Prima Netflix, ora Disney+: la pubblicità sostituisce la prova gratuita

È ormai passato un anno dall'introduzione della pubblicità su Netflix, momento che sembra aver segnato un punto di non ritorno per il mondo dello streaming. Se inizialmente questi servizi si sono fatti conoscere a suon di periodi di prova gratuiti e sbandierando l'assenza di pubblicità, da un po' di tempo la rotta sembra essere cambiata: adesso che anche Disney+ ha un piano con pubblicità e che in generale questa tipologia di proposta sembra riscuotere un buon successo di pubblico, è difficile pensare di poter tornare allo stato precedente delle cose. Ma come si è arrivati a questo punto?



Da "basta pubblicità" a "vogliamo la pubblicità"?

Se pensiamo al formato televisivo classico, ovvero al digitale terrestre e ai suoi canali lineari, la trasmissione di un film presenta numerosi intervalli pubblicitari, senza particolare premura nell'interruzione anche durante fasi salienti della storia.

Col passare degli anni, grazie soprattutto all'avvento dell'era dello streaming questo tipo di proposta era diventato per certi versi quasi obsoleto.

Da un lato, piattaforme come YouTube hanno adottato un modello di business pubblicitario meno propenso a proporre minuti su minuti di spot uno dopo l'altro, mentre dall'altro i servizi di streaming a pagamento hanno proprio rimosso il fattore pubblicità attraverso le sottoscrizioni a pagamento. Netflix è arrivato in Italia nel 2015 e da quel momento è innegabile che qualcosa sia cambiato anche per gli spettatori: bastava pagare 7,99 euro al mese e la pubblicità della vecchia TV diventava un lontano ricordo, lasciando spazio a un ampio catalogo di film e serie TV completamente on demand e senza alcun annuncio.



Questo senza contare il generoso periodo di prova gratuito dalla durata di un mese. D'altronde, a un certo punto la possibilità di scelta sembrava quasi infinita, tante erano le iniziative di questo tipo, ma poi è arrivata la progressiva scomparsa della prova gratuita in Italia.

Ecco dunque che oggi ci pensa anche il supporto ufficiale di Netflix a spiegare che questa possibilità non è più disponibile: la decisione è stata presa nel 2019 e non ci sono più stati cambiamenti da allora. Anzi, al 2023 essenzialmente tutti i principali servizi di streaming hanno rimosso la prova gratuita per i nuovi clienti, fatta eccezione per Amazon Prime Video, Apple TV+ e Paramount+. Per intenderci, oltre a Netflix, anche Disney+, Infinity+, NOW e TIMVISION hanno smesso di offrire tale possibilità.

Insomma, se fino a pochi anni fa era praticamente certo riuscire a provare un servizio in questo modo prima di sottoscrivere un abbonamento, oggi non è più così. Si trattava di un metodo per alimentare la curiosità attorno a dei servizi di streaming che all'epoca sembravano una novità rivoluzionaria, ma che a qualche anno di distanza rappresentano ormai una realtà più che consolidata e dominante nel settore dell'Home Entertainment.



Come indicato in apertura, la più recente svolta per il mondo dello streaming è arrivata nel 2022. La crisi di Netflix, tra una crescita degli abbonati più bassa dal 2015 e il conseguente tracollo in borsa, ha fatto tremare l'intero settore, portando più di qualcuno a pensare che il momento d'oro dei servizi di streaming fosse giunto al capolinea.

Da lì a qualche mese, la svolta. Anche da noi è arrivato il piano economico con pubblicità, che consente l'accesso al catalogo di Netflix (salvo qualche eccezione per via delle licenze) a un prezzo di appena 5,49 euro.

Il modello di fruizione adottato è diverso da quello abituale, per via della presenza di spot pubblicitari dalla durata complessiva di massimo 4 o 5 minuti per ogni ora. Certo, non si raggiungono i livelli del mondo televisivo classico, ma sicuramente ricorda il formato della proposta di YouTube.

Ora che è passato un anno dall'introduzione del piano di Netflix con pubblicità, sono state annunciate diverse novità. Se la versione iniziale dell'abbonamento prevedeva solamente spot da 15 e 30 secondi, adesso sono previsti annunci da 10, 20 e 60 secondi. Inoltre, Netflix vuole spingere il binge watching, visto che a partire dal primo trimestre del 2024 gli utenti potranno accedere, dopo aver visto tre episodi di una serie TV di fila, a un quarto episodio senza pubblicità.



Sempre per convincere più utenti a scegliere questa modalità di fruizione, a ottobre 2023 Netflix ha rimosso il piano Base senza pubblicità e integrato nel piano con pubblicità vantaggi come la risoluzione 1080p, la possibilità di effettuare due streaming in simultanea e ora persino i download per la visione offline. Per intenderci, guardando all'Italia, oggi un utente che vuole zero pubblicità dovrebbe spendere 12,99 euro al mese, mentre il piano Standard con pubblicità costa appena 5,49 euro al mese.

Queste modifiche sono state effettuate sulla scia dei buoni risultati evidentemente raccolti finora, conseguenti sia all'integrazione del tier più economico con pubblicità che lo stop alla condivisione delle password.

Secondo i dati diffusi da Antenna, a giugno 2023 Netflix ha raggiunto un nuovo picco di abbonati, che ha superato di gran lunga la crescita dei mesi precedenti. Nel secondo trimestre dell'anno, la piattaforma ha infatti guadagnato 5,9 milioni di nuovi abbonamenti. A ottobre 2023, invece, Netflix ha annunciato 9 milioni di nuovi abbonati, un dato che mette in luce quanto i recenti cambi di rotta stiano funzionando. Per quanto alcune scelte siano state giudicate da molti come impopolari, dunque, i risultati per ora stanno dando ragione alle grandi piattaforme.



A confermarlo è il recente lancio, anche in Italia, del piano in abbonamento con pubblicità di Disney+, chiamato Standard con pubblicità e proposto a un prezzo di 5,99 euro al mese. Inclusa c'è la riproduzione del catalogo in 1080p su un massimo di due dispositivi in contemporanea.

Se si vuole rimuovere del tutto la pubblicità, il costo in Italia sale a 8,99 euro al mese. Interessante notare come nell'arco dei 10 mesi di test effettuati all'estero questa soluzione in abbonamento si sia rivelata particolarmente apprezzata dagli utenti. Ad annunciarlo è stata Rita Ferro, Presidente del Global Advertising di Disney: in occasione del lancio del nuovo piano, Ferro ha spiegato che "Il 50% dei nuovi abbonati sceglie il piano con pubblicità".

L'era dello streaming con pubblicità è ufficialmente iniziata. Visti i risultati, sembra che sia per le piattaforme che per gli utenti ci sia stato un passaggio da "basta pubblicità" a "vogliamo la pubblicità", perlomeno quando questa fa scendere in modo importante il costo della sottoscrizione.

Certo, le somme si potranno tirare solamente sul lungo periodo, ma intanto anche da noi è possibile usufruire di questa modalità di visione. Tra l'altro, potreste non averlo notato ma dal 2022 persino Discovery+ offre il piano Intrattenimento con pubblicità, che consente l'accesso ai contenuti, WWE compresa, a costo ridotto (appena 2,89 euro al mese al momento in cui scriviamo). Difficile insomma, a questo punto, che si possa tornare indietro.