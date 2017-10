NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti: la nuova GPU che sfida la GTX 1080

Alla fine è arrivata, ne avevamo già parlato qui. Ci sono stati vari rumor ad anticiparla ma la nuova scheda di fascia alta è ufficialmente pre-ordinabile da ieri e arriverà sugli scaffali a partire dal 2 Novembre. La nuova GeForce GTX 1070 Ti viene proposta ad un prezzo di listino di 469€, circa 40€ in più sul prezzo ufficiale della 1070 Founder Edition, e va ad inserirsi tra quest'ultima e la 1080. I core sono aumentati rispetto alla versione standard come lo è anche il TDP, passato dai 150W della 1070 a 180W. La nuova scheda andrà a solidificare la concorrenza con la controparte AMD, la RX VEGA 56, dove la 1070 nutriva già un discreto vantaggio. L'incremento del TDP non dovrebbe portare grossi svantaggi visto che le VEGA rimangono comunque sopra i 200W.

Caratteristiche e prestazioni

La nuova 1070 Ti monta la GPU GP104 nella versione GP104-300, che mantiene attivi 19 stream processor su 20, andando a perdere solamente 128 CUDA core rispetto alla 1080, per un totale di 2432.

La memoria rimane la stessa della GTX 1070, GDDR5 da 8GB, mentre è stata alzata la frequenza di clock base (1607MHz). La potenza di calcolo in virgola mobile (FP32) passa da 6.5 TFLOPs a 8.1 TFLOPs, anche se la Bandwidth rimane di 256 GB/s. I benchmark NVIDIA parlano del raddoppio di prestazioni rispetto alla GeForce GTX 970, e dai grafici (non sono disponibili ancora i dati) un incremento del 20-30% rispetto alla 1070. Non si trovano ancora confronti con la 1080 ed è lì che secondo noi potrebbe esserci una vera sfida. La scheda è una 1070 potenziata, è ovvio che abbia prestazioni superiori a quest'ultima, ma come si comporterà rispetto al modello superiore? Abbiamo visto che la GPU è di poco inferiore, lo stesso vale per la frequenza. La differenza grande è nel turbo boost e questo ha alimentato le speculazioni sulla concorrenza interna tra la 1070Ti e la 1080. Ma NVIDIA è stata chiara in questo proposito.

L'overclock è disponibile!

NVIDIA ha progettato la sua nuova GeForce "per renderla un vero mostro da overclocking", andando quindi ad eliminare le speculazioni sull'eventuale frequenza di clock bloccata. A questo punto i partner potranno sbizzarrirsi con alimentazione e raffreddamento per alzare le prestazioni della nuova GPU a loro piacimento. La frequenza di clock di base è di 1607MHz, più della 1070 con cui condivide però la frequenza in boost (1683MHz) e la stessa memoria, ma aumenta l'ampiezza di banda dell'interfaccia rendendo le capacità in overclock decisamente allettanti. Non è escluso che una buona configurazione possa spingere la scheda sopra i 1700MHz, andando in coda alle prestazioni della 1080. Vedremo comunque cosa tireranno fuori i partner nei prossimi mesi.

Il prezzo

Alcune considerazioni finali sul prezzo di listino. In questo momento i costi delle schede video sono lievitati a causa del mining, e la 1070 Ti arriva sul mercato con un prezzo nel range alto occupato dalle 1070 dei partner, in alcuni casi inferiore a quest'ultime. Se avevate intenzione di acquistare una GTX 1070 potreste trovare allettante l'idea di preordinare la versione NVIDIA della GTX 1070 Ti, prima che i partner alzino il prezzo finale. Ma se volete aspettare potreste trovare configurazioni con prestazioni di molto superiori se le dichiarazioni di NVIDIA sulla facilità di overclock si rivelassero fondate. Il costo probabilmente potrebbe superare i 500€ e la 1080 è a poche decine di euro di distanza. Chi ne risentirà secondo voi?