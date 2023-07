Quali degli oggetti che vediamo nei film di Indiana Jones sono reali?

Quando le note di John Williams risuonano dagli altoparlanti del cinema accompagnate dal rumore di una frusta, l'aria si riempie di emozione e meraviglia e gli spettatori iniziano a chiedersi quale antico reperto Indiana Jones sarà chiamato a recuperare nella sua ultima avventura.

Dal 1981, con l'entusiasmante film d'azione "I predatori dell'arca perduta", fino al recente "Indiana Jones e il quadrante del destino" del 2023, Indy ha sempre avuto un obiettivo: inseguire senza sosta un antico manufatto.



Ogni film contiene un MacGuffin, un oggetto che l'eroe desidera consegnare a un museo. Una domanda, però, ci passa ogni volta per la testa: i reperti che appaiono nei film di Indiana Jones esistono davvero? Preparate la vostra frusta e a salire sul Pan-Am della vostra immaginazione, perché oggi ve ne vogliamo parlare. Ma prima, ecco cosa pensano i veri archeologi di Indiana Jones, il personaggio immaginario interpretato da Harrison Ford.



L'idolo della fertilità Chachapoyan

Nell'iconica apertura del primo film di Indy, "I predatori dell'arca perduta", l'intrepido archeologo penetra in un tempio pieno di trappole nella giungla peruviana rischiando la vita. Il suo obiettivo è un favoloso idolo d'oro.

Sebbene la statuetta utilizzata nel film non sia un vero idolo d'oro, ha una base storica, seppur dubbia. L'idolo del film è basato sulla reale "Figura del Parto di Dumbarton Oaks", conservata in un museo come parte della Collezione Robert Woods Bliss di Arte Precolombiana, presso l'omonima tenuta a Washington, D.C.

Questa figura di scapolite è considerata di origine azteca e raffigura una donna che soffre durante il parto. Per il film, i produttori hanno raffigurato solo il volto nella loro versione dell'idolo.

Una parte indimenticabile della storia del cinema L'idolo da cui trae ispirazione il film

Tuttavia, la figura reale potrebbe non essere autentica: la sua storia verificabile risale al 1899, quando si diceva fosse in un negozio di antiquariato parigino. Da lì ha cambiato proprietario fino a quando non è arrivata a Dumbarton Oaks.

Da allora, la sua vera provenienza è stata messa in discussione: alcune analisi hanno sostenuto che mostra prove di essere stata lavorata con strumenti del XIX secolo e potrebbe essere solo ciò che un artista considerava l'arte mesoamericana ideale. Che sia falsa o vera, questa statuetta ha avuto un impatto duraturo sulla cultura popolare.



L'arca dell'allenza

L'arca dell'alleanza è l'artefatto principale, che fa sciogliere i volti dei nazisti, in "I predatori dell'arca perduta", che il film rappresenta correttamente solo in paqrte.

Secondo il racconto biblico, l'arca è il luogo in cui gli israeliti conservarono le due tavole dei Dieci Comandamenti dati al profeta Mosè. Il film è accurato nel rispettare la descrizione biblica, data in dettaglio nel Libro dell'Esodo.

Ne "I predatori", l'arca sarebbe stata catturata dal faraone egiziano Shishak e conservata a Tanis, consumata da una tempesta di sabbia durata un anno.

Come dice il personaggio di Marcus Brody nel film, venne "cancellata dalla furia di Dio".

L'unica prova a sostegno di a questa storia proviene dal primo Libro dei Re, dove viene specificato che gli egiziani portarono con loro dei tesori, ma non necessariamente l'arca.



Per quanto riguarda Tanis, non ci sono prove a sostegno del fatto che l'arca fosse proprio lì, anche se il luogo è altrettanto affascinante e considerato come un importante sito di scavi archeologici in Egitto.

Inoltre, la cronologia della Bibbia non coincide con quella di Tanis, quest'ultima troppo antica per essere associata all'arca. Quanto al destino finale dell'arca, ci sono diverse teorie sul suo luogo di riposo, che vanno da Roma al Monte Nebo, fino addirittura all'Etiopia. Tuttavia, quasi certamente non si trova in un gigantesco magazzino, come raffigurato alla fine del film.



Le Ceneri dell'Imperatore Nurhachi

"Indiana Jones e il tempio maledetto" si apre con una scena a Shanghai in cui Indy scambia un manufatto in un affare con un gangster che si rivela letale. L'artefatto è un'urna di giada che presumibilmente contiene le ceneri dell'Imperatore Nurhachi.

