Tutte le novità di Apple: dagli iPhone 14 al bellissimo Apple Watch Ultra

L'evento Far Out di Apple di Settembre 2022 ci consegna tante novità che affolleranno i negozi nel corso delle prossime settimane.

Il keynote, tenutosi come di consueto in forma registrata, ha segnato il via alla nuova stagione di presentazioni Apple e confermato quasi in toto i rumor emersi in rete nelle scorse ore, il ché non rappresenta certo una novità dal momento che anche in passato i leaker ed analisti avevano indovinato con largo anticipo le mosse del colosso di Cupertino.



Ecco i nuovi iPhone 14, con connettività satellitare!

Il piatto forte della giornata è stato senza dubbio iPhone 14. La nuova gamma, composta da quattro modelli, conferma in parte quanto fatto negli scorsi anni ma porta anche delle novità che sicuramente faranno discutere gli utenti.



Non possiamo non partire dal pensionamento del modello Mini, che evidentemente non ha riscosso il successo sperato e ha spinto Apple a rimuoverlo dal mercato. Complessivamente, nei negozi gli utenti troveranno quattro modelli di iPhone 14: iPhone 14 e iPhone 14 Plus, che rappresenteranno le opzioni "base", e i top di gamma iPhone 14 Pro e Pro Max.

Si è partiti ovviamente dai nuovi iPhone 14 ed iPhone 14 Plus, che conservano il chip A15 Bionic di iPhone 13, ma migliorano a livello fotografico grazie alla doppia lente da 12 megapixel e la modalità Action Mode per la stabilizzazione dei video. La sorpresa più importante, però, è rappresentata dal supporto alla connettività satellitare, che può essere attivata non solo in situazioni di emergenza ma anche per localizzare gli oggetti tramite Dov'è.

Presentati anche i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max da 6,1 e 6,7 pollici caratterizzati da una scocca in acciaio inossidabile e ceramica. Cambia il notch, che assume il design "a pillola" - niente punto esclamativo, quindi - ma che si anima per offrire diverse esperienze per le notifiche. Apple ha chiamato questo sistema "Dynamic Island", in quanto fa espandere l'area del notch in modo dinamico e fluido utilizzando diverse animazioni e per mostrare i contenuti senza chiudere le app aperte.



Confermato anche il debutto dell'always on display, una feature a lungo richiesta dagli utenti. Lo schermo, quando entra in questa modalità, consuma poca batteria e mostra le informazioni ed i widget ad un refresh rate di 1Hz.



Alla base di iPhone 14 Pro e Pro Max troviamo il chip A16 Bionic a 6-core, basato sul processo produttivo a 4nm e con 16 miliardi di transistor.

Presente anche il Neural Engine a 16-core, in grado di effettuare fino a 17 trilioni di operazioni al secondo, che potenzia la fotografia computazionale.

Su iPhone 14 Pro e Pro Max troviamo anche uNa fotocamera da 48 megapixel, con sensore più grande del 65% rispetto ad iPhone 13, stabilizzazione ottica dell'immagine, lunghezza focale di 24mm e supporto ai ritratti di gruppo. Migliorate, ovviamente, anche le foto in condizioni di scarsa illuminazione. I due top di gamma sono in grado di scattare fotografie in ProRAW da 48 megapixel e, grazie al nuovo modello di apprendimento automatico, possono migliorare i dettagli e ridurre il rumore.



La lente ultra wide è, invece, da 12 megapixel e porta dei miglioramenti importanti sia a livello di foto in condizioni di scarsa illuminazione che per le macro. Riprogettato anche il flash, che ora assume un comportamento adattivo basato sulla lunghezza focale della foto.

Guardando ai prezzi, il nuovo iPhone 14 partirà da 1029 euro, mentre iPhone 14 Plus da 1.179 euro.

Per quanto riguarda i modelli di fascia altissima, si parte da una base di 1.339 euro per iPhone 14 Pro e di 1489 per il Pro Max.



Apple Watch diventa Ultra: ecco l'Apple Watch più resistente di sempre

Spazio anche per Apple Watch, che ha sicuramente rappresentato uno dei prodotti di maggiore successo della Mela negli ultimi anni. Quest'anno Tim Cook e soci hanno deciso di raddoppiare e, alla Series 8 che adotta fondamentalmente delle scelte conservative e conferma quanto di buono fatto con i passati modelli, si aggiunge il nuovo modello Apple Watch Ultra, dedicato ad escursionisti ed amanti di sport estremi. Smentito, di fatto, solo il rumor relativo alla nomenclatura (tutti l'avevano dato per Apple Watch Pro).



Con cassa da 49mm, è il wearable più grande e robusto mai creato dal colosso di Cupertino. Presente un pulsante d'azione sul lato sinistro, personalizzabile e programmabile, che si aggiunge alla Digital Crown ed il tasto classico confermato sul lato destra. Un aspetto interessante è legato all'integrazione della connettività Cellular su tutti i modelli, ma il piatto forte è senza dubbio legato alle opzioni per escursionisti e sportivi.

