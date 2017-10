Netflix e Binge Watching: la TV si sposta sempre più verso l'on-demand

Benvenuti nel mondo in cui gli utenti preferiscono guardare la TV da Netflix piuttosto che utilizzando i servizi satellitari. Probabilmente, se avessimo previsto qualcosa del genere solo pochi anni fa, ci avreste presi per pazzi, ma uno studio condotto da Qualtrics di recente ha certificato quella che possiamo a tutti gli effetti definire una vera e propria rivoluzione nel campo televisivo. Le abitudini degli utenti sono cambiate, e con esse anche le esigenze ed ovviamente i canali preferiti per la visione di contenuti nel tempo libero. Lo studio è stato condotto negli Stati Uniti, ma è quanto mai indicativo di come ormai il trend sia espanso anche nel resto del mondo: anche in Italia, e basta semplicemente accedere a Facebook per capirlo, sono sempre di più gli utenti che preferiscono affidarsi al catalogo Netflix per la visione di qualche film o serie TV piuttosto che alla TV tradizionale.

Lo streaming spopola

Lo studio di Qualtrics ha dimostrato che Netflix è il metodo preferito per la visione di spettacoli televisivi, con una quota del 30%, sorpassando di sette punti percentuali la TV via cavo (al 23%) e piazzandosi anche davanti ai programmi registrati (al 16%), ma è altrettanto indicativo che nella top six siano presenti ben tre piattaforme di streaming: Netflix, Amazon Prime (al quarto posto) ed Hulu (quinto).

E se prima parlavamo appunto di un cambio delle abitudini, anche il sondaggio in questione lo ha certificato. Sono sempre più infatti i così detti binge racer, ovvero quegli utenti che piuttosto che guardare 1-2 episodi alla volta, preferiscono guardarli di colpo, dando il via ad una vera e propria gara a chi finisce per primo la stagione di un determinato show. Ma esistono anche i più tranquilli binge watcher, anche questi colti da visione compulsiva ma meno rispetto ai racer, che rappresentano il 66% degli utenti Neflix, mentre il 34% è ancora affezionato agli episodi settimanali ed in questo caso preferisce gustarsi gli show un pò alla volta piuttosto che guardarli di colpo.

Proprio sul binge watching è stato condotto un altro di studio, per capire meglio le abitudini di questo tipo di utenti che si sta facendo largo tra gli abbonati. A quanto pare, due terzi di questi sono felici ed ottimisti circa le loro vite, ed il 60% sono soddisfatti dell'equilibrio tra vita sociale e lavoro. Altrettanto interessante è che il 50% di questi guadagnano meno di 40.000 Dollari all'anno, ed il 60% di questi non sono religiosi o non si identificano in alcuna religione.

Dall'altra parte della medaglia, invece, troviamo i detrattori dei binge watcher, secondo cui fenomeni come questo non fanno altro che snaturare il gusto delle serie TV e contribuiscono alla diffusione di spoiler ed anticipazioni sui finali di stagione nei vari social network. Tra questi figura anche Damon Lindelof, lo sceneggiatore di The Leftovers, che non ha esitato nel definire, in una lunga lettera (che abbiamo riportato qui), il binge watching il male.

"Benvenuti nella terza e ultima stagione di The Leftovers. A nome di tutta la squadra volevo solo comunicarvi una cosa prima di lasciarvi partire per questo viaggio. Il binge-watching è il male. Io sono vecchia scuola. E non solo perché sono d'accordo con Joss Whedon su praticamente ogni cosa. Mai prima d'ora nella storia della lingua inglese il termine "binge" era stato associato a qualcosa di salutare o produttivo. Solo perché abbiamo davanti un intero tubo di Pringles, non significa che bisogna finirlo tutto e subito in una sola volta. Ogni volta che ho fatto un cosa del genere mi sono sentito triste e colpevole, e poi anche arrabbiato con la Pringles Corporation. Devo però riconoscere che i tempi sono cambiati".



Quali serie guardano i binge watcher?

La ricerca ha anche analizzato quali sono le serie TV più seguite dai binge watcher su Netflix, offrendo questi risultati:



1. Stranger Things: 22%

2. Orange Is The New Black: 20%

3. Altri: 15%

4. House of Cards: 14%

5. Tredici: 12%

6. How to Make a Murderer: 10%

7. The Crown : 4%

8. The Keepers: 3%



In particolare, una grossa fetta di persone ha guardato Stranger Things in meno di tre giorni (il 42%), con il 73% che ha impiegato meno di una settimana. Infine, solo il 10% ha trascorso tre settimane o più per completare la prima stagione. La ricerca in questione è stata condotta su 500 persone adulte che guardano regolarmente la TV, ed aveva lo scopo di determinarne le abitudini.

Anche l'Italia sta cambiando

L'espansione del catalogo di Netflix, anche in Italia, ha portato ad un rapido cambiamento delle abitudini degli utenti: anche nel nostro paese sono sempre di più gli spettatori che preferiscono abbonarsi a Netflix piuttosto che alle piattaforme tradizionali. Le motivazioni che spingono gli utenti (principalmente ragazzi ed universitari) a sottoscrivere l'abbonamento alla piattaforma di streaming sono tante: il prezzo conveniente (nonostante il recente aumento), l'immediatezza con cui è possibile accedere ai contenuti, un'infrastruttura eccellente che garantisce qualità stabile durante la visione, la possibilità di effettuare il download su dispositivi mobili, ma soprattutto il fatto che l'account sia condivisibile con gli amici o parenti, il che fa ridurre in maniera importante la spesa mensile.

Una rivoluzione ormai certificata, e rappresentata dal fatto che anche i gestori dei principali sport si stanno adoperando per lanciare piattaforme proprietarie: proprio nell'ultima settimana si è discusso del un possibile lancio di una piattaforma che permetterà agli appassionati di Formula 1 di guardare contenuti da mobile o da PC, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento a pay-TV o altro.

Fattibile? Si, dato che in America sono molti gli sport che hanno adottato questo approccio, basti pensare all'UFC, che è stata una delle prime a lanciare l'UFC Pass, senza dimenticare l'NBA e la WWE, ma in un mercato vasto come quello statunitense la gestione dei programmi televisivi è diversa rispetto all'Europa in cui le emittenti satellitari e coloro che detengono i diritti televisivi spingono sempre più verso l'esclusività. Ad oggi, vedere Premier League, Serie A, Liga Spagnola ed Uefa Champions League su piattaforme di streaming è utopia, ma la rivoluzione ormai è in atto.