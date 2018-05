NVIDIA GTX 1180 compare online: nuovo processo produttivo a 12 nm e RAM GDDR6

L'hype dei PC gamer relativo alle nuove GPU NVIDIA sta iniziando a decollare, complice anche un mercato che nel 2017 si è fatto sentire soprattutto per l'aumento dei prezzi. Ancora non sappiamo quando saranno presentate, anche se sembra che luglio sia il mese prescelto. Mancherebbe, dunque, solamente un mese alla presentazione delle GTX 1180 e GTX 1170. Per questo motivo, i rumor e i leak si stanno facendo sempre più insistenti, soprattutto negli ultimi giorni. Per ora non si sa praticamente della 1170, ma nelle ultime ore sono emersi diversi dettagli sulla nuova GTX 1180, tutti da confermare e da prendere con le dovute cautele.



NVIDIA GTX 1180: GPU con specifiche al top

Una delle informazioni trapelate già qualche settimana fa è il presunto utilizzo di moduli RAM GDDR6 ad alte prestazioni, che il noto produttore di memorie SK Hynix ha intenzione di iniziare a produrre in grandi quantità proprio nelle prossime settimane. Questa sarebbe un'ottima notizia per quanto riguarda la possibilità di realizzare una GTX 1180 con 16GB di RAM, ma potrebbe non essere una buona cosa per via del costo di questi nuovi moduli, che risulta essere superiore del 20% circa a quello delle GDDR5 al lancio. La memoria in questione sarebbe innestata su un bus a 256 bit con clock impostato a 12 GHz. Il nuovo leak, invece, proviene dal database del sito TechPowerUp, dove si descrive la GPU, avente codice GV104, derivante quindi dall'architettura Volta e realizzata da TSMC con processo produttivo FinFET a 12nm. Si tratterebbe di un "salto generazionale" netto dai 16 nm, ma non come nella precedente generazione, passata dai 28 ai 16 nm.

Come descritto nella immagine poco sopra, la GTX 1180 dovrebbe avere un TDP di circa 200W, 50 in meno della GTX 1080 Ti. Le specifiche mostrano 3584 CUDA, 224 TMU, 64 ROP e 24 SM. Si parla poi di una frequenza di 1405 MHz per la GPU, con un boost fino a 1582 MHz. Altre fonti, però, descrivono anche la possibilità di superare addirittura i 1800 MHz. Numeri decisamente interessanti, che potrebbero portare a una potenza complessiva di ben 13 TeraFlops, ovvero più del doppio di una Xbox One X, ma solo 1.5 in più rispetto all'attuale top di casa NVIDIA, la GTX 1080 Ti. Del resto, seppur il miglioramento del processo produttivo non sia l'unico elemento a contribuire all'aumento della potenza, il nodo dai 28 ai 16 nm ha rappresentato un passo in avanti maggiore in termini di prestazioni rispetto a quello dai 16 ai 12 nm. Staremo a vedere, intanto lo sviluppo della GTX 1180 continua e luglio sembra sempre di più una data probabile per la sua presentazione.