NVIDIA Blackwell: tutte le novità sulle prossime GPU del colosso verde

Nelle ultime settimane le voci su NVIDIA Blackwell, l'attesissima nuova gamma di GPU del colosso californiano, si sono moltiplicate: stando ai rumor circolati in rete, l'architettura che succederà all'attuale Lovelace è già in fase di sviluppo, con tanto di prime informazioni sulle caratteristiche tecniche al seguito. Al netto di un possibile refresh dell'attuale generazione di chip, l'attenzione di NVIDIA sembra quindi essere concentrata sul futuro.



Con tutta probabilità, le nuove schede, nelle loro diverse iterazioni, andranno ad alimentare tanto i nuovi data center dedicati all'intelligenza artificiale quanto le schede grafiche della serie RTX Serie 50: l'azienda di Santa Clara ha tutto l'interesse a mantenere la posizione dominante nel campo delle IA, senza tuttavia trascurare il segmento gaming che ha reso celebre il brand.

Le novità portate in dote da Blackwell dovrebbero essere tante e potrebbero, se confermate, portare ad un ulteriore balzo tecnologico rispetto a quanto visto finora, rivoluzionando ancora una volta la concezione stessa di "hardware grafico".

Proviamo allora a fare il punto della situazione, cercando di capire cosa possiamo aspettarci da NVIDIA Blackwell.



Rivoluzione chiplet

Le prime indiscrezioni su NVIDIA Blackwell, questo il nome in codice non ancora confermato per la nuova gamma di chip, hanno fatto capolino sul web a partire dalla scorsa primavera.

Stando al canale YouTube RedGamingTech, le prossime GPU della casa verde saranno accompagnate da un re-design degli Stream Multiprocessor (SM) e da un approccio chiplet MCM (Multi-Chip Modules) che sarà quindi caratterizzato da una serie di chip collegati tra loro ad alta velocità all'interno di un singolo modulo, distanziandosi quindi dalla filosofia a "blocco unico" vista fino a questo momento.

Questa peculiarità potrebbe però essere riservata solo ai modelli destinati ai supercomputer, all'hardware dedicato all'IA e ai server, con una possibile eccezione per l'ammiraglia delle nuove schede grafiche da gaming, la RTX 5090.



Tutto questo sarebbe stato poi confermato da un report di DigiTimes Taiwan di fine settembre, che ha riportato la finalizzazione dell'accordo tra TSMC e NVIDIA per la realizzazione delle GPU NVIDIA B100 per l'intelligenza artificiale (che succederanno alle H100), basate su processo produttivo a 3 nanometri e con una data di lancio prevista per la fine del 2024.



Sempre secondo il report, l'adozione di questo nuovo processo produttivo rientrerebbe nella strategia messa in piedi dall'azienda di Santa Clara per contrastare la concorrenza nel campo delle IA e mantenere, come accennato in apertura, la leadership di questo segmento.



Numeri che fanno sognare

Alla fine di settembre è tornato a farsi sentire il celebre tipster Kopite7kimi, già conosciuto per aver fornito anticipazioni credibili in passato, che ha postato su X le possibili caratteristiche tecniche delle GPU GB100 e delle GPU GB202, le prime destinate alla sopracitata generazione di NVIDIA B100 per l'intelligenza artificiale e le seconde, molto probabilmente, dedicate alla top di gamma della serie NVIDIA GeForce RTX Serie 50.



In particolare, sembra che il chip GB100 di NVIDIA sia in procinto di rivoluzionare il mondo delle GPU: stando a Kopite7kimi, questo nuovo chip avrà 8 GPU Processing Cluster (GPC), ciascuno dei quali con 10 Texture Processing Cluster.

Analizzandolo più nel dettaglio, il chip potrebbe quindi portare in dote 160 Streaming Multiprocessor e un incredibile totale di 20,480 core, con un salto dell'11% in termini di potenza computazionale rispetto all'attuale GPU H100.

La vera novità potrebbe arrivare però dal bus di memoria, che potrebbe essere di tipo HBM3 con un balzo da 5120-bit a 8192-bit. Questo significativo aumento potrebbe tradursi in un incremento delle prestazioni molto più sostanzioso di quanto sospettato, anche se al momento non è possibile fare previsioni accurate senza conoscere le frequenze di funzionamento e le altre caratteristiche della nuova architettura di NVIDIA.



Insomma, se da un lato l'incremento delle unità di calcolo sembra essere modesto, d'altro canto il potenziale incremento prestazionale legato al bus di memoria lascia ben sperare per il futuro di questi chip.



Molto più dettagliate sono invece le prime informazioni sul chip GB202 che fanno sognare gli utenti in attesa della rumoreggiata RTX 5090. Sempre secondo Kopite7kimi, il chip in questione presenterà un impressionante upgrade del 33% rispetto alla chiacchierata GPU AD10: si parla infatti di un passaggio ad un bus di memoria da 512-bit rispetto ai 384-bit attuali e a una configurazione da 8 GPC per 8 TPC, con 192 Streaming Multiprocessor e un totale di ben 24,576 core FP32, con un bandwidth di 1.532 GB/s e 128 MB di cache L2.



Ma le sorprese non finiscono qui: Panzerlied, un altro utente del forum Chip Hell, ha fornito altri numeri sul nuovo chip. Paragonando il chip GB202 all'AD102 della RTX 4090, il leaker ha suggerito un aumento del 50% nelle unità di calcolo, un balzo del 52% per la banda di memoria fino a 32 Gbps, un impressionante aumento del 78% nella cache e un miglioramento delle prestazioni che potrebbe arrivare fino al 70%.

Lo stesso post ha anche anticipato che la frequenza della GPU aumenterà del 15%: se venisse confermato, RTX 5090 potrebbe avere un boost clock di circa 2,9 GHz contro i 2,52 GHz di RTX 4090.



Al momento, è bene sottolinearlo ancora una volta, nessuna delle informazioni a nostra disposizione è stata confermata ufficialmente da NVIDIA e vi consigliamo come sempre di prenderle come speculazioni utili alla discussione.

Sognare, tuttavia, fa bene all'anima (anche quando si parla di tecnologia) e se i numeri di cui sopra si riveleranno realistici, la prossima generazione di hardware della casa verde potrebbe spingere concretamente l'evoluzione delle IA, proponendo al contempo delle schede grafiche da urlo.

Rimane da capire quali saranno le prossime funzionalità che il colosso di Santa Clara saprà implementare nelle proprie GPU. Stando alla lineup ufficiale di NVIDIA, questi chip almeno sul fronte consumer non arriveranno sul mercato prima del 2025: bisognerà pazientare ancora un po'.