NVIDIA e gli altri: CES 2024, quale futuro per il mondo PC?

Anche il CES 2024 è giunto al termine ed è arrivato il momento di analizzare "a bocce ferme" cosa è successo al mondo dell'informatica, tra le decine di annunci che si sono alternate nel corso di quattro giorni letteralmente di fuoco.

La voce grossa l'ha fatta certamente NVIDIA con i suoi annunci hardware, che però ci sono stati anche da parte di AMD. Intel, dal canto suo, ha una strategia del tutto indipendente.



Un 2024 'SUPER'

L'evento che più di tutti ha fatto da copertina a questo esplosivo CES 2024 è stato quello di NVIDIA. A lungo si sono rincorsi i rumor su ciò che sarebbe stato presentato sul palco di Las Vegas e alla fine tutto è stato svelato. NVIDIA ha presentato le RTX Serie 40 Super, tre nuova schede che probabilmente sono "ciò che dovevano essere" nel 2022. Più che un upgrade, infatti, abbiamo assistito a un vero e proprio aggiustamento della lineup, con una RTX 4080 più potente e più economica, una RTX 4070 Ti con più memoria e una RTX 4070 che supera la classe 90 di vecchia generazione.

Correggere il tiro non è da tutti, ma a sorprendere è il fatto che sia stato il player numero 1 a farlo, un'azienda che in posizione dominante e di semi-monopolio non si trova affatto nella condizione di dover rincorrere. Una strategia che sicuramente porterà altri fedelissimi a scegliere il blasone verde nel segmento consumer, con buona pace di una concorrenza che, squisitamente nell'ambito della grafica, difficilmente riuscirà a pareggiare i conti in tempi brevi, neanche nel giro di un paio di generazioni.



A tutta cache

Ok, NVIDIA ha fatto il suo gioco, tra schede video, nuove funzionalità e servizi cloud. Ma quali novità da AMD?

Il team rosso sì che si trova in posizione di rincorsa: il lancio della RX 7600XT corregge solo in parte il passo falso della RX 7600, accolta a dir poco tiepidamente dai fan, ma difficilmente sarà foriera di una storica cavalcata verso il gigantesco competitor a tinte verdi.

Un annuncio dal sapore di rincorsa, ma non lasciatevi ingannare: è stata la stessa AMD a spiegarci qual è il suo sport preferito e si chiama 3D V-Cache.

Lo stacking sulla cache L3 si è rivelata una tecnologia vincente e ha permesso all'azienda di riscattarsi nei confronti di una Intel che rischiava di chiudere i giochi anche nel settore CPU.

Con il reveal di ben quattro nuove CPU desktop, tra cui il 5700X3D, AMD ha voluto ribadire il suo primario interesse nei ranghi più bassi del mercato, guardando a chi non vuole compromessi se non quello sul budget. La bontà della formula X3D di AMD, del resto, ha premiato praticamente in ogni forma in cui è stata proposta finora e stupisce la volontà di voler ringiovanire ancora una volta la sua vecchia piattaforma con nuove SKU che di fatto la rendono ancora adatta al gaming di ultima generazione.



Intel, ci sei?

Se c'è qualcuno che gioca un campionato completamente a parte è il team blu. Il "terzo player", così ribattezzato da quando è entrato nel mercato delle GPU discrete, non ha presentato proprio nulla in questo segmento.

Del resto, il mindset di Intel è sempre stato quello di un brand dominante, a prescindere dalle situazioni, dai prodotti e dai relativi risultati.

I reveal di Intel al CES 2024 sono stati ben poco roboanti, frutto di una strategia a lungo termine che la compagnia porta avanti ormai da anni. Ai processori "blu" non serve una kermesse internazionale per fare la voce grossa ed è così che sono stati presentati Raptor Lake Refresh e Meteor Lake, uno a ottobre e l'altro a dicembre del 2023, a debita distanza da Las Vegas e dai suoi padiglioni.

Ma gli annunci non sono mancati, neanche al CES 2024, dove Intel ha deciso di concludere la lineup desktop e laptop presentando i processori refresh "non-K" e la U-Series che, nonostante sia basata anch'essa su Raptor Lake Refresh, rientra nella lineup di prima generazione di processori Intel Core 3/5/7/9 senza la i e senza l'Ultra.

Quella presentata a gennaio, però, non è solo la coda del suo attuale portfolio. Tra i vari annunci, infatti, è stata presentata anche la HX-Series di quattordicesima generazione per notebook ad alte prestazioni: si tratta dell'annuncio più importante del lotto, probabilmente, con le CPU che accompagneranno i laptop da gaming nel corso del 2024.

Anche questo annuncio, però, nonostante sia arrivato proprio a Las Vegas, rispetta a pieno titolo il timing degli annunci del brand. Insomma, una Intel in parte ridimensionata da una AMD in netta crescita, ma che continua a fare il suo gioco nonostante tutto e tutti. Solo il tempo saprà dirci se è stata la scelta giusta.