Next@Acer: dai notebook Helios ai PC Orion, i prodotti gaming mostrati a NY

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Anche quest'anno Acer ha scelto New York per presentare i prodotti in arrivo nei prossimi mesi. Tra portatili, monitor, PC e periferiche, l'azienda di Taiwan non si è fatta davvero mancare nulla, per una lineup corposa e capace di coprire diverse fasce di mercato e soprattutto diverse tipologie di utenti, a cominciare dai giocatori. Negli ultimi anni l'attenzione verso questa importante, ed esigente, categoria di acquirenti è aumentata molto, e Acer non vuole certo lasciarseli scappare, confermando di voler puntare molto su questo segmento di mercato. Mercato che vedrà ora l'arrivo dei nuovi laptop Helios e dei PC Orion e Nitro, che raggiungeranno nei prossimi mesi anche l'Italia.



La nuova gamma Predator Helios

I portatili Predator Helios hanno fatto il loro debutto lo scorso anno, sempre a New York, e hanno raccolto pareri positivi dalla stampa di settore internazionale, complice anche il buon rapporto qualità-prezzo di alcuni modelli. Scontata quindi la loro presenza, in versione rinnovata, anche all'edizione 2018 del Next@Acer, che vede l'arrivo di novità sia hardware che di design dei modelli Predator Helios 500 e 300 Special Edition. Jerry Kao, President of IT Product Business di Acer, ha affermato: "Abbiamo ampliato la nostra linea di notebook da gioco Predator Helios per rispondere alle richieste di una categoria di giocatori sempre più numerosa che cerca prestazioni estreme anche in movimento".

Acer Predator Helios 500 può contare su una configurazione di fascia alta, fino a CPU Intel i9+ e GPU GTX 1070, entrambe sbloccate e pronte per l'overclock. La gestione della temperatura interna è affidata a due ventole AeroBlade 3D, realizzate in metallo, e a cinque heatpipes. La velocità delle ventole viene regolata in modo automatico o manuale, attraverso l'interfaccia Predator Sense, da cui gestire anche l' overclock di CPU e GPU. Predator Helios 500 è un vero e proprio desktop replacement, con schermo da 17.3 pollici disponibile in versione 4K o Full HD, con refresh rate di 144Hz e tecnologia G-Sync di NVIDIA. Ampiamente personalizzabile il comparto memorie, con la possibilità di utilizzare dischi M.2 NVMe ma anche i veloci Intel Optane, questi ultimi deputati all'aumento della reattività del sistema.

Sulla carta molto curata la sezione audio, grazie a due altoparlanti supportati da un subwoofer per le frequenze basse. Presente anche la tastiera retroilluminata, personalizzabile nelle quattro zone disponibili con 16.8 milioni di colori, dotata di Anti Ghosting. Come si può capire dalla configurazione, Helios 500 è un notebook di fascia alta, che arriverà in Europa a giugno con prezzi a partire da 2299€.

Il Predator Helios 300 Special Edition arriverà invece a settembre, con prezzi a partire da 1799€, portando in dote un design diverso dal solito e un hardware aggiornato alle ultime novità, collocandosi però in una fascia di prezzo più bassa rispetto all'Helios 500. Tutta la scocca del notebook è realizzata in alluminio bianco, con finiture color oro, davvero atipica per il settore. Rispetto al fratello maggiore calano le dimensioni, grazie anche alla diagonale inferiore del monitor da 15.6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. La configurazione pensata da Acer punta diretta al gaming in Full HD, risoluzione perfetta per l'accoppiata Intel i7 ed NVIDIA GTX 1060. Anche qui troviamo le ventole AeroBlade 3D, ma in una versione con spessore ridotto, del resto l'overclock del processore non è supportato in questo modello, per cui la dissipazione del calore è più semplice, nonostante sia possibile aumentare il clock della GPU. Lato memorie, Helios 300 dispone di 16 GB di RAM, espandibili a 32, e di diverse configurazioni per i dischi, tra cui unità M.2, Intel Optane e dischi meccanici.



Acer Nitro: in arrivo PC Desktop e monitor

Ancora si conoscono pochi dettagli sui PC Acer Nitro 50, ma già ora, con le prime specifiche diffuse, è possibile farsi un'idea del potenziale di queste macchine dedicate ai giocatori. Basati su processori Intel Kaby Lake di ottava generazione, i PC Nitro 50 includono una GPU NVIDIA GTX 1070 e possono montare fino a 3 TB di disco meccanico e fino a 512 GB di SSD. Interessante il design, dalle linee spigolose, per una scocca che include anche un caricatore per smartphone wireless con standard iQ.

Novità assoluta sono i monitor della gamma Nitro, destinata alla fascia bassa del mercato, al contrario dei modelli a marchio Predator. In arrivo due serie, la Nitro VG0 e RG0. VG0 monterà pannelli da 27, 23.8 e 21.3, con risoluzioni variabili dal Full HD al 4K, passando per la WQHD, mentre RG0 arriverà solo nelle varianti da 27 e 23.8 pollici. Acer non ha diffuso le caratteristiche specifiche di ogni modello, ma tutti dovrebbero essere compatibili con il FreeSync di AMD, mentre il refresh rate dovrebbe andare dai 75 ai 144 Hz a seconda della variante. La tecnologia utilizzata per i pannelli è quella IPS, tutti i modelli sono dotati inoltre di speaker stereo da 2W.

Per quanto riguarda i prezzi, Acer Nitro 50 arriverà in Europa entro agosto a partire da 1499€, mentre i monitor della serie VG0 e RG0 saranno disponibili già dal mese di maggio, con prezzi a partire da 129€ per i primi e 169€ per i secondi.



Orion 5000 e Orion 3000

Acer ha centrato in pieno il bersaglio con Orion 9000, un PC dal costo elevato ma che offre specifiche senza compromessi. Un prodotto dalle elevate prestazioni ma indirizzato a pochi, che ora arriverà in segmenti di mercato più accessibili grazie a Orion 5000 e Orion 3000. I nuovi PC offrono caratteriste tecniche di alto livello, rendendo subito chiaro che il target per cui sono pensati è quello enthusiast. Orion 5000 punta su una configurazione molto gradita ai gamer, con processori Intel fino all'i7-8700K, scheda madre Z370 e fino a due GPU NVIDIA GTX 1080 Ti. Il sistema di raffreddamento scelto è lo stesso presente nell'Orion 9000, che prende il nome di IceTunnel 2. Questo suddivide il case in zone termiche distinte, ottimizzando così i flussi d'aria e impedendo alla polvere di sedimentare nel case.

Lo chassis offre anche una paratia laterale trasparente e schermata contro le emissioni elettromagnetiche, per uno stile aggressivo ma non esagerato. Orion 3000 offre un design simile al fratello maggiore, ma la GPU si ferma alla GTX 1080. Prezzi e disponibilità non sono ancora stati diffusi per i nuovi Orion, che si configurano entrambi come soluzioni pensate per un pubblico esigente.