Nokia A1 Plus, tutti i rumor sul nuovo top di gamma: specifiche, prezzo e uscita

"Nokia A1 Plus". Questo nome, che sta rimbalzando ultimamente di testata in testata, sembrerebbe essere il prossimo smartphone top di gamma della società finlandese, che non si chiamerebbe quindi Nokia 9. D'altronde i tempi sono ormai maturi e i maggiori produttori mondiali si stanno adoperando per presentare al mondo i loro nuovi flagship.

Pensiamo, ad esempio, a Samsung, che ha recentemente fissato l'evento di presentazione di Galaxy Note 9 al prossimo 9 agosto. E' il momento giusto, dunque, per riassumere tutti i rumor legati al prossimo dispositivo di HMD Global/Nokia. Si parla di un sensore di impronte digitali in-display e di altre interessanti caratteristiche tecniche.

Nokia A1 Plus: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Quelle che leggerete sono le prime informazioni a trapelare sul nuovo Nokia A1, mancano ancora molte conferme sul terminale e soprattutto le immagini. Infatti, quelle che vedete all'interno dell'articolo raffigurano Nokia 8 e Nokia 8 Sirocco. Nonostante questo, però, le prime informazioni emerse online risultano essere particolarmente interessanti. Parliamo della probabile presenza di un sensore d'impronte digitali in-display, con Nokia che sarebbe già pronta a renderlo funzionale. Novità anche per quanto riguarda lo schermo, che dovrebbe essere un pannello OLED prodotto da LG. Si vocifera anche di miglioramenti riguardanti il comparto fotografico, con la società finlandese che vorrebbe puntare molto su questo aspetto. In quanto smartphone top di gamma, sotto la scocca non può mancare un processore Qualcomm Snapdragon 845, attualmente il meglio disponibile sul mercato.

Questo dovrebbe garantire ottime prestazioni sia in ambito quotidiano che nel gaming. Interessante anche il rumor che vuole Nokia A1 Plus montare sin da subito la build stabile di Android P, non ancora rilasciata da Google. Per quanto riguarda la disponibilità, si vocifera di un annuncio a IFA 2018, evento che si terrà dal 31 agosto al 5 settembre. Oltre a questo, il nuovo smartphone top di gamma della società finlandese dovrebbe essere pensato principalmente per il mercato europeo, con alcune fonti che ipotizzano un prezzo di partenza di 599 euro, lo stesso di Nokia 8 al lancio.