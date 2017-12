Natale in casa Amazon: tre offerte tech da non perdere oggi 11 dicembre

Continua la strada di Amazon verso il Natale, caratterizzata da sconti su tantissimi prodotti. Oggi vogliamo parlarvi di tre dispositivi proposti a prezzi decisamente interessanti, più bassi della media dell'ultimo periodo nonostante le loro indubbie qualità. Il primo è una mirrorless di Sony, una tipologia di fotocamera che sta riscuotendo sempre più consenso tra professionisti ed appassionati. Abbiamo poi un sistema di video sorveglianza targato Netgear, con cui monitorare la propria casa, e infine un sintoamplificatore Yamaha, per chi intente realizzare un impianto sonoro pronto per il futuro.

Sony A7 II

La gamma Alpha di Sony è ormai rinomata per la sua qualità e versatilità. Dalle foto ai video, queste mirrorless eccellono praticamente in ogni campo, con dimensioni e peso inferiori rispetto alle tradizionali reflex. Oggi su Amazon è possibile trovare in offerta uno dei migliori modelli disponibili, la A7 II, in vendita insieme a un obbiettivo 28-70 mm al prezzo di 1299€. Con un costo di listino di 2200€, questo kit consente oggi un ottimo risparmio, per un prodotto che non deluderà certo i futuri acquirenti.

Netgear Arlo

La video sorveglianza domestica costa sempre meno. Sul web si possono trovare kit di ogni tipo e prezzo, ma uno dei più rinomati è certamente quello proposto da Netgear e dalla sua gamma Arlo. Per funzionare, il sistema necessita di una Base Station a cui collegare le videocamere, per un kit che a prezzo pieno arriva a costare anche oltre 600€. Oggi però, grazie all'offerta disponibile su Amazon, è possibile portare a casa Base Station e quattro videocamere Arlo a 378,99€, per un costo che normalmente si aggira intorno ai 499€. Questo kit offre tante funzioni tutte da scoprire, dal rilevamento del movimento alla compatibilità con IFTTT, da sfruttare tramite l'applicazione dedicata.

Yamaha RX-V683

Se volete realizzare il vostro impianto home theatre e vi serve un sintoamplificatore molto completo e al giusto prezzo, allora questo Yamaha RX-V683 potrebbe fare al caso vostro. Con un prezzo ufficiale di 669€, oggi ribassato a 499€, potrete mettere le mani su un dispositivo compatibile con tutti gli standard attuali, dal Dolby Atmos al DTS:x, mentre lato video troviamo ovviamente HDR e Dolby Vision. La compatibilità è prevista anche con gli smartphone Apple grazie alla presenza del protocollo AirPlay, ma non manca anche il bluetooth e la possibilità di utilizzare Spotify da qualsiasi dispositivo. Yamaha RX-V683 consente il collegamento di 7 altoparlanti più due subwoofer, per un prodotto pronto per il futuro.