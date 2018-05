NVIDIA GTX 1180 e 1170: specifiche tecniche e prezzi secondo i primi rumor

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Fino a qualche settimana fa, le informazioni sulle nuove GPU di NVIDIA, le GTX 1180 e 1170, erano prossime allo zero. La casa di Santa Clara è stata molto brava fino ad ora a mantenere segreti i propri piani, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Hanno infatti iniziato a circolare i primi rumor sulle schede video di prossima uscita, quelle che, in teoria, dovrebbero essere svelate entro luglio. Nuova architettura, nuovo processo produttivo e di conseguenza specifiche sempre più spinte potrebbero portare a un buon salto prestazionale rispetto al passato, probabilmente inferiore a quello che ha contraddistinto il passaggio da Maxwell a Pascal ma comunque significativo.



Tempo di cambiamento

Il mercato delle schede video ha subito quest'anno un forte arresto nelle vendite sul fronte consumer, a causa di prezzi elevati causati da miner e problemi produttivi. In molti quindi sperano in un abbassamento dei prezzi più che in nuove e sempre più costose GPU. Da questo punto di vista, nelle ultime settimane sono arrivati segnali molto positivi, confermati anche dalla stessa NVIDIA. Negli Stati Uniti i prezzi hanno iniziato a scendere, mentre qualche ora fa su Twitter NVIDIA ha postato un simpatico video in cui comunica che la disponibilità di GPU a prezzi di listino, sul suo store ufficiale e dai partner, è ritornata stabile. Una buona notizia, che speriamo porti a un livellamento dei prezzi verso il basso, come in epoca pre-miner. Sotto questa ottica, i rumor sulle nuove GPU si fanno ancora più interessanti, visto che potrebbero arrivare sul mercato a un costo congruo ai prezzi di listino.

La nuova GTX 1180 è senza dubbio il modello più interessante apparso online negli ultimi giorni. Realizzata sulla base del chip GV104, dovrebbe integrare RAM GDDR6. Queste dovrebbero dare un boost prestazionale rilevante, inoltre grazie ai nuovi chip di memoria prodotti da SK Hynix sarà possibile arrivare a ben 16 GB di RAM, quantitativo associato proprio alla GTX 1180. Fino alle GDDR5, era possibile produrre singoli chip da massimo 1 GB, mentre nel caso delle GDDR6 questi possono contenere fino a 2 GB di RAM, consentendo di raddoppiare la memoria rispetto alla prima generazione di GPU Pascal, quella arrivata nell'estate del 2016. Le altre caratteristiche trapelate finora vedono un TDP di 200W, 3584 CUDA Core, 224 TMU e 64 ROP. Le frequenze potrebbero arrivare fino ai 1800 MHz per la GPU, per una potenza complessiva di 13 Teraflops, 1.5 in più rispetto alla GTX 1080 Ti. Non è ancora chiaro invece che tipo di architettura sarà utilizzata, di certo assisteremo al passaggio dai 16 ai 12 nm nel processo produttivo, ma nonostante i rumor indichino l'utilizzo dell'architettura Volta (GV104), le indiscrezioni trapelate da poco sulla GTX 1170 sembrano confutare questa teoria.

Rumor delle ultime ore indicano infatti la presenza del chip GT104 sulla 1170, quindi basato su architettura Turing. Si tratta di un'incongruenza importante rispetto a quanto detto finora sulla GTX 1180, che lascia dubbi sul tipo di architettura usata sulle nuove GPU. Tornando alla 1170, le specifiche emerse mostrano 2688 CUDA Core, 8/16 GB di RAM GDDR6, 168 TMU, 64 ROP, TDP di 160W e una potenza complessiva di 9.75 Teraflops. Le frequenze emerse finora sembrano identiche a quelle della 1180, dati che vanno presi con le dovute riserve.

Per quanto riguarda i prezzi, anche questi assolutamente indicativi allo stato attuale, sembra che la GTX 1180 dovrebbe costare circa 699$, mentre la GTX 1170 si fermerebbe a 499$. Cifre che speriamo vengano confermate, ma soprattutto che non vengano influenzate da agenti esterni al mondo del gaming all'arrivo delle schede sul mercato.