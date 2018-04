Nintendo Switch: un bug nel SoC Tegra X1 potrebbe aprire le porte alla pirateria

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Un vero e proprio terremoto potrebbe sconvolgere Nintendo e la sua console ibrida. A quanto pare infatti, una grave falla di sicurezza nel processore Tegra X1 impiegato nella Switch consentirebbe l'utilizzo di software homebrew, che comprende emulatori e applicazioni, ma anche copie pirata dei giochi. Un buco che consentirebbe pieno accesso alla console, almeno secondo quanto affermato da The reSwitched project, il gruppo di hacker che ha scovato la falla. Una notizia molto grave per l'ecosistema Nintendo, ma che potrebbe essere ancora più critica. Secondo quanto affermato da The reSwitched project, il problema non sarebbe risolvibile tramite aggiornamenti software, una situazione difficile che potrebbe aprire le porte in modo massiccio alla pirateria su Nintendo Switch.



Un problema serio

È bene precisare che per ora mancano ancora conferme sull'effettiva efficacia dell'hack scovato da The reSwitched project, ma la diffusione immediata della notizia in tutto il mondo e alcune immagini-video rilasciati dal gruppo di hacker lasciano intendere come la falla sia reale, e molto pericolosa. Finora si sa solo che l'hack è sfruttabile mandando in corto uno dei pin del Joy-Con destro, il quale forzerebbe la Switch ad entrare in recovery mode. A questo punto, gli hacker hanno potuto caricare un software che sfrutta la falla nel processore NVIDIA, un exploit che darebbe accesso completo alla console. Kate Temkin, uno degli hacker responsabili del progetto, ha chiamato questo exploit "Fusée Gelée", tradotto "Razzo ghiacciato". All'avvio della console, il codice scritto dagli hacker viene trasferito alla Switch, che diventerebbe così in grado di funzionare con software non originale.

Il gruppo ha lavorato per diverso tempo al progetto, già annunciato un paio di mesi fa. Il fatto che nel frattempo Nintendo non abbiamo messo una pezza alla falla sembra confermare quanto detto The reSwitched project, che afferma l'impossibilità ad arginare l'exploit con rimedi software. Se questo sarà confermato, le attuali console non potranno mai essere rese sicure da Nintendo e da NVIDIA, le quali dovranno correggere direttamente sul processore Tegra X1 il problema.

Interessante notare come il progetto stia andando avanti alla luce del sole, senza particolari accortezze da parte del team che lo ha creato. Anzi, il gruppo ha già notificato la vulnerabilità a NVIDIA, che avrà così modo di correggerla nelle prossime release della console se questa dovesse rivelarsi pericolosa per la sicurezza. Per ora siamo solo all'inizio, maggiori informazioni saranno rivelate il 15 giungo dal gruppo, che nel frattempo sta iniziando a creare anche la prima custom rom per la console. Non sappiamo cosa sarà in grado di fare, ma le premesse non sono buone e se la pirateria arriverà su Switch i danni per Nintendo potrebbero essere ingenti.