La next-gen di AMD dovrà aspettare: c'è ancora una Radeon 7000?

Nonostante l'attuale generazione non sia ancora giunta ai titoli di coda e il "duello" tra le RTX Serie 40 di NVIDIA e la RX 7000 Series di AMD sia più vivo che mai, il verdetto sembra già inequivocabile e incorona il team verde per numeri di vendite.

Ancora una volta, la potenza innovativa di NVIDIA si è manifestata con le sue tecnologie all'avanguardia, aprendo a nuovi orizzonti nel panorama videoludico grazie all'ecosistema DLSS e agli enormi benefici messi sul piatto dalla nuova architettura Ada Lovelace .

Mentre da questa parte della palizzata si fanno sempre più insistenti le voci di corridoio sul lancio delle NVIDIA GeForce RTX 40 Super durante o dopo il CES 2024, in casa AMD sembra che questo capitolo sia ufficialmente chiuso, al punto che la casa di Sunnyvale sarebbe già in fase avanzata di sviluppo della Serie 8000, con debutto previsto nella seconda metà del 2024. Tuttavia, nell'attuale lineup potrebbero ancora esserci delle sorprese.



Il canto del cigno di RDNA 3?

Attraverso informazioni provenienti da alcuni documenti 'leakati' di PowerColor, rinomato partner cinese di AMD, sembra che ci sia ancora spazio per una Radeon RX 7000, la RX 7600 XT.

A dare rilievo a questa indiscrezione è stata la registrazione presso la Commissione Economica Eurasiatica e sempre la domanda di PowerColor alla EEC lascia intendere che potrebbero essere due le varianti di questa nuova scheda video, una dotata di 10GB di VRAM e l'altra con taglio da 12GB. Un balzo in avanti rispetto agli 8GB della versione non-XT della Radeon RX 7600, che sembra destinata a rimanere la scelta d'ingresso nella famiglia AMD (non emergono, per ora, dettagli su una possibile RX 7500 o 7500 XT).

Senza troppe sorprese, qualora fosse confermata, la RX 7600 XT potrebbe essere basata sulla GPU Navi 33 o sulla Navi 32, entrambe con architettura RDNA3. La Navi 32 nelle sue varie iterazioni batte già sotto la scocca delle RX 7800 e RX 7700 e sarebbe quantomeno insolito vederla animare anche una classe 600. D'altro canto, la Navi 33 è stata già utilizzata in configurazione piena nella RX 7600 e sarebbe altrettanto difficile pensare a una proposta di questo tipo, solo con frequenze rimaneggiate.



Osservando l'andamento del mercato, la Radeon RX 7600 XT si posizionerebbe tra la Radeon RX 7600, il cui prezzo parte da circa 300 euro, e la Radeon RX 7700 XT, che attualmente è allineata intorno ai 500 euro. Con un generoso spazio di ben 200 euro, la RX 7600 XT potrebbe rivelarsi un'opzione ideale per i giocatori che ambiscono a gestire le ultime novità videoludiche a risoluzione 1080p, mantenendo un alto livello di dettaglio in raster e in ray tracing con un buon framerate.

Questa scheda avrebbe senso di esistere per colmare quella voragine prestazionale generata nel catalogo AMD dal lancio della RTX 4060 nella fascia dei 300-350 euro, con quest'ultima che soprattutto in Ray Tracing domina incontrastata rispetto alla RX 7600.

Al momento non sappiamo quando questa nuova scheda video potrebbe presentarsi sul mercato. Dati i rumor e le speculazioni attorno alla nuova generazione, è possibile che la RX 7600 XT possa rappresentare l'ultimo grido dell'attuale generazione prima della Serie 8000.



Radeon Serie 8000

Attualmente disponiamo di informazioni estremamente limitate sulla prossima generazione di GPU desktop di AMD, ma è noto che l'azienda sta attivamente lavorando su di esse. La girandola dei rumor sulla next-gen di AMD è iniziata già a febbraio 2022 con alcune voci che suggerivano lo sviluppo della 8000 Series basata sull'architettura RDNA4 con processo produttivo a 3 nanometri, ma il dubbio sul possibile impiego di un nodo a 4 nanometri non è ancora sciolto, in virtù delle presunte difficoltà nell'impiego di un nodo più avanzato.

Passando alla proposta commerciale vera e propria, sembra che anche AMD sia pronta a compiere il grande passo riversando maggiore impegno nel campo dell'intelligenza artificiale, settore in cui il team rosso è ancora in netto ritardo rispetto a NVIDIA.

In particolare, si è parlato di acceleratori per l'IA e dell'introduzione di nuovi core dedicati: la strategia dovrebbe comprendere l'utilizzo dell'IA in tutti quei campi d'applicazione in cui il DLSS di NVIDIA viene utilizzato già da due generazioni.

Si è parlato anche di due potenziali schede video, denominate GFX1200 e GFX1201, identificate attraverso i target del compiler LLVM (essenziale per il lavoro di back-end del compilatore degli shader) di Linux. Tuttavia, le prime patch rilasciate non forniscono dettagli specifici sull'ISA o su eventuali nuove funzionalità, lasciando la porta aperta a ulteriori informazioni tramite futuri aggiornamenti.



Durante l'estate, invece, sono circolate informazioni su tre varianti di chip: Navi 4C, Navi 4X e Navi 4M. Tuttavia, ricollegandoci al discorso sulle presunte difficoltà di sviluppo, si stanno facendo sempre più insistenti le voci sulla possibile assenza di schede video top di gamma nella Serie 8000 di AMD. Al momento AMD non avrebbe ancora preso una decisone in merito, ed è importante sottolineare che non esistono conferme ufficiali né smentite a riguardo.



Non tutto è perduto

Prima di concludere, è giusto soffermarsi anche sul segmento Laptop, che negli ultimi anni è cresciuto a dismisura, complice anche ma non soltanto la crisi dei semiconduttori.

Anche qui per il team red la strada sembra ancora lunga e in salita per colmare il gap con NVIDIA. La nuova arrivata RX 7900M è stata oggetto di numerose recensioni nelle ultime settimane, con i suoi 4608 Stream Processors e 16 GB di memoria GDDR6, e sembra offrire un notevole potenziale. Nel confronto tra la RX 7900M e la RTX 4080 di NVIDIA, la nuova proposta di AMD sembra cedere il passo solo in alcuni contesti, soprattutto quando si chiama in causa il Ray Tracing.

L'analisi comparativa tra il sistema Alienware M18 con GPU AMD e il medesimo con RTX 4080 non offre risultati pienamente comparabili in virtù della presenza di un processore diverso nelle due configurazioni, rispettivamente con Ryzen 9 7945HX e Intel Core i9-13900HX, ma sottolinea un vantaggio di prezzo per il sistema AMD, seppur in presenza di una durata della batteria notevolmente inferiore.

Se guardando al futuro non si sa praticamente ancora nulla sullo stato di sviluppo della next-gen in questo segmento, quindi, il presente è di certo in buone mani.