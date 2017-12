NVIDIA Titan V batte tutti: è la GPU più potente al mondo nel gaming

La nuova GPU Titan V di NVIDIA non è certo una scheda video pensata per i gamer. I motivi sono diversi ma in primo luogo troviamo il prezzo, di ben 3100€, al di fuori di qualsiasi logica in ambito ludico. Con una cifra del genere si può realizzare un intero PC di fascia altissima, puntando su una GTX 1080 Ti, che permette di giocare anche in 4K a ogni titolo in commercio. Bisogna poi considerare la presenza di 640 Tensor Core, dedicati all'accelerazione dei processi di deep learning, che andrebbero completamente sprecati, senza contare che i 110 teraflop dichiarati da NVIDIA riguardano specificatamente questo campo. Ad ogni modo, è interessante vedere come si comporta la nuova architettura Volta nei giochi, se non altro per capire, almeno in parte, cosa vedremo il prossimo anno sulle schede consumer della casa di Santa Clara, che dovrebbero prendere il nome di "Ampere". Nome diverso per una GPU che potrebbe differire molto da questa Titan, memorie HBM2 in primis. Tornando alla Titan V, i primi risultati sono ottimi, confermando come essa sia oggi la GPU più veloce in commercio in ambito ludico.



Primi benchmark da urlo

Per scoprire tutte le caratteristiche della nuova Titan V vi rimandiamo al nostro speciale dedicato. Oggi vedremo invece come si comporta la scheda alle prese con alcuni benchmark a tema videoludico, benchmark che, è bene precisarlo, sono tutt'altro che ufficiali, visto che provengono da Reddit. I test sono stati fatti sia con la scheda alle frequenze base che con un leggero overclock, che ha consentito di alzare ulteriormente le prestazioni, agendo sulle frequenze di GPU (fino a 170 MHz in più) che sulle memorie (fino a 110 MHz in più). Partiamo da 3D Mark Fire Strike, dove la Titan V ha toccato quota 32.774 punti, mentre in overclock ha raggiunto i 35.991. Considerato che la 1080 Ti raggiunge in media (ma questo valora varia a seconda del modello) 28.000 punti, già in questo primo test abbiamo un notevole salto prestazionale. Con Unigine Superposition abbiamo 5.222 con il preset 8K Optimized e 9.431 con quello 1080p Extreme, mentre una GTX 1080 Ti ovecloccata a 2581 MHz e raffreddata a liquido ha toccato quota 8.642 punti nel secondo test.

Messa alla prova invece nella pratica, la Titan V è riuscita a generare, utilizzando sempre il massimo dettaglio grafico, 66 fps in Tomb Raider, 158 in Gears of War e 88 fps in Ashes of Singularity, tutti test svolti in 1440p. Il grafico che vedete qui sotto mostra come, in media, rispetto a una 1080 Ti il guadagno sia intorno al 26% in favore della Titan.

Un risultato eccellente ma che di certo non vale la spesa supplementare, visto che la 1080 Ti costa decisamente di meno rispetto alla GPU Volta. Anche se questi dati sono tutti da verificare, rimangono comunque una buona indicazione su quello che vedremo il prossimo anno, quando le nuove GPU Volta/Ampere arriveranno nel mercato consumer.