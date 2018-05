NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB ufficiale: architettura Pascal con bus a 96 bit

Dopo circa un anno e mezzo dall'uscita di GeForce GTX 1050 e GTX 1050 Ti, NVIDIA ha deciso a sorpresa di tornare a lavorare con l'architettura Pascal, lanciando una scheda video che va a configurarsi come una via di mezzo tra le due citate in precedenza. L'annuncio non è avvenuto in pompa magna, la società californiana ha semplicemente inserito una pagina dedicata a questo nuovo prodotto sul suo sito ufficiale, il tutto mentre l'hype per le GPU di nuova generazione continua a crescere imperterrito.



Caratteristiche tecniche

Rispetto al modello base, la GPU in questione riduce la sua bandwith massima. Il bus passa dai 128 bit di GTX 1050 2GB ai 96 bit della nuova soluzione. In questo modo si passa da 112 a 84 Gbytes al secondo. Tuttavia NVIDIA ha deciso di bilanciare il tutto inserendo 768 CUDA Cores, 128 in più rispetto alla variante base e lo stesso numero presente nel modello Ti. Parlando di frequenze, invece, abbiamo una base di 1392 MHz che diventa 1518 in boost. Per farvi degli esempi concreti, GTX 1050 2GB arriva rispettivamente a 1354 e 1455 MHz, mentre la versione Ti opera a 1290 e 1392 MHz. Per quanto riguarda la memoria, troviamo 3GB GDDR5 a 7 Gbps. Le altre caratteristiche sono identiche a GTX 1050 Ti. La scheda video sembra rivolgersi al videogiocatore medio che vuole far girare i titoli in Full HD, ma non sempre al massimo dei dettagli.



Insomma, la nuova NVIDIA GeForce GTX 1050 da 3GB va a configurarsi in una fascia di mercato destinata a pochi, visto anche l'avvicinarsi delle GPU di nuova generazione della società californiana che dovrebbero essere svelate entro il prossimo mese di luglio. Non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti la data uscita e il prezzo di questo nuovo prodotto, ma stiamo parlando di soluzioni che solitamente rientrano nella fascia tra i 100 e i 200 euro, miner permettendo.