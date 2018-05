Nokia X sarà presentato il 16 maggio: probabili specifiche tecniche e prezzo

Dopo aver presentato numerosi smartphone nel corso dell'apposita conferenza tenutasi lo scorso 25 febbraio nel contesto dell'edizione 2018 del Mobile World Congress di Barcellona, Nokia torna a presentare un dispositivo che, secondo i rumor, si chiamerà 'X'. Interessante notare come, prima dell'acquisizione di Nokia da parte di Microsoft, la società avevesse lanciato un paio di device basati su Android, incluso un telefono entry-level chiamato proprio Nokia X. Dato che HMD Global sta cercando di "riportare in vita" i "vecchi" smartphone del brand, il nuovo smartphone potrebbe anche essere una versione 2018 del suddetto dispositivo.

Tuttavia, mentre Nokia X (2014) apparteneva alla fascia bassa, il dispositivo in questione dovrebbe essere legato a quella media. Le informazioni trapelate online non sono in realtà molte, considerando anche che la presentazione dovrebbe avvenire il 16 maggio, ma possiamo comunque tentare di delineare un quadro completo.

Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

A livello di caratteristiche tecniche, Nokia X dovrebbe montare un display da 5,8 pollici con aspect ratio 19:9, risoluzione di 2280x1080 pixel e notch in stile iPhone X. Sotto la scocca, invece, i rumor parlano di un processore Qualcomm Snapdragon 636 o di un MediaTek Helio P60, affiancato da 4/6GB di RAM e 32/64GB di memoria interna. Parlando del comparto fotografico, dovremmo trovare una dual cam posteriore sviluppata in verticale con lenti Zeiss, in modo simile a quanto abbiamo visto con altri recenti smartphone di HDM Global/Nokia. Non dovrebbero mancare anche tutte le connettività richieste dal mercato odierno, dal 4G LTE al Wi-Fi passando per l'NFC e per la porta USB Type-C. Nelle foto reali trapelate, inoltre, si vede la presenza di un sensore di impronte digitali posto sul retro. I tasti per il volume e quello per l'accensione fanno capolino sul lato destro, mentre il carrellino per la SIM è presente sul lato sinistro. Stando ai rumor, il pulsante "Home" è stato rimosso completamente: si fa tutto digitalmente. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda le altre caratteristiche, come la batteria.



Quello che sappiamo con certezza, invece, è la data di presentazione, con un invito rivolto alla stampa che parla di un apposito evento che si terrà a Pechino il prossimo 16 maggio. Potrebbe essere molto interessante il prezzo, che secondo molti si adeguerà alla fascia medio/bassa rimanendo addirittura sotto i 250 euro. Staremo a vedere, la presentazione non è poi così lontana.