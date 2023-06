Nothing, i successi del brand di Carl Pei prima di Phone (2)

Era l'ottobre del 2020 quando, in piena situazione pandemica, venne fondata Nothing, nuova "avventura" di Carl Pei, ex figura di spicco e soprattutto cofondatore di OnePlus.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, nonostante l'azienda non abbia ancora spento nemmeno la terza candelina.

Proprio tenendo in considerazione il fattore tempo, si capisce subito quanto Pei e soci abbiano mantenuto il piede sull'acceleratore: in meno di tre anni, infatti, sono già stati lanciati sul mercato quattro prodotti e si è in attesa del quinto, ovvero di quello che sembra essere il più ambizioso finora, quel Nothing Phone (2) che arriverà a luglio 2023 con processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. In attesa di scoprirne tutti i segreti e le ulteriori novità, però, vale la pena fermarsi un momento e ripercorrere i punti salienti della breve ma intensa storia del brand "trasparente".



Gli auricolari: Ear (1), Ear (stick) ed Ear (2)

Il primo banco di prova per Carl Pei e soci è stato il mercato degli auricolari. Si fa riferimento a un settore caratterizzato da un immobilismo quasi generalizzato, già allora e ormai da molto tempo, con design molto simili e funzionalità non propriamente innovative, per prodotti costantemente iterativi e mai davvero di rottura.

In questo contesto, una ventata d'aria fresca è arrivata nel 2021, come vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione di Nothing Ear (1).

Sul design trasparente sono state spese fin troppe parole e ci sembra ieri quando Akis Evangelidis, Head of Marketing di Nothing, cercava di spiegarci ai microfoni di Everyeye quanto sia difficile a livello produttivo riuscire a realizzare un aspetto di quel tipo.

All'epoca era tutto ancora in fase di costruzione e quella del brand di Carl Pei era una promessa ancora da dimostrare. Circa due anni dopo e in seguito a più di 600.000 unità di Ear (1) vendute, la situazione si è fatta decisamente più seria.



Quel che è certo è che Nothing non è rimasta con le mani in mano, considerando l'arrivo nel 2022 degli auricolari Ear (stick). In questo caso, si è puntato a una rielaborazione del medesimo concept, stavolta con un particolare astuccio rotante e degli auricolari half-in ear.

Questi auricolari non sono stati recepiti male da critica e pubblico, ma non è del tutto sbagliato interpretarlo come il momento meno entusiasmante dell'avventura di Nothing.

Nella nostra recensione di Nothing Ear (stick), infatti, avevamo sottolineato come si fosse un po' persa la magia della novità in quell'iterazione, cosa che invece ci si aspetta da un brand che deve distinguersi dal mercato, soprattutto negli anni iniziali.

Tuttavia, gli Ear (stick) sono stati tutto sommato un prodotto valido, arrivato forse in un momento un po' sfortunato per il mercato (in cui prezzi erano in salita e infatti c'era stato anche un incremento di costo degli Ear (1), arrivato proprio a ridosso del lancio del nuovo prodotto).

Le potenziali preoccupazioni che si potevano avere sul tocco di Nothing in campo di auricolari sono però state completamente spazzate via nel 2023, grazie all'arrivo della seconda generazione della gamma Ear. Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Nothing Ear (2), infatti, l'azienda è riuscita a fare tesoro del feedback ottenuto da critica e utenti, migliorando un prodotto già solido di base in tutti gli aspetti maggiormente criticati nella prima generazione.



Ecco allora che i miglioramenti apportati in campi come il software sono riusciti a convincere un po' tutti, raccogliendo voti piuttosto alti a livello globale. Sicuramente scomodare gli AirPods a questo punto può ancora risultare azzardato, ma il fatto che ci sia già chi inizia a fare paragoni in tal senso dopo pochi anni di attività del brand lascia intendere come Pei e soci si stiano posizionando sulla mappa.



Lo smartphone: Phone (1)

Non ci sono stati solamente auricolari nel recente passato di Nothing, ma bisogna fare un piccolo passo indietro per trovare quello che rappresenta il prodotto più ambizioso della società: nel corso del 2022, infatti, Nothing ha lanciato il suo primo smartphone - e che smartphone!

Nothing Phone (1) e la sua interfaccia Glifo non hanno certo bisogno di presentazioni tra gli appassionati del mondo Android, vista l'ampia attenzione generata dal dispositivo. D'altronde, il retro trasparente e il tripudio di LED hanno stregato i cuori di un buon numero di persone.

A fare il resto è stata la natura da buon medio gamma del dispositivo, come potete approfondire nella nostra recensione di Nothing Phone (1).

A un anno di distanza, però, è arrivata l'ora di sorprendere di nuovo. Finora si è visto ben poco di Nothing Phone (2) a livello ufficiale, ma dopo dei successi di questo tipo le aspettative non possono che essere elevate, considerando anche che questa volta si mira a potenziali prestazioni da flagship killer.

La già confermata presenza di un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, del resto, parla chiaro.



Il traguardo del milione di unità vendute tra Ear (1), Ear (stick) e Phone (1) è già stato annunciato a fine 2022, ma sembra essere giunto il momento di compiere il passo successivo e provare a convincere anche gli utenti più scettici in campo smartphone.

Luglio si sta avvicinando: non vediamo l'ora di scoprire cosa bolle in pentola.