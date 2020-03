NASA: il nuovo Space Launch System per le missioni verso la Luna e Marte

Tramite il programma Artemis, la NASA si propone di far sbarcare sulla Luna il primo astronauta donna entro il 2024, utilizzando tecnologie completamente nuove e mai viste prima. L'agenzia spaziale americana ha intenzione di collaborare con diversi partner commerciali e internazionali attraverso cui costruire tutte le strumentazioni necessarie alla causa: l'obiettivo dichiarato è quello di realizzare un sistema esplorativo (strutture, missioni, procedure) sostenibile entro il 2028. Il tutto servirà da "prova" per il prossimo grande balzo per l'umanità: l'invio di astronauti su Marte.



ARTEMIS I

La missione Artemis I, in origine nata sotto il nome di "Exploration Mission-1", è diventata un'icona dell'esplorazione spaziale grazie alla presenza di una moltitudine di strumenti e velivoli facenti parte del Deep Space Exploration Systems della NASA, come il veicolo spaziale Orion , e persino un nuovo sistema di lancio come lo Space Launch System (SLS) del Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida.

Oltre a lanciare in orbita il velivolo Orion e avviarlo nel suo lungo viaggio intorno alla Luna, lo Space Launch System trasporterà 13 piccoli satelliti che eseguiranno le proprie ricerche scientifiche e di raccolta dati.

La prima delle missioni, Artemis I, fornirà alcuni dati e informazioni di base per l'esplorazione dello spazio profondo da parte degli esseri umani e sopratutto darà il via al grande progetto di espandere la presenza umana fin sulla Luna e Marte.

Space Launch System (SLS)

Lo Space Launch System della NASA, o SLS, è un veicolo di lancio di tipologia pesante, che getterà le basi per tutto il prossimo periodo di esplorazione umana oltre l'orbita terrestre. Si tratta di un sistema di lancio incredibilmente potente e le sue capacità sono senza precedenti. Lo SLS è l'unico razzo che ad oggi può inviare la navicella Orion, gli astronauti ed i massicci carichi di strumentazione tutti assieme in un unico lancio.



Il razzo offre maggiore capacità in termini di volume ed energia disponibile, con vantaggi immediati come il raggiungimento di una maggiore accelerazione in fase di lancio. SLS è progettato per essere flessibile a diversi tipi di lanci, quindi sarà utilizzabile anche per carichi di diversa natura, aprendo la strada ai lanci di strumentazioni robotiche verso luoghi come Luna, Marte, Saturno e Giove.

Esplorare oltre l'orbita terrestre

Per non disattendere le speranze che l'America ripone nelle prossime missioni condotte nello spazio profondo, SLS è stato progettato per rendere più agevoli eventuali upgrade di design e funzionalità, dunque si evolverà in configurazioni sempre più potenti qualora fosse richiesto. Pensate che la Luna è quasi 1.000 volte più lontana rispetto a dove risiede la stazione spaziale in orbita terrestre bassa, per darvi un'idea di dove dovranno spingersi gli astronauti e "quanta spinta" servirà.



Il razzo fornirà l'energia per aiutare Orion a raggiungere una velocità di circa 38.000 chilometri orari, necessari per uscire dall'orbita terrestre bassa e viaggiare verso la Luna. Questa velocità è di oltre 11000 chilometri orari più alta di quanto lo sia quella della Stazione Spaziale Internazionale, mentre si muove intorno alla Terra.

Quando un motore non basta

Sebbene in futuro potranno coesistere più versioni, ciò che resterà uguale nello Space Launch System è il core stage con quattro motori RS-25.La propulsione per lo stadio centrale SLS sarà affidata a quattro motori di tipo RS-25. L'Aerojet Rocketdyne di Sacramento, California, sta componendo un inventario di ben 16 motori shuttle di questo tipo per soddisfare i requisiti prestazionali dello SLS, tra cui un nuovo controller del motore e l'isolamento degli ugelli.

Durante il volo, i quattro motori forniscono una spinta di circa 8.900 Kilonewton. Ovviamente, tutti e quattro i motori RS-25 sono stati strutturalmente accoppiati al core centrale del razzo. Per completare la costruzione, ingegneri e tecnici sono attualmente all'opera per integrare la propulsione e i sistemi elettrici all'interno della struttura, una delle fasi più delicate del processo.

Lo stadio principale, una volta che sarà completo di tutti e quattro i motori, sarà il più grande stadio missilistico che la NASA abbia mai costruito, sin dai tempi del Saturn V per il Programma Apollo, che permise lo sbarco degli americani sulla Luna. In rapporto a quest'ultimo, SLS fornirà il 15% in più di spinta.

Gli Ingegneri ed i tecnici nel Michoud Assembly Facility della NASA a New Orleans hanno installato il quarto motore RS-25 proprio il 6 novembre scorso, appena un solo giorno dopo aver accoppiato il terzo motore. I primi due motori, invece, sono stati installati ad ottobre.

Al termine dell'assemblaggio, i vari team di controllo effettueranno un test funzionale integrato ai computer di bordo, includendo i sistemi avionici ed elettrici che attraversano l'intera struttura, per verificare ogni imprecisione ed eventualmente correggerla entro la fine dell'anno in corso. L'aver incluso i motori RS-25 nel progetto dello stadio centrale è il risultato di un lavoro svolto in collaborazione tra NASA, Boeing e Aerojet Rocketdyne, l'appaltatore principale dei motori RS-25.

Più versioni

Abbiamo detto che esisteranno più versioni dello SLS: il primo veicolo SLS, chiamato Block 1, è in grado di inviare più di 26 tonnellate in orbita lunare. Sarà alimentato da due potenti razzi a cinque segmenti e quattro motori a propellente liquido (i motori RS-25, appunto).

Dopo aver raggiunto lo spazio profondo, l'Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS) si occuperà di inviare Orion in prossimità della Luna, dove proseguiranno le operazioni di discesa della crew di astronauti. La configurazione SLS Block 1 da 70 tonnellate può lanciare in orbita più carico utile rispetto agli attuali veicoli di lancio e più del doppio della capacità di carico utile dello Space shuttle.

La prossima evoluzione pianificata dello Space Launch System è quella che prevede l'utilizzo di un nuovo e più potente Exploration Upper Stage (EUS), per consentire missioni molto più ambiziose. In cosa consiste questo Exploration Upper Stage? Si tratta di un modulo con il quale lo SLS potrà, in un unico lancio, trasportare il veicolo con equipaggio Orion assieme a sistemi di supporto per esplorazione come un modulo habitat. Questa versione dello SLS è per ora chiamata "Block 1B".

La versione "Block 1B" può inviare circa 37 tonnellate nello spazio profondo, incluso Orion e il suo equipaggio. SLS è già di per se ottimizzato per i carichi di grande volume, ma verranno messe a punto ottimizzazioni per inviare strumentazioni utili all'esplorazione a distanza, come veicoli spaziali che opereranno lungo l'intero sistema solare.

La successiva configurazione, ovviamente chiamata "Block 2," fornirà quasi 53.000 Kilonewton di spinta e sarà il veicolo "finale" per l'invio di merci verso la Luna, Marte e altre destinazioni nello spazio profondo. SLS Block 2 sarà progettato per riuscire a sollevare più di 45 tonnellate.

Qualche trucchetto

La NASA sta costruendo i razzi necessari per la prima e la seconda missione. Per ridurre i costi e i tempi di sviluppo, l'agenzia utilizza hardware collaudato dallo space shuttle e da altri programmi di esplorazione. Alcune parti del razzo sono completamente nuove, mentre altre sono state aggiornate affinché soddisfino le esigenze dettate dalle impegnative missioni nello spazio profondo, che richiedono livelli di prestazioni del veicolo di lancio più elevati rispetto a quelli disponibili con altri razzi esistenti.



La Boeing Company, a Huntsville, in Alabama, sta attualmente costruendo lo stadio principale dello SLS, inclusa l'avionica che controllerà il veicolo durante il volo. Con un'altezza di oltre 90 metri e un diametro di oltre 8 metri, il grande serbatoio immagazzinerà quasi 3 milioni di litri di idrogeno liquido super-raffreddato e ossigeno liquido, che alimenteranno i motori RS-25. Attualmente, la fase di costruzione si sta svolgendo presso la Michoud Assembly Facility della NASA a New Orleans, utilizzando attrezzature di produzione di nuova generazione, tra cui uno strumento di miscelazione a frizione che è il più grande nel suo genere.

Dopo che il razzo verrà assemblato completamente , la chiatta Pegasus della NASA trasporterà l'intera struttura allo Stennis Space Center vicino alla Bay St. Louis, Mississippi, per i test di rito.



Per i voli iniziali dell'SLS verranno utilizzati due potenti lanciatori derivati dallo shuttle. Per fornire la potenza aggiuntiva necessaria per il razzo la Northrop Grumman, di Redondo Beach California, ha modificato la configurazione originale dello shuttle (che era a quattro segmenti di propellente) in una versione a cinque segmenti. Gli ingegneri sono al lavoro per aggiornare i componenti del ripetitore dello space shuttle, per soddisfare i requisiti dello SLS.

Come già detto, le dimensioni e la versatilità del razzo gli consentono anche di trasportare strumenti più grandi del solito, quindi gli strutturisti dei vari payload potranno tirare un piccolo sospiro di sollievo e ridurre la complessità della progettazione del carico, rendendo le missioni meno avvezze a guasti o malfunzionamenti.

Questo discorso ben si affianca con la filosofia con cui è stato pensato l'intero SLS: la potenza del razzo e le elevate prestazioni riducono il tempo di viaggio verso le diverse destinazioni interplanetarie e, per estensione, riducono anche costi e rischi.

Questa "architettura evolutiva" consentirà alla NASA di essere pioniera di nuove missioni di volo spaziale umano (e non solo umano) e di rivoluzionarie missioni scientifiche. Attraverso le capacità combinate di SLS e Orion, il prossimo "capitolo" dell'esplorazione umana porterà gli esseri umani ben più in profondità nel sistema solare, in un continuo sviluppo di nuove tecnologie, sicuramente ispirando le generazioni future e ampliando la nostra conoscenza su quale sia il nostro posto nell'universo.