OnePlus 6 è quasi ufficiale: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Mancano poche ore all'annuncio ufficiale di OnePlus 6, il nuovo top di gamma della società cinese, che avverrà nella giornata di mercoledì 16 maggio in un apposito evento a Londra. Tuttavia, gli ultimi anni ci hanno spesso abituato a sapere quasi tutto su uno smartphone ancora prima del suo annuncio. I dispositivi di un certo rilievo non colpiti da leak, infatti, non esistono più. In questo caso, però, OnePlus ha cercato di mettere in atto una strategia di marketing diversa dal solito, annunciando ufficialmente alcune caratteristiche del dispositivo man mano che che ci si avvicinava alla data della presentazione.

Carl Pei aveva annunciato la presenza del notch, mentre Peter Lau, CEO della società cinese, aveva fatto trapelare parte delle caratteristiche tecniche. Nonostante questo, nelle ultime ore i maggiori leaker si sono messi all'opera, facendo trapelare quasi tutto ciò che mancava: le presunte foto ufficiali e il prezzo.



Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Partendo dalle caratteristiche tecniche confermate, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,7 GHz, affiancato da 6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna. Stando ad Amazon, inoltre, sul mercato dovrebbe arrivare anche una variante da 8GB di RAM con 256GB di ROM. Le altre specifiche descrivono un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione 2280x1080 pixel e aspect ratio 19:9, con la confermata presenza del notch posto in alto, che con ogni probabilità sarà "camuffabile". Passando al comparto fotografico, dovremmo trovare una fotocamera da 20 megapixel con apertura f/2.0, mentre sul retro sarà probabilmente presente l'ormai classica doppia fotocamera composta da una lente da 20 megapixel con apertura f/1.7 e una camera da 16 megapixel con apertura f/1.7, stabilizzazione ottica dell'immagine e supporto allo slow-motion.



La batteria, invece, dovrebbe essere da 3300 mAh con supporto alla ricarica rapida Dash Charge. Le dimensioni saranno probabilmente di 155,7 x 75,35 x 7,75 mm, per un peso di 177 grammi. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 8.1 Oreo. Non dovrebbero mancare tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, porta USB Type-C in primis. Probabilmente presenti anche un sensore di impronte digitali posto sul retro e il jack per le cuffie da 3,5 mm. Tra le colorazioni disponibili dovremmo trovare Midnight Black e Mirror Black. Vi ricordiamo, inoltre, che verrà anche lanciata una Avengers Edition di OnePlus 6, anche se sembra che purtroppo non sarà resa disponibile sul suolo italiano.

Parlando di prezzi e disponibilità, la variante 6/64GB dovrebbe essere venduta a un prezzo di 519 euro, mentre quella 6/128GB a 569 euro. Non abbiamo ulteriori informazioni, invece, per quanto riguarda la "variante top" da 8/256GB. Si vocifera di un inizio delle vendite fissato per il 22 maggio. Non ci resta che attendere poche ore per saperne di più.