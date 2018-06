Nokia 5.1 Plus tra rumor e leak: caratteristiche tecniche e design

Dopo il ritorno sulle scene nel 2017 e uno scoppiettante Mobile World Congress 2018, HMD Global ha deciso lanciare sul mercato dei dispositivi potenziati contrassegnati dal suffisso ".1" alla fine del nome. Tra questi troviamo Nokia 6.1, arrivato in Europa da poche ore, Nokia 3.1, Nokia 2.1 e Nokia 5.1. Quest'ultimo presenta un display IPS da 5,5 pollici con risoluzione Full HD+, un processore MTK6755 (P18), singola fotocamera posteriore da 16MP, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Il tutto a un prezzo di 269 euro.

Ora però, i rumor legati a un ulteriore nuovo dispositivo della società finlandese si stanno facendo sempre più insistenti e tutti sembrano concordi nell'affermare che si tratti di Nokia 5.1 Plus, la variante più performante del succitato smartphone. Le principali novità sembrano riguardare display, fotocamera posteriore e processore, ma va detto che stiamo ancora parlando di rumor.

Caratteristiche tecniche

In realtà, le informazioni relative alla scheda tecnica di questo nuovo smartphone sono ancora poche. Si vocifera di un processore MediaTek Helio P23, che dovrebbe garantire buone prestazioni per quanto riguarda la fascia media. Il display dovrebbe essere da 5,7 pollici e presentare l'oramai immancabile notch posto in alto. Quest'ultimo probabilmente contiene la fotocamera frontale, gli auricolari e altri sensori. Diverse fonti descrivono poi delle dimensioni di 149,5 x 71,9 x 8mm. Non dovrebbero mancare tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G LTE al Bluetooth passando per la porta USB Type-C. Sul retro dovrebbe fare capolino una dual camera con sviluppo in verticale e flash LED.

Sotto a essa dovremmo trovare un sensore di impronte digitali. Stando a OnLeaks, inoltre, non dovrebbe mancare anche il jack audio per le cuffie da 3,5 mm. Sul lato destro dovrebbero essere presenti il tasto per l'accensione e quello per alzare/abbassare il volume, mentre il suddetto jack dovrebbe fare capolino nella parte superiore. Per quanto riguarda la disponibilità, online si vocifera di un annuncio al prossimo IFA 2018, che si terrà a Berlino dal 31 agosto al 5 settembre.