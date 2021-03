NVIDIA Serie 30: tutte le tecnologie dei notebook di nuova generazione

Nel corso dell'evento GeForce RTX: Game On, NVIDIA ha presentato la sua seconda generazione di processori grafici per il gaming in mobilità con Ray Tracing. In arrivo su oltre 70 modelli di notebook in tutto il mondo, le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 3000 Mobility con architettura Ampere portano nel settore laptop il meglio delle ultime tecnologie del colosso americano.

Insieme alle GPU per notebook di Serie 3000, NVIDIA ha anche introdotto le nuove tecnologie e ottimizzazioni Max-Q di terza generazione, che sfruttano appieno il potenziale e l'IA delle nuove schede video Ampere e permettono di ottenere un boost prestazionale rilevante, in grado di migliorare le performance senza sacrificare la portabilità. I nuovi laptop da gaming sviluppati in collaborazione con NVIDIA infatti sono caratterizzati anche e soprattutto da uno spessore minore rispetto alle scorse generazioni.

Dynamic Boost 2.0

La gestione del carico di lavoro, quando si parla di grafica, è estremamente flessibile. Ci sono carichi che impattano di più sulla GPU e altri invece che richiedono una mole di lavoro aggiuntiva da parte della CPU. Per quanto esistano degli scenari tipici, soprattutto nei portatili questa enorme variabilità può essere causa di colli di bottiglia più o meno importanti. Per questo motivo NVIDIA ha introdotto la modalità Dynamic Boost all'interno del pacchetto di ottimizzazioni Max-Q, in grado di attuare un bilanciamento costante e automatico frame per frame dell'erogazione energetica dalla CPU alla GPU.

Attualmente giunta alla seconda iterazione, questa tecnologia sfrutta ora delle vere e proprie reti di Intelligenza Artificiale in grado effettuare un bilanciamento biunivoco tra CPU e GPU, in grado quindi di spingere maggiormente anche sulla CPU in caso di workload particolarmente orientati verso questo tipo di utilizzo.

Per monitorare questa attività costante è possibile utilizzare un tool di NVIDIA chiamato FrameView, in grado di registrare le prestazioni di Dynamic Boost e di fornire un OSD con le informazioni in merito al bilanciamento energetico.



Grazie ai dati raccolti dalla stessa NVIDIA, con l'implementazione di questa tecnologia su notebook compatibili è possibile beneficiare di un boost prestazionale nel gaming superiore al 10% e fino al 16%, pari a volte anche a 10 FPS su preset con dettagli elevati.

WhisperMode 2.0

Nel gaming in mobilità, anche e soprattutto la silenziosità del sistema diventa un elemento chiave. Questa tecnologia, integrata in maniera differente in ogni notebook con grafica della Serie 3000, permette di bilanciare prestazioni, temperature e quindi rumorosità del sistema in maniera totalmente personalizzata.

L'implementazione di questa tecnologia è frutto di un lavoro in sincronia fra NVIDIA e i produttori partner, poichè il design termico varia da portatile a portatile e non è possibile garantire un'esperienza identica su ogni macchina. Ciò che questa tecnologia offre è invece uno spazio di manovra per il giocatore che quindi potrà, all'interno della suite NVIDIA GeForce Experience, attivarla e bilanciare il sistema sulla base della velocità delle ventole e una soglia di FPS preimpostata, in modo da poter decidere, ad esempio, di limitare il numero di FPS e quindi mantenere il sistema a una soglia di silenziosità personalizzata, oppure impostare una combinazione più bilanciata e massimizzare il numero di FPS in gioco.

Resizable BAR

Una delle più interessanti fra le novità introdotte da NVIDIA è proprio Resizable BAR, una tecnologia che potrebbe letteralmente rivoluzionare il modo in cui CPU e GPU comunicano fra loro.

Storicamente, mentre la GPU è impegnata a renderizzare un fotogramma, la CPU è occupata a fornirle le istruzioni per le scene successive. Ovviamente la velocità ma anche il numero di dettagli da creare sono talmente elevati che molte istruzioni sono costrette ad andare in coda, in una porzione di memoria della scheda video dedicata proprio a questo tipo di informazioni. Con la tecnologia Resizable BAR questo approccio viene sovvertito completamente, fornendo alla CPU accesso completo a tutto il framebuffer della GPU, permettendole quindi di fornire tutte le istruzioni necessarie contemporaneamente senza necessariamente farle aspettare. Questa tecnologia è attualmente agli albori della sua implementazione perciò, come la stessa NVIDIA ha più volte spiegato, attualmente sono ancora pochi - ma in crescita - i titoli in grado di sfruttarla appieno.

DLSS

Il Supersampling di NVIDIA, l'algoritmo basato sul Deep Learning in grado di massimizzare la resa grazie all'IA, svolge un ruolo cruciale quando si parla di gaming in mobilità. Con un design termico ed energetico fortemente limitati rispetto ai sistemi desktop, i portatili di nuova generazione con DLSS attivo possono ricevere nuova linfa, soprattutto adesso che lo standard si sta gradualmente spostando sempre più sul 1440p.

Si stima che il DLSS da solo, con Ray Tracing attivo, riesca a migliorare le prestazioni e a offrire un boost del framerate fino al 129% in alcuni giochi, a seconda della sua implementazione nell'engine grafico e dell'ottimizzazione del gioco stesso. I risultati più incredibilibili il DLSS riesce a offrirli, ad esempio, su Control, Minecraft RTX e Watch Dogs: Legion.

Ma come funziona l'algoritmo studiato da NVIDIA? Si tratta di una rete neurale in grado di analizzare in tempo reale un fotogramma o una scena grazie ai Tensor Core dedicati, effettuando poi un upscaling a risoluzione più elevata e generando quelle informazioni mancanti dalla risoluzione inferiore.

Il risultato finale, a discapito della resa visiva, è visibile soprattutto con un utilizzo molto aggressivo del DLSS ma con un bilanciamento di fino, avvicinandosi moltissimo a una scena prodotta con risoluzione nativa.

NVIDIA Studio

La Serie 3000 Mobility di NVIDIA è ovviamente pensata per offrire prestazioni eccellenti anche nell'utilizzo professionale. Il programma NVIDIA Studio si pone come obiettivo quello di fornire boost prestazionali anche in questo settore, grazie alla suite NVIDIA Studio e alle tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale.

Oltre alle GPU infatti, in grado di fornire prestazioni anche quintuplicate rispetto alle scorse generazioni, NVIDIA offre un pacchetto software in grado di fornire una maggiore produttività, grazie a driver specifici ottimizzati per carichi di lavoro di tipo professionale. Con NVIDIA Broadcast gli streamer possono sfruttare l'IA per ottimizzare i flussi audio e video in ingresso, con una riduzione del rumore di fondo eccellente e molte opportunità di rimozione e sostituzione dello sfondo senza bisogno di greenscreen.

NVIDIA Texture Tools invece è uno strumento per sviluppatori e artisti che consente una compressione ottimizzata delle texture sfruttando la GPU. Infine tramite GeForce Experience è possibile accedere a una serie di funzioni extra come il video-capture ad alta risoluzione, attualmente disponibile fino a video in 8K a 30 FPS con HDR attivo.