stesso con Jackie Chan per protagonista, Tim Cook influenza milioni (miliardi?) di persone a loro insaputa sedendosi a cena con il Presidente degli Stati Uniti d'America. Avete capito dove vogliamo arrivare: la tecnologia è diventata un settore molto più personalistico di quanto non fosse già in passato, e le figure attorno alle quali il pubblico ha iniziato a raccogliersi sono quelle dei grandi dirigenti, dei magnati e dei CEO.

Ed è un grosso, grossissimo problema.



Un po' Henry Ford, un po' Nikola Tesla

Il settore dell'hi-tech, per la verità, è sempre stato uno di quelli più intrisi di personalismo e di "superuomismo", nel senso che i suoi top manager, specie se si tratta di figure carismatiche o di innovatori di successo, sono sempre stati percepiti come individui unici, esempi pressoché irripetibili mossi solo da un'intelligenza fuori dal comune e da un'ambizione smisurata.

Entrambe cose che, in un mondo come quello del tardo capitalismo - in cui l'hi-tech è esploso ed è diventato uno dei settori di punta dell'economia globale - premiano chi le possiede. Così Steve Jobs viene divinizzato e celebrato (basti vedere a quanto vengono venduti all'asta i cimeli del fondatore di Apple, per esempio), mentre lo stesso vale - benché in misura minore, se non altro perché è ancora in vita e perché è una figura politicamente schierata - anche per Bill Gates.

Persino Elon Musk si è ammantato di quest'aura da tech-Übermensch, sfruttando un po' il mito del self-made man e un po' quello del genio incompreso per far breccia nel cuore delle persone e per porsi come un interlocutore economico e politico innanzitutto imprescindibile (e non a caso si parla ancora della partecipazione di Elon Musk ad Atreju, la convention annuale della destra italiana) e, in secondo luogo, affidabile, rispettabile e razionale.

Un po' Nietzsche, un po' Henry Ford e un po' Nikola Tesla (nome che non è stato scelto a caso per la sua casa automobilistica), Elon Musk è stato colui che più è riuscito a cavalcare l'onda del personalismo tecnologico, che d'altro canto non è arrivata tutta d'un tratto nell'ultima decade: il caso-Jobs faceva scuola già negli anni Novanta, mentre in altri settori per certi versi simili, come quelli del lusso e delle automobili, degli esempi di superuomismo economico si vedono già dal secolo scorso.

E poi c'è la questione della personalizzazione della politica, della cultura e dello spettacolo, che non approfondiremo su queste pagine ma che è, esattamente come l'analogo processo nel settore della tecnologia, il frutto di un'evoluzione verso l'individualismo tipica, di nuovo, del modo di pensare connesso ad un sistema tardo-capitalista di matrice neoliberale.



Quali che siano le sue cause, questo fenomeno ha una conseguenza positiva per i suoi protagonisti, perché dota Elon Musk, Bill Gates, Tim Cook & Co. di un capitale culturale e politico che possono spendere come meglio desiderano e che, in termini di pura influenza sull'andamento del mondo, li rende ben più influenti di quanto il loro semplice patrimonio non potrebbe mai fare.

Abbiamo preso Musk, Gate e Cook ad esempio per una ragione ben precisa: non vogliamo dare giudizi di valore sulle posizioni politiche di ciascuno, ma è evidente che - da punti ben diversi dell'agone dei partiti - tutti e tre siano dei giocatori attivi nella politica americana e, di riflesso, in quella globale.

Quando Apple ha iniziato a parlare di una svolta ecologica e si è aperta alla comunità LGBT+ lo ha fatto (anche) grazie alle sensibilità del suo Numero Uno, che ha reso proprie tali agende e che le propugna anche durante i suoi incontri con i vertici della politica americana (che devono essere piuttosto frequenti, considerato che Apple è l'azienda più grande degli Stati Uniti).

Tutti conosciamo la Bill & Melinda Gates Foundation, attiva in ogni assemblea internazionale e tra i principali finanziatori di istituzioni come la FAO, l'OMS, l'ONU e l'UNICEF, che porta il nome del fondatore di Microsoft, ormai allontanatosi dalla sua azienda - lasciata nelle mani di un ben più "grigio" CEO, Satya Nadella - ma che proprio dal suo lavoro su Windows e sui primi PC conserva un capitale di prestigio che probabilmente non riuscirebbe a dilapidare nemmeno con uno scandalo dietro l'altro per tutto il resto della sua vita.

