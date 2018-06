NVIDIA GTX 2080 e 2070: quando vedremo la nuova generazione di GPU?

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

"Le nuove GPU non arriveranno molto presto". Le parole del CEO di NVIDIA Jensen Huang hanno gettato un'ombra sulla data di arrivo della nuova generazione di schede video della gamma GeForce. Un'ombra che tuttavia non sembra trovare riscontro nei rumor, che prevedono un lancio entro la fine dell'estate. Probabilmente, la verità sta nel mezzo: quanto affermato da Jensen Huang va interpretato e inserito nel contesto e nel mercato attuale.

L'azienda americana ha bisogno di lanciare le nuove GPU in tempi stretti? Assolutamente no, il 2017 è stato un anno record per NVIDIA, nonostante la concorrenza si sia fatta sentire. Il mercato è ancora saldamente in mano alla casa di Santa Clara, e anche a livello di prestazioni, se si esclude il 4K, l'attuale generazione di schede video riesce bene ad andare incontro alle esigenze dei giocatori.

Nonostante questo, anche nei padiglioni del Computex di Taipei ancora in svolgimento, la domanda più gettonata tra gli addetti ai lavori è sempre la stessa: "Quando arriveranno le GeForce della serie 20?".

Lancio entro tre mesi

La data di lancio delle GTX 2080 e 2070 è già stata decisa. La sa NVIDIA, probabilmente la conoscono anche i partner, ma la segretezza è assoluta. In molti hanno provato a scoprirla durante il Computex di Taipei, nessuno però è riuscito ad ottenere una risposta. In questo momento sono diversi gli scenari ipotizzati, tutti probabili ma nessuno sicuro. La data più vicina venuta fuori finora, confermata in modo indiretto anche da qualche partner del Computex, è il 30 luglio, durante un evento dedicato. Andando avanti nel tempo, altre fonti vogliono la Gamescom di Colonia come sede per il possibile lancio delle prossime GeForce, tra il 21 e il 25 agosto. Anche se in molti puntano sull'evento tedesco, sembra improbabile che NVIDIA scelga una manifestazione di questo tipo per mostrare al mondo le nuove GPU, molto attese dai gamer. Un evento dedicato sembra più consono all'importanza dell'annuncio, e anche se diversi rumor vedono proprio nella fine di agosto il periodo più propizio per togliere il velo alle GTX 2080 e 2070, le probabilità che la Gamescom venga scelta come sede per la presentazione sembrano basse al momento. Anche il mese di settembre è stato più volte indicato come papabile per il lancio, soprattutto dopo le parole pronunciate Jensen Huang al Computex. Improbabile invece che NVIDIA decida di rinviare il tutto a ottobre o peggio ancora a novembre-dicembre.

Tornando alla domanda iniziale quindi, quando saranno presentate le nuove GPU? La verità è che certezze non ce ne sono, ma il periodo più probabile sembra essere tra la fine di luglio e quella di agosto, con l'arrivo sul mercato a settembre. Date che confermerebbero in parte i rumor emersi finora, salvo improbabili, ma possibili, colpi di scena.