Oculus Half Dome: il futuro della VR tra eye tracking e focale variabile

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

La realtà virtuale è solo all'inizio del suo percorso evolutivo. Un percorso che dura ormai da decenni, che ha visto l'arrivo nei negozi dei primi visori ma che necessita ancora di molto tempo prima di raggiungere la meta. Oggi, almeno a livello consumer, Oculus, HTC Vive e tutti gli headset in commercio offrono un'esperienza immersiva e potenzialmente rivoluzionaria, ma sono tanti i campi in cui sono necessarie delle evoluzioni, sia dal punto di vista prettamente tecnico che da quello dell'interazione uomo-VR, ancora molto limitata.

Oggi, la VR è più virtuale che reale e ci vorranno ancora molti anni prima di provare esperienze che rendano indistinguibile il mondo digitale da quello analogico, ecco perché quanto mostrato da Oculus durante la conferenza Facebook F8 è importante, perché con il prototipo Half Dome si pongono le basi per i visori del prossimo futuro.

La VR che verrà

Half Dome non è il nome di un nuovo development kit, bensì un prototipo che racchiude in sé alcune delle novità che vedremo nei modelli in arrivo nei prossimo anni. Non tutto quello che Oculus ha mostrato durante la conferenza arriverà nelle varianti consumer, di fatto si stratta di tecnologie sperimentali che l'azienda sta per ora testando internamente, per capirne non solo la fattibilità tecnica, ma anche commerciale. Già oggi è possibile creare visori qualitativamente superiori a quelli in vendita, basti pensare allo StarVR, già da tempo capace di un FOV orizzontale di ben 210° e di tracciare i movimenti del corpo in modo nettamente migliore rispetto a Vive e Rift, ma il suo prezzo è talmente elevato da essere impiegato solo in parchi a tema. La VR ha bisogno di contenere i costi per diffondersi, per cui avanzamenti tecnologici e prezzi dovranno andare di pari passo per spingere la realtà virtuale alle masse.

Ecco perché le tecnologie mostrate sembrano pensate più per migliorare l'esperienza virtuale piuttosto che rivoluzionarla, a partire dalla focale variabile. Gli attuali visori funzionano con una distanza focale fissa, un problema secondo Oculus, che limita il senso di immersione e non permette una rappresentazione realistica del mondo virtuale. La tecnologia utilizzata nel visore Half Dome è chiamata Varifocal e utilizza una serie di parti mobili all'interno del casco per variare la distanza focale, aiutando così l'occhio a mettere a fuoco meglio gli oggetti molto vicini al punto di osservazione. Seppur interessante, si tratta di uno step evolutivo difficile da implementare in un prodotto commerciale, ecco perché Oculus ha precisato che potrebbero volerci anni prima di vederlo all'opera. Il motivo è semplice: più parti mobili ci sono, più aumenta la complessità produttiva e il rischio di guasti e malfunzionamenti.

Decisamente più semplici da gestire sono invece le altre due novità di questo modello, ovvero l'eye tracking e il campo visivo di 140°. Il tracciamento degli occhi è fondamentale per rendere l'esperienza più immersiva, consentendo quindi all'utilizzatore di spostare la visuale nel mondo virtuale semplicemente muovendo lo sguardo. Oggi è possibile farlo solo spostando la testa, un limite al realismo non da poco, per di più con l'attuale Rift il campo visivo è limitato a 110°. Grazie al tracciamento oculare e al FOV di 140°, Half Dome porta novità importanti, resta da capire come e quando saranno implementate.

Altro fronte su cui Oculus sta puntando molto è quello dell'interazione con gli ambienti virtuali. Durante la conferenza è stata mostrata una nuova tecnologia per il tracciamento delle mani, che utilizza due fotocamere frontali, in modo similare ai visori per la Mixed Reality di Microsoft. Il sistema sfrutta le immagini catturate dalle cam e la compute vision per realizzare un modello tridimensionale delle mani.

Come si può osservare dal video, la tecnologia sembra funzionare già molto bene, con un livello di precisione elevato e che permette di interagire con gli oggetti presenti nella scena. Al pari di risoluzione dello schermo e FOV, anche i sistemi di controllo sono essenziali per rendere la realtà virtuale più immersiva e quanto mostrato da Oculus lascia ben sperare per il futuro, un futuro in cui la VR dovrà creare esperienze sempre più realistiche, e a prezzi sempre più bassi, se vorrà davvero diffondersi alle masse.