NVIDIA GTX 1180: in arrivo con HDMI 2.1, rendering RTX hardware e GPU Boost 4.0?

L'attesa per le nuove GPU di NVIDIA è alle stelle. Nonostante le parole del CEO Jensen Huang, che durante il Computex ha affermato "Le nuove GPU non arriveranno molto presto", la presentazione della prossima generazione di schede video non può essere così lontana. I segnali sono evidenti, e anche durante lo stesso Computex abbiamo avuto diverse conferme sul fatto che l'annuncio delle nuove GeForce non sia poi così lontano.

Attenzione però, per l'arrivo dei prodotti sul mercato il discorso cambia, con la data che potrebbe slittare anche di diverse settimane rispetto alla presentazione. Nelle scorse ore intanto, nuovi rumor hanno iniziato a diffondersi, descrivendo alcune delle possibili caratteristiche delle prossime GPU di NVIDIA. Le parole chiave sono tre: HDMI 2.1, RTX Technology e GPU Boost 4.0.



Le nuove, possibili, feature

È bene precisare che nessuno, nemmeno i partner di NVIDIA, ha ancora ricevuto i primi sample delle nuove GPU. Di norma, è proprio in quel momento che iniziano a trapelare informazioni affidabili, per cui quello che è stato detto finora, comprese le tecnologie descritte in questo articolo, va preso con le pinze. In merito agli ultimi rumor, riteniamo probabile la presenza di un nuovo algoritmo di gestione delle frequenze, come anche l'accelerazione hardware per il rendering RTX. Sull'utilizzo delle HDMI 2.1 invece la probabilità scende, per diversi motivi.

Le specifiche e gli standard relativi alla nuova interfaccia infatti sono arrivati piuttosto di recente, costringendo, ad esempio, i produttori di TV a rimanere sulle HDMI 2.0 per i modelli 2018. NVIDIA ha qualche mese di vantaggio rispetto ad essi, questo è vero, per cui l'utilizzo della nuova connessione è possibile, ma solo la presentazione ufficiale chiarirà ogni cosa. Che novità potrebbero portare però le HDMI 2.1? Innanzitutto, la presenza di uno standard aggiornato renderebbe le GTX 1180/1170 pronte per il futuro, aprendo la strada anche a risoluzioni fino al 10K, o al 4K a 120 Hz. Certo, per poter sfruttare al meglio un refresh rate di questo tipo serve molta potenza, quasi certamente troppa anche per le nuove GPU, ma in ambito professionale l'utilizzo di risoluzioni elevate potrebbe essere un valore aggiunto.

In molti hanno elencato anche la tecnologia VRR tra i plus delle HDMI 2.1, che permette la gestione del refresh rate variabile, eliminando così tearing e stuttering. Come sappiamo però, NVIDIA utilizza il G-Sync per gestire questo aspetto, probabile quindi che il VRR venga bloccato sul nascere, in favore della tecnologia proprietaria della casa californiana. La presenza delle HDMI 2.1 potrebbe dunque avere un impatto limitato nell'utilizzo quotidiano sulle nuove GPU, almeno per quanto riguarda il gaming.

Decisamente più interessante la tecnologia di rendering RTX mostrata da NVIDIA alla GDC di quest'anno. Diversi titoli hanno annunciato il supporto, tra cui anche Metro: Exodus, nessuna della GeForce attuali però la supporta a livello hardware. L'unica sul mercato è la Titan V, che però è una scheda indirizzata all'utilizzo professionale. L'implementazione della RTX Technology appare quindi non solo probabile, ma praticamente certa, un valore aggiunto di peso per presentare al meglio la nuova architettura.

L'ultimo rumor trapelato in questi giorni riguarda il GPU Boost 4.0, nuova versione dell'algoritmo che regola le frequenze. Visto anche il passaggio al processo produttivo a 12 nm, le frequenze operative dovrebbero salire rispetto all'attuale generazione di GPU, e un nuovo sistema di gestione delle stesse è quanto mai plausibile. Per ora è tutto sul fronte rumor, ma con l'avvicinarsi della presentazione ufficiale ne arriveranno certamente di nuovi e sempre più affidabili.