E poi c'è Elon Musk, il paladino del free speech la cui ideologia politica è ancora un bel rebus: dallo xenocomunismo all'estrema destra, il tycoon sudafricano è difficilmente incasellabile nelle categorie politiche attuali. In ogni caso, al pari di Tim Cook e Bill Gates, sembra evidente che anche Elon Musk porti avanti la propria personale agenda politico-culturale utilizzando gli strumenti che possiede, con la stretta sulla moderazione di Twitter in nome della libertà di parola o l'invio di Starlink in Ucraina o in Palestina a seconda della sua opinione sui conflitti in corso.



Di nuovo, la questione non è quale sia l'ideologia di riferimento di queste figure, ma il fatto che esse possano sfruttare una legittimazione tecnologica ed economica per avere un ruolo politico di primo piano, per quanto non istituzionalizzato. Si tratta di un fenomeno tutto sommato nuovo, quantomeno per le forme e per la pervasività che presenta oggi.

Certo, figure non-politiche che fanno politica ci sono: due esempi su tutti sono i giornalisti e le celebrità dello star system. Però, in entrambi i casi il loro successo è dettato dall'approvazione del pubblico o dall'autorevolezza percepita da parte di quest'ultimo, e non dal mero andamento in borsa della loro azienda o del loro patrimonio, come invece avviene per i grandi tycoon delle Big Tech. In tempi tutto sommato recenti, molti CEO, startupper e via dicendo hanno iniziato ad accorgersi di questo potere connaturato nel loro "superuomismo" e hanno iniziato a cercare di incanalarlo per sfruttarlo al meglio.

Non è un mistero che Mark Zuckerberg abbia accettato il cage match contro Elon Musk più per una questione di immagine che per spirito sportivo: sperava di entrare nella tana del lupo, mandarlo KO e prendersi, insieme alla vittoria sportiva, qualche milione di seguaci in più, "rubandoli" da una fanbase in cui la dialettica del più forte sembra essere particolarmente diffusa. Parimenti, Zuckerberg è stato a lungo titubante nell'accettare il match proprio perché chi curava la sua immagine temeva che scontrarsi con Musk lo avrebbe reso meno autorevole di fronte alla politica e alla società americane.

Cosa che, per il Numero Uno di un'azienda controversa come Meta, avrebbe potuto significare dei grossi guai giuridici. Il problema, in questo caso, non è la decisione di Zuck, ma il semplice fatto che il CEO di Meta abbia fatto dei "calcoli" in termini di popolarità prima di decidere come muoversi: una mossa che ci si aspetterebbe da un politico navigato e non da un dirigente d'azienda che non ha ancora raggiunto i 40 anni.



Il santone a piedi scalzi

Il tech-Übermensch è una distorsione della democrazia e della politica stessa, ma è una stortura con la quale ci siamo collettivamente detti disposti a convivere nel momento in cui abbiamo accettato le "regole del gioco" del mondo nato negli anni Ottanta: anche su scala ridotta, sappiamo che chi possiede più denaro ha più possibilità di farsi ascoltare, almeno in termini di elettorato attivo.

Esso, però, diventa problematico nel momento in cui l'aura da "Superuomo Tecnologico" viene consapevolmente utilizzata per finalità di dubbia natura, quando non al limite dell'illegalità.

I casi, negli ultimi tempi, non sono mancati. Il loro fiorire dipende anche dal fatto che quella del Superuomo hi-tech sembra ormai essere una profezia destinata ad auto-avverarsi: dal momento che il mondo della tecnologia si muove e si evolve rapidamente, non mancano i casi di figure che, pur senza possedere la storia, i successi e il patrimonio di Bill Gates, Tim Cook ed Elon Musk, ottengono immediatamente un enorme capitale politico da spendere a proprio vantaggio, basandosi solo sul proprio carisma e su un paio di idee intelligenti (o quantomeno ben comunicate al pubblico), ancorché tutte da dimostrare in termini di validità.

