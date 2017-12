Nokia 9: display OLED borderless e design rinnovato? Tutti i rumor

segue da sempre con passione tutto ciò che riguarda la tecnologia: qualsiasi cosa abbia un chip stuzzica la sua curiosità. Sviluppa anche applicazioni per vari sistemi operativi (sia su ambiente desktop che mobile). Potete seguirlo su Twitter

Sono passati ormai diversi mesi dall'arrivo sul mercato di Nokia 6 e Nokia 8 ed è già arrivata l'ora di parlare del prossimo top di gamma della società finlandese. Nelle ultime settimane sono emersi numerosi rumor relativi proprio a Nokia 9. In particolare, le novità principali dovrebbero riguardare il display e il comparto fotografico. Probabilmente, dunque, dovremmo scordarci anche il design a cui siamo stati abituati con i precedenti dispositivi, trovandone uno decisamente più in linea con gli standard del momento. Andiamo a vedere assieme il tutto!

Caratteristiche tecniche

A livello di caratteristiche tecniche, l'informazione più interessante è sicuramente la probabile presenza di un display 18:9 OLED edge-to-edge da 5.5 pollici, del quale non si conosce però la risoluzione. Questo, tuttavia, potrebbe garantire un importante vantaggio al nuovo smartphone di Nokia, che potrebbe finalmente lasciarsi alle spalle un design non troppo incisivo. Passiamo poi al processore, che dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 835 affiancato da almeno 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. A livello di autonomia, invece, dovremmo trovare una batteria da 3250 mAh. Il sistema operativo sarà invece Android 8.0 Oreo già dal lancio.



Passando al comparto fotografico, si vocifera di una dual camera posteriore con lenti Zeiss da 12MP+13MP e di due sensori anteriori da 5MP con messa a fuoco automatica e rispettive aperture focali f/2.4 e f/2.0. La maggior parte di queste specifiche è stata confermata anche dalla recente certificazione FCC ottenuta dal dispositivo. Tuttavia, quest'ultima non riporta le informazioni relative alla dual camera frontale, che sono state però rilanciate dagli ultimi render apparsi online e da alcune stringhe di codice appartenenti ai file apk della beta di Android Oreo destinata proprio a Nokia 9.



Prezzo e disponibilità

Sembra che la presentazione ufficiale di Nokia 9 avverrà durante il mese di gennaio 2018, ma il tutto potrebbe avvenire anche nel corso del prossimo Mobile World Congress che si terrà a febbraio. Per quanto riguarda il prezzo, i rumor qui brancolano ancora nel buio ma in molti pensano che lo smartphone si andrà a posizionare nella fascia superiore ai 700 euro. Staremo a vedere. Vi ricordiamo che tutte le informazioni presenti in questo articolo provengono da semplici indiscrezioni e vi invitiamo, quindi, a prenderle con la dovuta cautela.