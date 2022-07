Nothing phone (1) ufficiale: prezzo e specifiche in attesa della recensione

È passato ormai un anno dalla pubblicazione su queste pagine della nostra recensione degli auricolari Nothing ear (1), la prima creatura di una realtà che si è da poco affacciata sul mercato tech: Nothing è il nuovo progetto di Carl Pei, ex figura di spicco di OnePlus. Le vendite, però, non sono state da startup: piazzare numeri simili al lancio dell'iPod con il primo prodotto di un'azienda non solo non è da tutti, ma questo dato necessita anche di un'ulteriore correzione. Le ultime stime, infatti, parlano di oltre 530.000 unità degli auricolari già vendute.



In un periodo non propriamente roseo per il settore in generale, Nothing rientra tra i progetti più promettenti. L'attenzione attorno al primo smartphone del brand è alle stelle ma è finalmente arrivato il momento della verità: Nothing phone (1) è ufficiale.



Scheda tecnica e prezzo di Nothing phone (1)

Lo sappiamo: avreste voluto sin da ora una recensione completa o quantomeno delle prime impressioni su Nothing phone (1). Purtroppo, però, non abbiamo ancora avuto modo di testare a dovere il dispositivo. In questa sede, quindi, ci soffermeremo sulla scheda tecnica e sul prezzo dello smartphone provando a contestualizzarli e analizzarli insieme. Considerata anche la natura del prodotto, vi consigliamo di tornare su queste pagine nei prossimi giorni e settimane per saperne di più nella nostra recensione completa.

Vi possiamo dire già da ora che ci sarà molto di cui parlare, a partire proprio dal prezzo: il brand ha deciso di piazzare lo smartphone a 499 euro per il modello da 8/128GB (solo colorazione Black), 529 euro per la variante da 8/256GB (White/Black) e 579 euro per il modello da 12/256GB (arriverà nei prossimi mesi in White e Black). La RAM è LPDDR5 e la memoria interna è UFS 3.1.

Partiamo subito da alcune questioni che potrebbero far discutere: innanzitutto, in confezione non c'è il caricabatterie, bensì unicamente cavo USB Type-C, spilla per l'estrazione del vano SIM e manualistica varia.

Questa è una scelta che Nothing spiega di aver effettuato per questioni di impatto ambientale. D'altronde, la questione è ormai dibattuta da tempo e già numerosi altri brand di spicco del settore hanno intrapreso questa direzione. In ogni caso, lo smartphone dispone di una batteria da 4.500 mAh e non manca il supporto alla ricarica a 33W, ricarica wireless Qi a 15W e ricarica inversa a 5W. L'altro grande argomento attorno allo smartphone risiede nella presenza di "soltanto" due sensori fotografici posteriori. A livello fotografico, infatti, Nothing phone (1) presenta sul retro una dual camera da 50MP (f/1.88, Sony IMX766) + 50MP (f/2.2, Samsung JN1, ultra-wide, 114 gradi, macro 4 cm).



Mancano dei sensori aggiuntivi, comunemente presenti in questa fascia di prezzo, ma Pei e soci hanno giustificato la scelta affermando che due buoni sensori sono migliori di un discreto modulo principale affiancato da tre pessime lenti. In parole povere, una sorta di frecciatina ai brand che incrementano il numero di fotocamere senza che ce ne sia reale bisogno, con risultati spesso anche discutibili. Al netto di questo, anteriormente fa capolino una fotocamera per i selfie da 16MP (f/2.45, Sony IMX471).



Superate, per il momento, le questioni che con ogni probabilità faranno più discutere gli appassionati, vale la pena ricordare che Nothing phone (1) mira a rappresentare una soluzione valida tra i medio gamma, senza volersi ergere a flagship. In termini di posizionamento sul mercato, dal nostro punto di vista si tratta di una scelta saggia, considerando anche che si fa riferimento al primo prodotto di questo tipo del brand. Rimandando le conclusioni alla futura recensione, può essere interessante dare un'occhiata sotto alla scocca, dove prende posto un processore Qualcomm Snapdragon 778G+, una vecchia conoscenza per gli appassionati del mondo dei dispositivi mobili, ma non mancano delle feature esclusive.



Per intenderci, mediante la zona circolare posta centralmente sul retro dello smartphone è possibile caricare gli auricolari Nothing ear (1), primo passo verso la creazione del tanto preannunciato ecosistema: non è chiaro se in futuro Qualcomm abiliterà questa funzionalità del chip per altri brand, ma per il momento si tratta di un'esclusiva di Nothing.



A proposito della backcover, quest'ultima rappresenta sicuramente uno dei tratti distintivi di Nothing phone (1). Oltre alla già iconica trasparenza, c'è infatti la cosiddetta Glyph Interface, che sfrutta pattern luminosi per indicare chi sta chiamando, le notifiche in arrivo e persino lo stato della batteria: posizionando lo smartphone con lo schermo rivolto verso il basso, è possibile impostare la modalità silenziosa e sfruttare le luci della backcover per interagire col dispositivo. Inoltre, la Glyph Interface, che può essere impostata in termini di luminosità, può tornare utile anche in fase di scatto.



Le colorazioni disponibili sono le classiche White e Black. Il design è indubbiamente diverso da quanto visto finora e rende il dispositivo molto riconoscibile. In ogni caso, i materiali utilizzati sono vetro Gorilla Glass per fronte e retro e alluminio per il frame. Da notare che l'alluminio utilizzato è riciclato al 100%, che il packaging è realizzato in fibra riciclata e che il 50% dei componenti in plastica utilizzati proviene da fonti bio o da riciclo. Insomma, Nothing fa sul serio in termini di impatto ambientale. Tornando per un momento al fronte del dispositivo, troviamo un pannello OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate di 240Hz, picchi di luminosità di 1.200 nit, supporto all'HDR10+ e foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra.



Completano il quadro delle specifiche la certificazione IP53 per gli schizzi d'acqua, il sensore di impronte digitali in-display, il comparto audio composto da due speaker stereo, i 3 microfoni e il supporto a 5G, Dual SIM, NFC, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Per il resto, le dimensioni dello smartphone sono di 159,2 x 75,8 x 8,3 mm per un peso di 193,5 grammi, mentre il sistema operativo è Nothing OS basato su Android.

Ci sono diverse personalizzazioni, ma le approfondiremo in fase di recensione. Per il momento, vi basti sapere che sono stati promessi tre anni di aggiornamenti di sistema e quattro di patch di sicurezza rilasciate ogni due mesi. Un aspetto da non trascurare è quello relativo alla disponibilità in Italia del prodotto: Nothing phone (1) verrà venduto, al netto del sistema di inviti già visto in fase di preordine, a livello fisico in esclusiva negli store di WindTre che, insieme al portale dell'operatore, avranno a disposizione solamente il modello da 8/256GB in Black o White, proposto ai già citati 529,90 euro o in alternativa a rate a partire da 4,99 euro al mese.

I preordini da WindTre partiranno il 13 luglio 2022. Insomma, la disponibilità sarà per certi versi limitata sul territorio, ma potete trovare maggiori dettagli sul portale ufficiale di Nothing. Proprio il sito Web rappresenterà il punto di riferimento per l'acquisto del dispositivo a partire dal 21 luglio 2022 alle ore 08:00, ma verrà venduto anche tramite Amazon.it, quindi nonostante tutto in Italia non dovrebbero esserci troppi problemi di scelta in fase d'acquisto.