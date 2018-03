Nuova Ford Mustang: motori fino a 450 Cv e cambio automatico a 10 marce

La Ford Mustang è una delle vetture sportive più famose al mondo; in produzione sin dal 1964, questa muscle car ha avuto successo anche nel nostro continente: "La passione europea per Mustang si è dimostrata ancora più grande di quanto potessimo immaginare: sono oltre 33.000 le Mustang che portano lo stile di uno degli esemplari più iconici dell'automobilismo sulle strade del nostro continente", ha dichiarato Steven Armstrong, Group Vice President e President, Europe Middle East and Africa, di Ford Motor Company.

Dopo quattro anni dal lancio la sesta seria della Mustang, disponibile in versione fastback e convertible, si rinnova sia sul piano tecnico che stilistico. Un restyling che introduce motori più potenti, tecnologie avanzate ed uno stile ancor più accattivante. Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le novità della nuova Ford Mustang.



Nuova Ford Mustang: design evoluto e infotainment di ultima generazione

La nuova Ford Mustang si rinnova innanzitutto nel look ora più moderno e aggressivo. Aggiornamenti che hanno interessato i fari ridisegnati a LED, il profilo del cofano ora più ribassato con le bocchette di ventilazione integrate ed un nuovo design delle griglie inferiori. Al posteriore debuttano paraurti e diffusore ridisegnati con terminale a quattro scarichi, di serie per il modello V8 5.0, e spoiler opzionale.

Sulla nuova Ford Mustang arrivano inoltre nuovi colori metallizzati (Kona Blue, Orange Fury e Royal Crimson) ed inediti cerchi in lega da 19 pollici disponibili in diverse finiture.

Passando agli interni troviamo materiali soft-touch nei rivestimenti delle porte, la consolle centrale rifinita a mano con cuciture a contrasto ed un pannello dei comandi disponibile in quattro nuove finiture in alluminio.

Spicca inoltre un nuovo pulsante di accensione che si colora di rosso dal momento in cui la porta viene sbloccata fino all'accensione del motore.

Per gli interni è anche disponibile il pacchetto Carbon Sport che include inserti in Alcantara per le porte e i sedili, oltre a finiture in carbonio per il pannello strumenti e il pomello del cambio. Per la prima volta l'intero line-up di Mustang prevede sedili climatizzati rivestiti totalmente in pelle e volante riscaldato, mentre i sedili Recaro sono ora disponibili in tre diverse tonalità (Show Stopper Red, Ebony e Midnight Blue).

Ricordiamo inoltre il quadro strumenti LCD da 12 pollici e l'evoluto infotainment Ford SYNC 3 con un nuovo touch-screen capacitivo da 8 pollici, comandi vocali e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Motori fino a 450 CV e novità tecniche

La nuova Ford Mustang si evolve anche dal punto di vista tecnico con il motore V8 da 5 litri ora con 450 CV e 529 Nm di coppia. In alternativa rimane disponibile il 2.3 EcoBoost, più appetibile per il mercato europeo, in grado di sprigionare 290 cavalli e 440 Nm di coppia.

Entrambi i motori possono essere equipaggiati con la trasmissione manuale a 6 marce o con quella automatica a 10 rapporti.

Tra le varie dotazioni ricordiamo le sospensioni adattive MagneRide e due nuove modalità di guida che si aggiungono ai setting Normal, Sport, Track e Snow/Wet; modalità denominate



"Drag Strip", che ottimizza le performance in accelerazione durante la fase di partenza da fermo e "My Mod" che consente al guidatore di gestire direttamente le impostazioni preferite per la guida e il sound dello scarico. Particolare il setting "Good Neighbour" che può essere programmato per ridurre automaticamente il sound dello scarico in fasce orarie predefinite.

Non dimentichiamo le dotazioni di sicurezza: per la prima volta, saranno presenti il controllo adattivo della velocità di crociera (Adaptive Cruise Control) e il monitoraggio della distanza di sicurezza (Distance Alert). La nuova Ford Mustang sarà disponibile in Italia a fine estate con prezzi ancora da definire.