Facciamo nomi e cognomi: Adam Neumann, il fondatore di WeWork, uno dei più grandi conglomerati americani e mondiali del mondo dei coworking. Presentandosi come un santone che girava a piedi scalzi per New York, Neumann ha convinto il mondo che la sua idea - di fatto uno dei business più vecchi del mondo, quello degli affitti - fosse una startup all'avanguardia, promettendo l'affitto di spazi fisici e virtuali ad alta tecnologia e dove lavoratori freelance potessero instaurare relazioni tra di loro e solidificare il proprio business.



Quando, nel 2019, i bilanci di WeWork mostravano che la startup - da molti considerata il futuro della Silicon Valley - stava colando a picco più velocemente del Titanic dopo l'impatto con l'iceberg, non tutti gli investitori hanno preso la scialuppa di salvataggio, attratti com'erano da un carismatico capitano a piedi scalzi sul ponte, che quantomeno ha deciso di non abbandonare la barca finché non è sprofondata nell'oceano. Cosa che infine è successa il 6 novembre 2023, quando l'azienda ha dichiarato fallimento negli Stati Uniti e in Canada.

Ad agosto, la stessa WeWork aveva detto di "non essere sicura di poter continuare ad operare" nelle sue difficili condizioni economiche, senza peraltro generare alcun fuggi-fuggi tra gli investitori.

Ma non è l'unico caso: il crack dell'exchange di criptovalute FTX è dipeso certamente dai problemi connaturati al settore delle criptovalute, ma il ruolo del suo fondatore e CEO Sam Bankman-Fried non è stato da meno. Bankman-Fried è stato definito un "enfant prodige" della finanza decentralizzata, delle crypto e dell'economia in generale, tanto da entrare nella classifica degli under-30 più influenti del mondo secondo Forbes nel 2021. Figlio di due illustri professori di Harvard e con un "cursus honorum" del tutto simile a quello di Mark Zuckerberg, era all'epoca l'under-30 più ricco al mondo grazie al suo exchange di criptovalute.

Due anni dopo, oggi, quello stesso giovane rischia l'ergastolo dopo una parabola che, negli ultimi mesi, ha toccato delle punte negative veramente avvilenti: fuggito alla Bahamas per evitare l'arresto, Bankman-Fried si sarebbe consegnato alle autorità americane solo temendo una permanenza nelle ben più brutali carceri bahamensi, ed avrebbe persino "sfruttato" il periodo di arresti domiciliari per fare pressioni sui suoi ex-colleghi perché coprissero i suoi crimini.



La morale delle due fallimentari storie di Sam Bankman-Fried e di Adam Neumann è che il Superuomo Tech è un'invenzione di sana pianta da parte di figure con un portafoglio più grande del loro capitale politico, che dunque hanno pensato bene di sfruttare il primo come leva per ingrandire il secondo. È evidente che le Big Tech siano degli stakeholder che possono (e devono) sedersi al tavolo con la politica, specie in un periodo storico in cui la tecnologia si fa più importante ogni giorno che passa.

Tuttavia, è sbagliato dare alle aziende e ai loro CEO più potere di quello che già possiedono, fornendo loro delle prerogative politiche in ragione di un successo - vero o presunto che sia - di tipo meramente economico.

Prescindendo dalle compagnie e guardando agli individui, il pubblico non ha ancora sviluppato le capacità per discernere le figure che sono "tutto fumo e niente arrosto" da quelle che, perlomeno, un po' di sostanza al tavolo riescono a portarla.

E c'è anche da considerare che la narrazione attorno ai grandi CEO è controllata e persino mistificata per ragioni economiche e di prestigio: in un contesto del genere, insomma, qualsiasi tentativo di un tycoon che cerca di proporsi come un interlocutore privilegiato per la politica e per la società al di fuori del suo settore di riferimento andrebbe guardato quantomeno con un po' di scetticismo.

L'esempio è di nuovo quello di Elon Musk. Un po' Henry Ford e un po' Nikola Tesla, si diceva: se l'Elon Musk-innovatore nasconde diversi scheletri nell'armadio, tra fallimenti e startup che non hanno mai ingranato, neanche la narrativa del magnate "che si è fatto da solo" regge troppo di fronte alla sua stessa storia, che passa per l'élite bianca del Sudafrica e per una presunta miniera di smeraldi in mano al padre che, se fosse vero, gli avrebbe potuto fornire quei finanziamenti che bastavano per sostenere le sue imprese hi-tech anche nei periodi peggiori.