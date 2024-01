NVIDIA, le RTX 40 SUPER sono ufficiali: tutte le novità dal CES 2024

Il primo appuntamento tecnologico del 2024 si apre con il botto: sfruttando il palcoscenico delle grandi occasioni, NVIDIA ha presentato la sua nuova Serie 40 SUPER, ma non solo. A tutto gaming, direttamente dal CES 2024 di Las Vegas, non sono mancate anche altre scottanti novità, dall'Intelligenza Artificiale di NVIDIA ACE a quelle dedicate al Cloud Gaming.



Un 2024... SUPER!

Gli annunci hardware sono quelli che hanno catturato maggiormente l'attenzione. A poco più di un anno dall'annuncio delle RTX Serie 40, NVIDIA ha deciso di aggiornare la sua lineup con tre nuovi innesti, che arriveranno sugli scaffali gradualmente nel corso del mese di gennaio. La RTX 4070 SUPER sarà la prima ad arrivare sul mercato, il 17 gennaio 2024, mentre il 24 gennaio sarà il turno della RTX 4070 Ti SUPER. Infine, il 31 gennaio 2024 toccherà alla RTX 4080 SUPER.

Specifiche ritoccate verso l'alto per tutte e tre, con la RTX 4070 SUPER che guadagna il 20% di Core CUDA in più sulla GPU AD104-350 (rispetto alla AD104-250 della RTX 4070) e passa dai 5.888 della RTX 4070 agli attuali 7.168, con un potenziale teorico in raster di 36 TFLOP in FP32. Allo stesso modo aumentano anche Tensor Core e RT Core, rispettivamente da 184 a 224 e da 46 a 56.

Novità marginali, invece, per quel che riguarda la memoria, che resta da 12GB di tipo GDDR6X su bus a 192-bit. Molto interessante il TGP, che aumenta di appena 20W rispetto ai vecchi 200W. Sarà interessante, quindi, scoprire come se la caverà nei gaming sia a 1440p che a 2160p, sebbene in quest'ultimo caso a pesare potrebbe essere ancora una volta il profilo di memoria.



La RTX 4070 Ti SUPER volta completamente pagina e passa dal chip AD104-400 (al massimo del suo potenziale) all'AD103-275, diventando ufficialmente una scheda di tutt'altra categoria. Ma partiamo dalla fine, poiché particolarmente notevole è il dato sul TGP, che resta invariato nei suoi 285W.

Con questo profilo, la scheda guadagna quasi 1.000 Core CUDA dai vecchi 7.680 verso i nuovi 8.448. L'adozione del chip della RTX 4080 consente alla scheda di passare da 12 a 16GB di memoria GDDR6X, oltretutto su bus a 256-bit (rispetto ai precedenti 192-bit), per un balzo prestazionale che promette grandi soddisfazioni soprattutto in 4K, sebbene per NVIDIA sia una scheda pensata per il gaming competitivo (144+ Hz) a 1440p.

La RTX 4080 SUPER spinge le specifiche del chip AD103 fino al suo limite con 10.240 Core CUDA (GPU AD103-400), pur mantenendo inalterato il TGP (320W). Sottili le differenze apportate sulle memorie: i 16GB GDDR6X sono quasi gli stessi della scheda "liscia", ma con un clock superiore, che consente di aumentare la banda da 717 a 736 GB/s, passando sempre su bus a 256-bit.

In virtù delle specifiche aggiornate, queste schede sono accompagnate da un cauto ottimismo sulle prestazioni che avranno sul campo: si tratta quasi di un atto dovuto, soprattutto verso il basso, andando a colmare quel gap che si era venuto a formare tra la RTX 4070 e la RTX 4070 Ti (che inizialmente era stata pensata come una RTX 4080 da 12 GB).



