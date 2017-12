NVIDIA Titan V ufficiale: la prima GPU Titan con architettura Volta a 3100€

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Le GPU vengono oggi impiegate per tanti compiti differenti. Dal deep learning alla guida autonoma, sono sempre le GPU a guidare i campi di sviluppo più interessanti del presente e del futuro, motivo per cui NVIDIA continua assiduamente a dare supporto a ricercatori e scienziati accrescendo di anno in anno la potenza delle sue schede Titan. Una gamma destinata oggi al segmento Prosumer, non ai gamer, che possono invece puntare su schede come la 1080 Ti, nella fascia alta, per giocare al meglio a tutti i titoli sul mercato. La nuova Titan V appena annunciata andrà invece a portare potenza a volontà in ambito professionale, visto anche il costo, di ben 3100€.

Un assaggio di architettura Volta

Quella presentata oggi è una GPU che guarda al futuro, un futuro piuttosto prossimo, visto che l'arrivo di Volta nella fascia consumer è previsto per il 2018. Allo stato attuale, Volta è arrivata solo in ambito professionale, con la Tesla V100, una scheda destinata ai datacenter, che monta una GPU GV100 da ben 21 miliardi di transistor e 5170 CUDA Core attivi. Particolarità di questa GPU è la presenza di 640 Tensor Core, unità espressamente dedicate all'accelerazione dei processi di deep learning, particolare che la dice lunga sulla destinazione d'uso finale di questa GPU.

Anche la nuova Titan V utilizza il chip GV100, con le stesse caratteristiche viste nella sua variante per datacenter, mantenendo i 5170 CUDA Core, 320 TMU e i 640 Tensor Core. Base clock e Boost Clock sono rispettivamente di 1.200 e 1.455 MHz, per una potenza complessiva di ben 110 teraflops. Tutto questo mantenendo un TDP di soli 250W, pochissimi se rapportati alla capacità di calcolo disponibile. La GPU è realizzata con un processo produttivo a 12 nanometri e integra 12 GB di RAM HBM2, quattro in meno rispetto alla cugina Tesla V100, funzionante a 1.7 Gbps, con un'interfaccia a 3072 bit e bandwidth di 652.8 GB/s.

Un vero mostro di potenza quindi, il cui prezzo di 3100€, con possibilità di acquistare "solo" due GPU, terrà alla larga anche i gamer più spendaccioni, che si sono rivolti in questi anni alle Titan per avere le migliori tecnologie sul mercato in anticipo rispetto a tutti gli altri.