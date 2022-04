Gli NFT Bored Ape Yacht Club crescono: arrivano ApeCoin e Otherside

Il mercato degli NFT si muove a una velocità sorprendente. Tuttavia, nelle ultime settimane sembra essersi verificato un vero e proprio terremoto nel mondo dei token non-fungibili, causato in larga parte da alcuni annunci di Yuga Labs, lo studio dei creatori della collezione Bored Ape Yacht Club.

Nel giro di meno di un mese, infatti, la compagnia ha annunciato il token proprietario ApeCoin, il metaverso basato sull'estetica e sul mondo di BAYC, la ApeDAO, che controllerà il lavoro di Yuga Labs d'ora in poi, e persino l'acquisizione di CryptoPunks e Meebits, due tra le più famose collezioni di NFT sul mercato.

Vediamo, dunque, più nel dettaglio quali saranno i prossimi passi di Yuga Labs, come sarà il futuro della collezione Bored Ape Yacht Club e come i recenti annunci potrebbero impattare sull'ecosistema NFT più in generale.

Un metaverso alla "Ready Player One"

Partiamo da quello che forse è l'annuncio più scoppiettante del lotto: il Metaverso Bored Ape di Otherside.

Benché l'annuncio di Otherside risalga solo al 23 marzo scorso, il fatto che Yuga Labs fosse al lavoro su un progetto di questo genere era cosa già nota da tempo, soprattutto ai possessori di NFT BAYC. D'altro canto, ormai da mesi sentiamo dire che i token non-fungibili troveranno il loro utilizzo primario proprio sul Metaverso, perciò la scelta del team ha sicuramente lo scopo di provare a dettare le regole del gioco riguardo a come saranno implementati questi token nei mondi virtuali in futuro. Proprio per questo, tra l'altro, Otherside non si limiterà agli NFT Bored Ape, ma funzionerà anzitutto con le collezioni Mutant Ape, CryptoPunks e Meebits, senza escludere ulteriori allargamenti sul resto del mercato.



Un Metaverso aperto, insomma, che dovrebbe ricordare molto il romanzo Player One di Ernest Cline, oppure l'omonima trasposizione cinematografica a opera di Steven Spielberg.

Se vi state chiedendo cosa si potrà fare nel concreto su Otherside, purtroppo al momento non abbiamo risposte certe: sicuramente il mondo virtuale di Yuga Labs sarà decentralizzato e all'insegna della gamification, ma al momento non sappiamo molto altro a riguardo. L'ipotesi più diffusa è che probabilmente ci troveremo di fronte a un'esperienza simile a Decentraland, più fortemente orientata verso il gaming e l'intrattenimento, ma anche dotata di un branding più riconoscibile, legato alle scimmie di BAYC.

Sembra, comunque, che non dovremo aspettare molto per toccare con mano il progetto di Yuga Labs, dal momento che Otherside dovrebbe arrivare già ad aprile, almeno in una versione embrionale.

I motivi per attendere con ansia il mondo virtuale targato BAYC, comunque, sembrano esserci tutti: secondo un documento confidenziale di Yuga Labs trapelato in rete, Otherside sarà un "Metaverso che renderà obsoleti gli altri Metaversi".

Una promessa decisamente ambiziosa ma in linea con le aspettative dei fan, soprattutto considerati gli enormi guadagni fatti registrare dalle collezioni di NFT legate a Bored Ape Yacht Club, gran parte dei quali potrebbero essere reinvestiti proprio sulla piattaforma. Intanto, comunque, Yuga Labs ha rilasciato un trailer di Otherside, che potete vedere sul profilo Twitter dello studio. Alcuni impiegati dell'azienda hanno poi spiegato che il Metaverso sarà soggetto a continui cambiamenti, perché allo studio "piace fare ciò che i fan non si aspettano".

Infine, vale anche la pena di ricordare che i creatori di The Sandbox, uno dei Metaversi più in voga al momento, hanno annunciato di essere al lavoro su un progetto top secret insieme a Yuga Labs, che secondo molti fan potrebbe essere proprio Otherside: un'altra ragione per tenere d'occhio il promettente ecosistema di BAYC.

ApeCoin e ApeDAO: un meccanismo destinato a durare?

Al centro dell'infrastruttura di Otherside dovrebbe esserci la criptovaluta proprietaria di Yuga Labs, ApeCoin. ApeCoin è già stata messa in circolazione, con un evento di lancio piuttosto rocambolesco tenutosi circa una settimana prima della pubblicazione del trailer di Otherside.

Al momento, però, ApeCoin sembra essere una criptovaluta molto volatile: la moneta ha vissuto sbalzi percentuali a doppia cifra dopo essere stata lanciata sul mercato, mentre al momento ha un prezzo che si aggira tra gli 11 e i 12 Dollari per token, poco più di un quarto di quanto originariamente preventivato da Yuga Labs, secondo cui un token avrebbe avuto valore di circa 40 Dollari. Al di là di questi aggiustamenti valutari, fisiologici nei primi giorni dalla pubblicazione di una criptovaluta sul mercato, ApeCoin potrebbe avere il potenziale per diventare una delle principali monete digitali in circolazione, specie per via del suo market cap piuttosto elevato, al momento pari a 3,3 Miliardi di Dollari.