La RTX 4070 SUPER sarà venduta a 679 euro, ereditando il prezzo di listino della RTX 4070, che però continuerà a essere venduta, ma a prezzo ridotto. Si parla di un taglio di 50 dollari che porta il suo MSRP a 549 dollari, rendendola un'opzione ancora più ghiotta per la fascia medio-alta.

La RTX 4070 Ti SUPER e la RTX 4080 SUPER, invece, andranno a rimpiazzare la RTX 4070 Ti e la RTX 4080 nella lineup 2024; tuttavia, se la RTX 4070 Ti SUPER verrà proposta al prezzo della versione originale, ovvero 909 euro (799 dollari), la nuova RTX 4080 SUPER viene addirittura abbassata di prezzo, cioè 1.129 euro (999 dollari) anziché 1.479 euro (1.199 dollari).



Tra NPC intelligenti e un Cloud... competitivo!

Un altro importante annuncio da parte di NVIDIA arriva per quel che riguarda la tecnologia NVIDIA ACE, ovvero l'IA generativa che promette di rendere più intelligenti i personaggi non giocanti e più credibili le interazioni verbali con gli NPC nei videogiochi e abbiamo già imparato a conoscerla qualche mese fa con Jin, lo chef di un ristorante di Ramen virtuale.

La novità dal CES 2024 riguarda il rilascio dei nuovi microservizi per sviluppatori, che consentiranno di raggiungere nuove vette nella creazione e animazione dei personaggi, con dialoghi non più scriptati ma generati in maniera dinamica. Tra gli sviluppatori già coinvolti nel progetto ci sono anche Tencent, Convai e Ubisoft.

L'ultima versione di Kairos (la demo nel negozio di Ramen) consente di apprezzare le ultime novità del servizio, tra cui l'interazione tra NPC che dialogano tra loro grazie all'IA, che è in grado di coniugare background, carattere e contesto in cui si trova il personaggio per offrire linee di testo (NVIDIA Riva Automatic Speech Recognition) e una mimica del volto (NVIDIA Audio2Face) uniche ed estremamente immersive.



Un altro mercato in cui NVIDIA è diventata nel tempo figura dominante è il Cloud Gaming. Con il suo servizio GeForce NOW e i continui aggiornamenti prestazionali ai suoi datacenter, NVIDIA offre oggi prestazioni fino alla RTX 4080 e streaming fino a risoluzione 4K ad alto framerate con Ray Tracing.

Questo continuo impegno nel migliorare la propria piattaforma, ha portato NVIDIA ad annunciare diverse novità anche al CES 2024, tra cui l'arrivo di nuovi giochi, del G-SYNC e di nuove possibilità di abbonamento.

Il G-SYNC, in particolare, rappresenta uno degli aspetti più interessanti della nuova offerta: in tandem con NVIDIA Reflex, con i benefici dell'encoding AV1 e con i 120/240 FPS in streaming, il Cloud Gaming di GeForce NOW diventa ogni giorno più appetibile anche per chi è abituato a giocare in locale con hardware dedicato. Il G-SYNC su GeForce NOW sarà disponibile per i monitor compatibili.

Tra i giochi in arrivo nel catalogo di NVIDIA, i titoli più scottanti arriveranno insieme al supporto alla piattaforma Battle.net, ovvero Overwatch 2 e, soprattutto, Diablo IV.

Inoltre, gli sviluppatori sono al lavoro per portare sulla piattaforma cloud anche Honkai: Star Rail ed Exoprimal.



Le nuove possibilità di abbonamento annunciate da NVIDIA, invece, riguardano i piani Day Pass, che consentiranno di giocare per 24 ore per provare tutto il potenziale del proprio abbonamento preferito a un costo limitato.

Infine, per chi è abituato a giocare su smartphone ai propri titoli desktop preferiti, GeForce NOW supporterà presto anche la risoluzione 1440p su Android, consentendo di giocare come su desktop semplicemente collegando il proprio smartphone a un monitor esterno e configurando un gamepad oppure mouse e tastiera.