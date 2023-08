NVIDIA, perché il DLSS 3.5 può essere rivoluzionario per il Ray Tracing?

Il DLSS di NVIDIA ha aperto le porte a un nuovo modo di intendere il gaming su PC, consentendo di migliorare le prestazioni grazie all'Intelligenza Artificiale. Lanciato alla fine del 2019, oggi si presenta come uno strumento letteralmente rivoluzionato, andando a migliorare non solo le sue performance di ricostruzione dell'immagine ma introducendo anche nuovi modi per aumentare il framerate, per esempio tramite Frame Generation, che crea letteralmente nuovi fotogrammi tramite l'IA.

Durante la Gamescom 2023 di Colonia, NVIDIA ha annunciato la sua ultima fatica, il DLSS 3.5, che aggiunge un ulteriore tassello grazie alla tecnologia di Ray Reconstruction, che punta a migliorare il modo in cui l'IA gestisce e ricostruisce l'illuminazione in Ray Tracing.

Ecco su cosa agisce e perché potrebbe essere estremamente importante.



Nuovi modi per combattere il "rumore"

Il Ray Tracing è una tecnologia ancora oggi molto pesante e per poter applicare questo tipo di illuminazione su un'immagine dinamica e in tempo reale è stato sviluppato un sistema che parte da un'immagine contenente luci, riflessi e ombre a bassissima risoluzione, quindi con molti meno pixel di quelli che siamo soliti osservare sullo schermo.

Ciò che manca all'immagine a questo punto si traduce in rumore, che solitamente possiamo osservare come una grana o dei punti neri. Per eliminarli, finora il Ray Tracing si serviva di strumenti chiamati denoiser, basati anche loro sull'Intelligenza Artificiale e in grado di ricostruire l'illuminazione globale di un'immagine in maniera piuttosto precisa ma non al 100% e soprattutto non efficiente sul fronte delle risorse.

Con Ray Reconstruction il paradigma viene nuovamente rielaborato, in favore di un maggiore efficientamento e di un'ulteriore automazione mediata dall'IA.

La differenza principale sta nel metodo: i denoiser (se siete interessati, consigliamo di dare un'occhiata anche al nostro speciale sulle tecnologie RTX) sfruttano due sistemi per ricostruire le informazioni mancanti, uno spaziale e uno temporale. Nel primo caso, si farà una media tra pixel adiacenti nella stessa scena, mentre il sistema temporale andrà a confrontare più fotogrammi successivi, calcolando quindi come un determinato pixel si muove e muta nel corso del tempo.

I denoiser tradizionali, oltre a essere meno precisi, vengono solitamente perfezionati e ottimizzati manualmente sulla base dei vari scenari e delle diverse impostazioni di illuminazione, cosa che con il DLSS 3.5 non sarà più necessaria. Inoltre, trattandosi di strumenti diversi che operano allo stesso tempo, avranno un impatto anche sulle prestazioni complessive del gioco, rendendo il Ray Tracing più pesante.



Con il DLSS 3.5 e con Ray Reconstruction, NVIDIA punta a mandarli in pensione sostituendoli con un nuovo sistema, totalmente autonomo, molto più avanzato e preciso. Ray Reconstruction è allenato su un set di immagini cinque volte superiore, su informazioni aggiuntive del motore di gioco e sulla struttura dell'illuminazione.

Portal With RTX Cyberpunk 2077

Grazie a questa tecnologia, il supercomputer di NVIDIA è in grado di interpretare il comportamento dei pixel scegliendo quando agire in maniera spaziale e quando con un sistema temporale, riconoscendo pattern ricorrenti di pixel che un denoiser tradizionale non sarebbe in grado di gestire.

Il risultato è quello di un'immagine generalmente migliorata, ma attenzione: non si parla di un miglioramento rispetto alle precedenti versioni del DLSS, bensì nei confronti del Ray Tracing applicato anche a un gioco che gira a risoluzione nativa, poiché anche in quel caso l'illuminazione in tempo reale viene calcolata a bassa risoluzione e poi applicata a un'immagine renderizzata nativamente.

Il nuovo DLSS 3.5 avrà quindi anche un effetto migliorativo sull'immagine e sulle prestazioni, trattandosi di uno strumento più efficace, intelligente ed efficiente e dalle demo i risultati sembrano essere particolarmente evidenti, sia su Portal che su Cyberpunk 2077.

La buona notizia è che lo vedremo presto in azione, già con Phantom Liberty, Portal With RTX e l'attesissimo Alan Wake 2.

La notizia ottima, invece, è che il DLSS 3.5 con Ray Reconstruction non sarà compatibile solo con le RTX Serie 40, ma con tutte le schede video della gamma RTX, quindi anche Serie 20, Serie 20 Super e Serie 30.