Nuovi iPhone, Apple Watch 4 e iPad Pro: cosa sarà presentato il 12 settembre?

L'hype degli appassionati è alle stelle. Il livello di attenzione del pubblico ci ricorda quello di Justin Pin in Next Gen, ma qui non c'è nessun piano malvagio e non stiamo parlando di assistenti robot. Ci riferiamo chiaramente all'evento che ogni anno incolla allo schermo migliaia di persone: il keynote di presentazione dei nuovi iPhone, con il solito Tim Cook a portare sul palco gli smartphone. Il prossimo 12 settembre alle ore 19:00 italiane, presso lo Steve Jobs Theater dell'Apple Park di Cupertino, tutte le novità saranno svelate. Ovviamente, non mancherà la diretta streaming accessibile tramite questo link. Ma andiamo a vedere cosa possiamo aspettarci.

Tre nuovi iPhone

Come ben saprete, da diversi mesi non si fa altro che parlare di questi presunti tre nuovi iPhone. Si vocifera di una sorta di iPhone X aggiornato con uno schermo OLED da 5,8 pollici (iPhone XS), di un nuovo iPhone di fascia alta con uno schermo OLED da 6,5 pollici (iPhone XS Max) e di un nuovo modello più economico, con uno schermo LCD da 6,1 pollici (iPhone XC), che dovrebbe riprendere in larga parte le caratteristiche dei modelli dello scorso anno. I rumor e i leak si sono ovviamente focalizzati sul presunto iPhone di fascia bassa, anche se ultimamente è emerso che questo potrebbe costare circa 799 euro. iPhone XS Max dovrebbe invece costare 1149 euro, con iPhone XS che potrebbe richiedere un esborso di 909 euro.



Quest'anno, però, è stato uno dei più prolifici in quanto a leak. Abbiamo dunque a disposizione il materiale promozionale degli smartphone, un concept basato su questi ultimi, una conferma dal TEENA, delle fotografie di alcune colorazioni, alcuni screenshot della presunta pagina ufficiale del sito di Apple e il design svelato per errore da Walmart. Insomma, le informazioni in merito di certo non mancano e vanno a creare un quadro ben delineato: i nuovi iPhone avranno processore realizzato a 7 nm (Apple A12) e fotocamera (triplo sensore posteriore per XS Max?) migliorati, una nuova colorazione oro e dei prezzi leggermente inferiori alle "vecchie" iterazioni. Sicuramente la società di Cupertino proverà a stupirci con qualche nuova funzionalità.

Apple Watch 4, IPad Pro e altro

Parlando degli altri annunci che Apple potrebbe fare il 12 settembre, sembra quasi certa la presenza di Apple Watch 4. Anche in questo caso, i rumor non si sono fatti attendere, descrivendo uno smartwatch completamente ridisegnato, che in effetti è da diverso tempo richiesto a gran voce dall'utenza. Esso dovrebbe montare il nuovo sistema operativo watchOS5 e rimpiazzare il classico tasto fisico con un nuovo pulsante "touch", utilizzando la tecnologia Taptic Engine. Dovrebbe essere ampliato anche il display, per un Apple Watch 4 che si vocifera avere un prezzo di partenza di 379 euro. Si passa poi a due prodotti che non vedono un aggiornamento da diverso tempo: Macbook Air e Mac Mini. Secondo diverse fonti, Apple starebbe preparando nuovi modelli in tal senso, ma non è chiaro se sfrutterà il keynote del 12 settembre per annunciarli. Più probabile la presenza del'iPad Pro con FaceID e delle nuove AirPods, che dovrebbero integrarsi meglio con Siri ed essere impermeabili.