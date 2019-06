NVIDIA RTX 2070 Ti: sarà questa la prima scheda video della gamma “Super”?

NVIDIA darà un segnale forte per rovinare i piani di AMD. Le nuove GPU Navi sono sempre più vicine e una mossa da parte della concorrenza non è solo plausibile, ma è praticamente certa. Le strade che può prendere NVIDIA sono diverse, del resto il vantaggio accumulato in questi mesi pone la casa americana nelle condizioni di scegliere il modo migliore per contrastare AMD. Potremmo assistere a un abbassamento dei prezzi delle attuali GPU oppure all'arrivo di un refresh dell'architettura Turing, con nuove schede video aggiornate grazie a frequenze di clock più elevate e un maggior numero di CUDA Core.

Addirittura NVIDIA potrebbe lanciare nuove schede a prezzi più bassi delle precedenti, opzione che potrebbe essere potenzialmente devastante per AMD. Tutto è possibile, intanto online iniziano ad emergere i primi rumor sulla prossima RTX 2070 Ti, o RTX 2070 Super. Il suo nome, come la sua esistenza, non sono ancora certi, le prime specifiche però descrivono una GPU sulla carta interessante.

Turing 2.0

La RTX 2070 è una GPU potente ma collocata in una fascia di mercato piuttosto scomoda. Da un lato ha la RTX 2060, la migliore con architettura Turing per rapporto qualità-prezzo, dall'altro ha la RTX 2080, da preferire se non si vuole scendere a patti con la qualità del Ray Tracing, almeno in 1440p, per il 4K bisogna puntare alla RTX 2080 Ti. Non stupisce quindi che, se davvero NVIDIA proporrà un refresh delle sue GPU, parta proprio da questo modello. La variante attuale dispone di 2304 CUDA Core, oltre a 288 Tensor Core e 36 RT Core, con un bus di memoria a 256 bit e 8 GB di memoria GDDR6.

Secondo quanto affermato dalle voci di corridoio emerse online la RTX 2070 Ti dovrebbe aumentare il numero di CUDA Core a 2560, diminuendo così il gap con al RTX 2080 e staccando maggiormente la RTX 2060. L'aumento delle prestazioni passa anche dalla crescita delle frequenze operative. Il Boost Clock dovrebbe salire da 1710 a 1770 Mhz, per un incremento totale delle performance nell'ordine del 10-15 %.

Per quanto riguarda il prezzo non ci sono ancora indicazioni certe, tuttavia nei giorni scorsi alcuni report online hanno parlato di un taglio di circa 100$ sul prezzo della RTX 2070 originale. Seguendo queste indicazioni potremmo quindi vedere la RTX 2070 Ti in vendita a 449$ negli Stati Uniti, cifra destinata a salire oltre i 500€ in Italia.

NVIDIA per ora non commenta le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, la cosa certa è che se davvero arriverà una scheda video con queste caratteristiche e soprattutto con questo prezzo, allora la strada per Navi si complicherà. NVIDIA ha in mano le chiavi del mercato delle GPU da gaming per PC e un vantaggio enorme nei confronti del concorrente nelle quote di mercato. AMD invece può puntare solo sul rapporto prezzo-prestazioni e sulla buona riuscita della sua nuova architettura. Riuscirà nell'impresa di convincere il pubblico di appassionati?