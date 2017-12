Offerte di Natale Amazon: tre prodotti tech in saldo oggi 7 dicembre

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

I saldi su Amazon sembrano proprio non finire mai. Dopo la scorpacciata fatta con Black Friday e Cyber Monday sono ora disponibili le offerte natalizie, anche questa volta tantissime e molto variegate. Destreggiarsi non è semplice, tra marchi sconosciuti e sconti che spesso non rappresentano vere occasioni d'acquisto convenienti. Per questo abbiamo scelto tre prodotti tech a prezzo di saldo, tra cui spiccano le cuffie Bose QuietComfort 25, il monitor Asus VC279H e la tastiera meccanica Logitech G413, proposti tutti e tre con un prezzo realmente ribassato rispetto alle ultime settimane.

Bose QuietComfort 25

Le Bose QuietComfort 25 sono cuffie che non hanno bisogno di presentazioni. Si tratta di un modello di fascia alta dotato di un'ottima soppressione del rumore, che è stata poi ulteriormente migliorata nella variante successiva, le C35, un ottimo update ma anche molto costoso. Per portarsi a casa le QuietComfort 25 infatti oggi bastano 195€, contro i 329€ del prezzo di listino, prezzo per altro rispettato spesso da Amazon. Si tratta dunque di uno sconto corposo su un prodotto di valore, che ricordiamo però essere ancora legato alla connessione a filo. La connessione wireless è arrivata purtroppo solo con le C35, ma siamo certi che, se avete uno smartphone dotato di jack, non vi pentirete dell'acquisto di queste Bose QuietComfort 25, di cui potete leggere la nostra recensione a questo link.

Asus VC279H

Se siete in cerca di un monitor per PC funzionale ed elegante, allora questo Asus VC279H potrebbe fare al caso vostro. Rispetto alle Bose in questo caso lo sconto è meno consistente, almeno rispetto al prezzo abituale della periferica. Di norma essa è venduta a circa 200€, mentre oggi è disponibile a 182€, contro un prezzo di listino di poco più di 300€. Una cifra congrua a quanto offerto, visto che il monitor Asus punta su un look minimale, con tanto di cornici ridotte dello schermo, e su specifiche comunque interessanti. Il pannello è di tipo IPS, da 27" e con una risoluzione Full HD, mentre il tempo di risposta è di 5ms. Non certo un display da gaming, ma comunque una buona alternativa per chi è in cerca di un prodotto adatto ad un utilizzo più generale.

Logitech G413

Di tastiere meccaniche a basso costo Amazon ne è piena, ma questa volta ci troviamo di fronte a un prodotto di un brand dall'indubbia qualità in questo campo. La Logitech G413 è una tastiera meccanica basilare, senza troppo funzioni, ma che offre comunque i rinomati switch Romer-G dell'azienda svizzera. Il prezzo è oggi di 67.90€, contro i 103€ del prezzo di listino e i 90€ a cui viene abitualmente venduta su Amazon. Uno sconto consistente quindi per una tastiera meccanica semplice ma con tutto quello che serve per giocare al meglio ai propri titoli preferiti.