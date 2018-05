NVIDIA GTX 1180: arrivo a luglio per le Founders Edition, custom a settembre?

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Le nuove GPU di NVIDIA sono sempre più vicine al debutto. Ad affermarlo è Igor Wallossek, nome noto agli appassionati di hardware essendo uno storico caporedattore di Tom's Hardware Germania. Un'ulteriore conferma che avvalora i rumor di queste settimane, che hanno sempre indicato luglio come mese più probabile per l'arrivo delle nuove GTX 1180 e 1170. Ulteriore tassello per capire le novità delle nuove schede video è il nome dell'architettura utilizzata, che sempre secondo Wallossek, non sarà Volta ma Turing.



Un'estate calda per il mercato delle GPU

Wallossek cita fonti produttive anonime, che gli avrebbero confermato in via ufficiosa l'arrivo delle prime GTX 1180 e 1170 entro luglio sul mercato, in versione Founders Edition. Entro il 15 giugno, la casa di Santa Clara fornirà ai partner memorie e GPU per la realizzazione di schede custom, quelle più bramate dagli utenti, che dovrebbero arrivare entro settembre. Date ormai ricorrenti in tutti i rumor trapelati finora, a conferma che la finestra di lancio sarà proprio questa.

Qualche dubbio sul nome commerciale resta, le nuove schede potrebbero chiamarsi infatti GTX 2080 e 2070, ma le specifiche trapelate finora sembrano ormai abbastanza certe. La GTX 1180-2080 dovrebbe avere 16 GB di RAM GDDR6, 3584 CUDA Core, 224 TNU e 64 ROP. La frequenza operativa della GPU potrebbe arrivare fino a 1800 MHz, grazie anche al rinnovato processo produttivo a 12 nm, utilizzato per la prima volta da NVIDIA su una GPU consumer, dopo il debutto sulla Titan V. Il TDP dovrebbe essere di 200W, 50 in meno rispetto alla 1080 Ti, nonostante questo la potenza complessiva del chip utilizzato dovrebbe toccare i 13 Teraflop, 1.5 in più rispetto all'attuale top di gamma. La prossima GTX 1170-2070 dovrebbe avere invece 8-16 GB di RAM GDDR6, 2688 CUDA Core, 168 TMU e 64 ROP, quanto basta per raggiungere i 9.75 Teraflop. Il TDP di 160W mostra un avanzamento importante in termini di ottimizzazione energetica rispetto agli attuali modelli, anche in questo caso il processo produttivo a 12 nm dovrebbe farsi sentire.

Per quanto riguarda i prezzi, le indiscrezioni parlano di 699$ per la 1180 e di 499$ per la 1170, nelle versioni Founders Edition. Come accaduto in passato, i modelli custom dovrebbero costare, di listino, qualcosina in meno, anche se le versioni più overcloccate supereranno certamente queste cifre. L'attesa sta per finire quindi, non resta altro che attendere qualche settimana e le nuove GPU di NVIDIA saranno finalmente svelate.