ApeCoin nelle sue prime 24 ore (CoinTelegraph) Andamento di ApeCoin al 2 aprile 2022 (CoinMarketCap)

La tenuta della criptovaluta dovrebbe essere essenziale per la buona riuscita di Otherside per almeno due motivi: il primo è che ApeCoin sarà il token ufficiale di Otherside, il che significa che ogni compravendita di oggetti e servizi all'interno della piattaforma verrà pagato con la moneta proprietaria di Yuga Labs; il secondo, invece, è che i possessori di almeno un ApeCoin ha diritto di voto in ApeDAO, la Decentralized Autonomous Organization che dovrebbe governare tutti i futuri progetti legati a Bored Ape Yacht Club.

Facciamo un passo indietro: ApeCoin è stato distribuito gratuitamente a metà marzo a tutti i possessori di NFT Bored Ape Yacht Club, in modo che ciascuno ottenesse un numero variabile di token a seconda della quantità di "scimmie" presenti nel proprio wallet digitale. Ogni ApeCoin garantisce un voto su ApeDAO, il che significa che chi possiede più NFT Bored Ape Yacht Club ha un peso maggiore nella DAO: l'idea alla base di questo meccanismo è che gli utenti più legati ai progetti targati Bored Ape avranno un ruolo più attivo nella loro direzione.

Il sistema, però, si incrina nel momento in cui ricordiamo che ApeCoin è una valuta pensata per essere scambiata sul mercato e per essere spesa nei prodotti legati agli NFT Bored Ape Yacht Club.

Ciò significa che il diritto di voto all'interno di ApeDAO è molto volatile, a meno che i detentori della criptovaluta decidano di non rivenderla, utilizzandola più come una tessera elettorale che come una moneta vera e propria. Al di là del continuo cambiamento di votanti dentro ApeDAO, l'altro problema connaturato nella valuta è che essa è l'unica forma di pagamento attualmente accettata per comprare gli accessori di Yuga Labs. Per esempio, la scorsa settimana lo studio ha messo in vendita del merchandise di Bored Ape Yacht Club acquistabile solo in ApeCoin.

Il mercato degli NFT diventa "adulto"

Qui iniziano i problemi: se i prodotti di Yuga Labs e i servizi di Otherside sono gli unici che possono essere comprati utilizzando ApeCoin, presto o tardi una buona percentuale della criptovaluta rientrerà nelle casse dello studio che l'ha creata.

Yuga Labs, dunque, potrebbe arrivare a ottenere un peso di primo piano all'interno del DAO che ha il compito di controllarne l'operato. La scelta di enfatizzare l'aspetto monetario di ApeCoin sopra a quello legato al voto in ApeDAO è stata duramente criticata da alcuni fan di Bored Ape Yacht Club, i quali temono che la decentralizzazione promessa da ApeDAO si azzeri, riducendo il peso degli utenti nelle scelte relative al futuro dei progetti di Bored Ape per restituire potere decisionale a Yuga Labs.

Un'altra questione riguarda poi l'acquisizione di CryptoPunks e Meebits da parte di Yuga Labs, annunciata pochi giorni prima del drop di ApeCoin.

Al momento, Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks sono le due collezioni di NFT più redditizie sul mercato, mentre Meebits si colloca a poca distanza. Ciò significa che Yuga Labs ha creato il primo conglomerato aziendale nel mondo degli NFT, il quale potrebbe avere un peso specifico elevato sul mercato e oscurare molte collezioni indipendenti. In altre parole, l'acquisizione potrebbe creare un precedente per la centralizzazione di un ecosistema nato e pensato per essere decentralizzato.

Ovviamente era prevedibile che dei correttivi "centralizzanti" sarebbero stati implementati in un mercato in via di maturazione e finora così decentralizzato da risultare caotico e da favorire truffe e irregolarità di ogni tipo, ma al momento quello di Yuga Labs è un polo di potere e influenza senza precedenti nel mercato NFT, senza alcun rivale che possa riequilibrare la partita.

Le cose potrebbero diventare ancora più complesse se Yuga Labs dovesse lanciare un marketplace di NFT, un'altra novità nell'aria da qualche tempo e che potrebbe essere implementata insieme a Otherside o poco dopo.

In questo caso, non è impensabile che BAYC, CryptoPunks e Meebits possano diventare un'esclusiva del negozio virtuale di Yuga: si tratterebbe di un colpo durissimo per gli altri marketplace come Rarible e OpenSea. Anzitutto, essi perderebbero alcune delle collezioni più redditizie in vendita sulle loro pagine, riducendo nettamente i propri margini di profitto. In secondo luogo, non possiamo non considerare l'effetto trascinante sugli altri NFT che potrebbe avere l'eventuale transizione di Bored Ape su un marketplace proprietario, spingendo artisti e creator a spostarsi a loro volta verso quest'ultimo.