Apple, innanzitutto, parla di un nuovo sistema a doppia frequenza per il GPS, che utilizza il GPS L1 ed L5 per mettere tra le mani degli sportivi informazioni estremamente precise.

Disponibili anche dei quadranti dedicati per accedere rapidamente a tutti i dati durante le sessioni di trekking, oltre che un'app Immersione che è in grado di mostrare in tempo reale profondità, temperatura e tempo passato sott'acqua. Sempre a livello software, è disponibile anche una soluzione di emergenza che consente di avviare una sirena da 86dB qualora si avesse bisogno di soccorso immediato.

Il prezzo per l'italia partirà da 1009, con preorder già aperti e disponibilità dal 23 settembre 2022.



Apple Watch Series 8: arriva il sensore per la temperatura!

La parte relativa ad Apple Watch del keynote si è aperta con una serie di racconti di persone che hanno scritto al CEO di Apple, Tim Cook, per raccontargli di come lo smartwatch abbia salvato loro la vita, diagnosticando patologie cardiache che avrebbero potuto rappresentare, altrimenti, un pericolo per la salute.

La nuova gamma Apple Watch Series 8 riprende a grandi linee quelle che sono le innovazioni portate lo scorso anno da Apple in Apple Watch Series 7. Confermate le due varianti da 41 e 45mm, che renderanno compatibili i cinturini acquistati i precedenza, così come l'always on display con cornici ultra sottili, dov'è possibile installare le WatchFaces introdotte con il nuovo watchOS.

A livello di durabilità, Apple ha spiegato che la Series 8 è a prova di nuoto, polvere ed è resistente alle crepe.

L'azienda, però, continua anche a puntare sulla salute: ai sensori che sono in grado di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue e il battito cardiaco, se ne aggiunge un terzo che può misurare la temperatura. Inoltre, è stata aggiunta una nuova suite di funzioni per il monitoraggio della salute femminile, inclusa l'ovulazione: questi dati, come gli altri relativi alla salute, vengono protetti dai sistemi di Apple ed assicurano il massimo della privacy.



La nuova feature lavora con il sensore della temperatura integrato sulla cassa dell'orologio, che permette di ottenere più informazioni. La temperatura verrà rilevata ogni cinque secondi durante la notte e memorizzata nell'app Salute, dove sarà anche possibile accedere allo storico.

Sempre per le donne, sarà disponibile anche un nuovo sistema che effettua delle stime sul periodo di ovulazione e la deviazione del ciclo mestruale.

Sempre legandosi alla sicurezza degli utenti, Apple ha anche implementato in Apple Watch Series 8 un sistema di rilevamento degli incidenti stradali.

Il dispositivo è in grado di rilevare se si è coinvolti in un sinistro e, analogamente a quanto avviene per le cadute, invia ai soccorritori la posizione. Questa novità si affida ad un nuovo giroscopio a tre assi e ad un accelerometro ad alta forza, i cui dati vengono inviati ad un algoritmo che è in grado di processarli per rilevare gli spostamenti improvvisi e quindi capire se si è coinvolti in un incidente con la macchina.



Confermate anche le indiscrezioni sulla Modalità a Risparmio Energia, che è in grado di portare la durata della batteria a 36 ore: interessante notare come questa funzione sia in arrivo su tutti i modelli da Series 4 in poi, con watchOS 9.

Apple Watch Series 8 sarà disponibile in alluminio nelle colorazioni Midnight, Starlight, Silver e Product(Red), ed in acciaio in argento, oro e grafite. In arrivo anche nuovi colori per le Nike Edition.



Anche i nuovi Series 8 sono già disponibili per il preorder a partire da 509 euro, ma nel corso del keynote Apple ha anche annunciato Apple Watch SE2, che rappresenta un aggiornamento incrementale del precedente modello.



Arrivano le nuove AirPods Pro 2!

Si rinnova anche la lineup di AirPods Pro, a tre anni dal lancio del primo modello. Il colosso di Cupertino ha presentato le AirPods Pro 2, basate sul nuovo chip H2 che garantisce connettività ad alta larghezza di banda ed integra un nuovo driver audio a bassa distorsione con amplificatore personalizzato. Migliorato anche lo Spatial Audio, che può essere customizzato tramite la fotocamera TrueDepth che crea un profilo personale in base alle dimensioni e alla forma della testa e delle orecchie.

Per quanto riguarda la cancellazione del rumore, è presente un nuovo sistema in grado di ridurre i rumori indesiderati per creare un'esperienza ancora più immersiva. L'H2, infatti, si affida ad un sistema audio computazionale avanzato. La modalità Trasparenza Adattiva, invece, riduce il volume del rumore ambientale permettendo comunque di ascoltare ciò che succede intorno. Confermati anche i controlli touch con rilevamento capacitivo che consentono di regolare il volume con uno swipe.



A livello di batteria, Apple parla di 6 ore di ascolto con una singola ricarica, per un miglioramento del 33% rispetto al modello originale, il tutto a un prezzo di 299 euro con preorder a partire dal 9 settembre 2022.