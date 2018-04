Nubia Red Magic ufficiale: lo smartphone da gaming con LED sul retro

Dopo Razer Phone e Xiaomi Black Shark, arriva un nuovo concorrente allo scettro del miglior smartphone da gaming. Stiamo parlando di Nubia Red Magic, ampiamente vociferato nelle scorse settimane e ufficializzato nella giornata di oggi. Si tratta di un dispositivo interessante, dal design aggressivo e dalle caratteristiche tecniche ottime ma non da top di gamma. Ci sono ancora alcuni dubbi riguardo l'effettiva commercializzazione del prodotto sul mercato nostrano, ma i prezzi relativi al suolo cinese fanno sperare in un device non troppo costoso. Riuscirà Nubia a tenere testa alla concorrenza? E' ancora presto per dirlo, vediamo prima cosa offre questo nuovo smartphone, a partire dalla barra LED RGB posta in bella vista sul retro.

Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Nubia Red Magic monta un display curvo 2.5D da 5.99 pollici con risoluzione 1080p (2160x1080 pixel, 403 ppi) e aspect ratio 18:9. Sotto la scocca, troviamo invece un processore Qualcomm Snapdragon 835 operante alla frequenza massima di 2.45 GHz, affiancato da una GPU Adreno 540, 6/8GB di RAM LPDDR4X e 64/128GB di memoria interna UFS 2.1. Insomma, una configurazione di tutto rispetto, in cui è stato scelto lo Snapdragon 835 al posto del più recente 845 in quanto ritenuto più affidabile, a livello di temperature, dalla casa cinese.

Passando al comparto fotografico, troviamo una fotocamera posteriore Samsung 5K2X7SX da 24MP (f/1.7) in grado di girare i video in 4K a 30 fps e di effettuare uno Slow Motion a 120 fps in 720p. La fotocamera frontale è invece una SK hynix HI-846 da 8MP (f/2.0). Non mancano inoltre 4G LTE, Dual nano-SIM, porta USB Type-C e Bluetooth 5.0. Presente anche il jack audio. Per quanto riguarda l'autonomia, la batteria da 3800 mAh dovrebbe garantire una buona durata anche per il gaming. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo, mentre le colorazioni saranno Black e Red. Le dimensioni del dispositivo sono di 158.1 x 74.9 x 9.5 mm, per un peso di 185 grammi. Non manca anche un sistema di raffreddamento custom.



Per quanto riguarda il design, troviamo una scocca completamente in alluminio, con una barra verticale LED RGB in grado di riprodurre fino a 16 milioni di colori sul retro. Sempre nella parte posteriore, troviamo in basso il nuovo logo Red Magic "Powered by Nubia", mentre la fotocamera e il sensore di impronte digitali sono posti in alto. Sul lato destro sono presenti il tasto d'accensione, quelli per alzare e abbassare il volume e uno switch che attiva la "modalità gaming", mentre su quello sinistro fa capolino lo slot per la SIM. Specifiche a parte, la vera domanda, a questo punto, è se basti adottare un design aggressivo e dei led per creare uno smartphone da gaming, visto che non sembrano esserci ulteriori differenze rispetto a un comune telefono.

Nubia Red Magic sarà acquistabile sul suolo cinese a partire dal 25 aprile, al prezzo di 2499 yuan (circa 320 euro) per la variante da 6/64GB e di 2999 yuan (circa 390 euro) per quella da 8/128GB. In Europa, invece, sul sito ufficiale si fa riferimento ad un possibile arrivo su Indiegogo il prossimo 24 aprile. Tuttavia, non ci è dato sapere se lo smartphone richiederà realmente una campagna di crowdfounding per arrivare nel Bel Paese. Per ulteriori informazioni in merito, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata.