NVIDIA e HP portano la gamma Omen a Milano, dal laptop Omen 15 ai tower PC

La Star Wars mania non è certo una novità, ma con l'uscita dell'ultimo film della saga, Star Wars: Gli ultimi Jedi, la voglia rivedere i personaggi storici della serie, e quelli nuovi, è cresciuta a dismisura. Non è un caso che NVIDIA e HP abbiano organizzato ieri sera a Milano, al cinema The Space Odeon, una proiezione riservata del film di Rian Johnson, a cui hanno partecipato diverse star del web e cosplayer provenienti da una galassia lontana lontana.

L'occasione è servita per mostrare la gamma di prodotti dedicata ai giocatori di HP, la linea Omen, che abbiamo visto quest'anno arrivare sul mercato con tantissimi dispositivi diversi, dai PC ai notebook.

Una gamma completa

Protagonisti della serata sono stati PC e notebook, su cui girava senza sosta Star Wars Battlefront II. L'Omen X purtroppo non era presente all'evento, ma si tratta certamente del prodotto di punta dell'azienda, una gaming machine di fascia alta unica nel suo genere. L'abbiamo provata per diverse settimane apprezzando le prestazioni ma soprattutto il design e l'ottima organizzazione degli spazi interni, con soluzioni pensate per mantenere un buon livello di espandibilità facilitando anche il lavoro degli utenti (come i pratici cassettini per i dischi rigidi). Per un ulteriore approfondimento su Omen X potete leggere la recensione completa, meglio passare invece a un PC che abbiamo potuto vedere e provare nel corso della serata, il tower PC by Omen. Rispetto all'X si tratta di una soluzione più tradizionale, anche questa dal look aggressivo ma nemmeno troppo, soprattutto se rapportato ad altre gaming machine. Si tratta di un PC ampiamente configurabile, con prezzi che partono al di sotto dei 1000€ fino ad arrivare a quasi a duemila per le configurazioni più spinte, che possono contare su CPU Intel Core i7 7700K e GPU NVIDIA GTX 1070.

Sul fronte notebook erano in mostra diversi modelli della lineup Omen, composta da Omen 15, 17 e Omen X Laptop. Omen 15 è una soluzione pensata per chi è in certa di un notebook performante per le attività quotidiane, ma che strizza l'occhio anche al gaming, grazie alle GPU NVIDIA 1050 e 1060 (fino a 6 Gb di RAM) integrate. Con Omen 17 invece si sale di categoria, sia nelle dimensioni che nelle prestazioni, visto che integra una potente GTX 1070 con 8 GB di memoria. Entrambi appartengono alla nota gamma Max-Q di NVIDIA, che quest'anno ha portato le GPU di classe desktop su laptop dallo spessore ridotto, un risultato impossibile da ottenere solo pochi mesi fa. I prezzi ufficiali vanno da circa 1000€ fino a quasi 2000€ per il modello dal 17 pollici.

Omen X Laptop è invece un prodotto senza compromessi, nelle specifiche e nel prezzo. Qui troviamo il meglio della tecnologia attualmente disponibile, dalle CPU Intel I7 7820HK fino alle GPU NVIDIA GTX 1080, e nel pacchetto è presente anche una tastiera meccanica.

Non sono mancati nemmeno gli accessori, dal mouse Omen realizzato in collaborazione con Steelseries fino alla tastiera meccanica Omen 1100. Tutti prodotti che chiudono un anno di netta espansione per HP in ambito gaming, espansione che se continuerà anche nel 2018 di questo passo porterà tante succulente novità.