Il film non sbaglia nel raccontare che c'era un vero Imperatore Nurhachi (1559-1626), uno dei fondatori della dinastia Qing (Ch'ing), a volte chiamata Manchu. Questo imperatore era un veterano di molte battaglie, poiché trascorse gran parte della sua carriera cercando di prendere il controllo della Cina, allora governata dalla dinastia Ming.

Infatti, Nurhachi morì a causa delle ferite riportate in battaglia.



Le ceneri dell'imperatore Nurhachi del film L'aspetto dell'imperatore

Ma quindi Nurhachi venne cremato e messo davvero in un manufatto di giada? Non sembra probabile. "Eminent Chinese of the Ch'ing Period" di Arthur W. Hummel afferma: "Nurhachi fu sepolto a est di Mukden, nel mausoleo noto come Fu-ling".

Le guide turistiche moderne fanno ancora riferimento all'imperatore in quel posto, quindi non c'è motivo di credere che le sue ceneri fossero in un'urna di giada.

Eppure, forse la domanda più persistente per i fan di Indiana Jones è stata posta da Lois H. Gresh in "Perché Dovevano Essere Serpenti?" quando chiede: "Perché Indiana Jones avrebbe consegnato le vere ceneri a un gangster? Come avrebbe il gangster distinto le vere ceneri da altre ceneri?".



La Croce di Coronado

All'inizio di "Indiana Jones e l'ultima crociata", un giovane Indiana Jones ruba con successo un storico crocifisso da una banda di tombaroli, solo per essere costretto a consegnarlo poco dopo.

Riesce a ottenerlo anni dopo con una frase che è rimasta nella storia del cinema: "Dovrebbe stare in un museo".

Nell'"Indyverse", la croce incastonata di gioielli era di proprietà del conquistador spagnolo Francisco Vázquez de Coronado, che ricevette l'oggetto dal conquistador Hernán Cortés nel 1520, secondo Vice.

Questa croce è completamente fittizia, ma potrebbe essere stata ispirata dalla Crux Vaticana (anche chiamata Croce di Giustino II), attualmente custodita nella Basilica di San Pietro a Roma.



Questa croce presumibilmente contiene uno dei frammenti della croce su cui fu crocifisso Gesù, manufatto che risale al tempo dell'imperatore bizantino Giustino II, che lo donò a Roma nel VI secolo.

Quindi, mentre la Croce di Coronado di Indiana Jones è certamente interessante, la Crux Vaticana lo è ancora di più, ed è più in linea con i temi de "L'Ultima Crociata".



Il quadrante del destino

Il quinto film di Indiana Jones ruota attorno al cosiddetto "quadrante del destino", un dispositivo che altera il tempo, presumibilmente creato dal matematico e inventore greco antico Archimede. Quello visto nel lungometraggi si basa su un autentico reperto archeologico e ricalca la storia del Meccanismo di Antikythera. Il reperto venne trovato da subacquei tra i resti di un relitto al largo dell'isola greca di Antikythera nel 1901.

Con i suoi ingranaggi e ruote, sembrava un oggetto davvero insolito. Originariamente recuperato come un unico blocco, è stato successivamente diviso in tre componenti separate, composte da almeno 82 parti tra cui 37 ingranaggi di bronzo che si intersecano.



Si pensa che il dispositivo fosse originariamente collocato all'interno di una scatola di legno, erosa molto tempo fa dall'acqua. Con oltre 2000 anni sopra le spalle, il reperto è il più antico computer analogico del mondo, in grado di prevedere le posizioni del Sole, della Luna e dei pianeti, nonché le eclissi.

Per oltre un secolo, l'oggetto ha lasciato perplessi gli archeologi in quanto sembrava fare affidamento su conoscenze e tecnologie molto avanzate rispetto al suo tempo.

Per far funzionare la macchina, una persona avrebbe dovuto girare la sua manovella per innescare il movimento di una serie di ingranaggi. Mentre le ruote giravano, queste avrebbero mosso parti del dispositivo per evidenziare diversi simboli e testi greci che mostravano diversi eventi astronomici (come le eclissi, i movimenti dei pianeti, del Sole e della Luna).

James Mangold, regista del nuovo film di Indiana Jones, ha spiegato che questo oggetto è stata l'ispirazione diretta per il film, ma ovviamente non è capace (purtroppo) di viaggiare nel tempo.