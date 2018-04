OnePlus 6 sta arrivando: presentazione a maggio, notch e hardware al top

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

A ogni nuovo OnePlus, l'azienda cinese aumenta il proprio bacino di utenza. Se si pensa che all'inizio il flagship killer veniva venduto solo su invito, i passi in avanti sono stati enormi, tanto che ormai una folta schiera di appassionati attende l'arrivo sul mercato di OnePlus 6. Il motivo? Hardware basato sempre sulle ultime tecnologie, un software molto leggero, l'esperienza d'uso Android più veloce sul mercato e un prezzo inferiore a quello degli altri top di gamma. Sul comparto fotografico, OnePlus tiene meno il passo dei concorrenti di norma, ma nell'insieme l'offerta si è rivelata sempre molto valida. Ecco perché i primi giorni di maggio saranno bollenti per gli appassionati, visto che l'azienda ha scelto questo mese per presentare il nuovo OnePlus 6.

Una piccola rivoluzione

Lo scorso anno abbiamo assistito al passaggio da uno schermo tradizione a uno borderless da OnePlus 5 a 5T. Quest'anno invece i due elementi di rottura saranno il notch e la backcover in vetro. Sul Notch c'è davvero poco da dire ormai. Allo stato attuale non ci sono rumor che indichino la presenza di particolare hardware, in questo caso l'azienda cinese ha voluto seguire il trend del momento, inserendo la piccola tacca nel suo prossimo flasgship. È sul retro invece che a livello di design ci saranno le novità più corpose, con l'abbandono del metallo per il vetro, particolare che lascia intravedere la possibilità dell'introduzione della ricarica wireless. La backcover dovrebbe vedere ora la presenza di una dual cam centrale a sviluppo verticale, con il flash appena sotto e il lettore di impronte al centro. In controtendenza con l'attuale mercato, il jack audio da 3.5 mm dovrebbe rimanere

Sul fronte hardaware, OnePlus punta molto in alto, grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 845, top di gamma del 2018. Finora è arrivato solo su pochi dispositivi in Europa, per cui la sua presenza farà certamente gola agli appassionati. In arrivo almeno due versioni, una con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile, l'altra con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Ancora avvolto nel mistero invece il comparto fotografico, di cui non si conoscono le specifiche. Quest'anno sarà dura per OnePlus, Huawei con il suo P20 Pro ha portato la qualità di scatto a un livello superiore, difficile da raggiungere.

La presentazione del nuovo flagship killer dovrebbe essere il 2 maggio, al contrario del 5 maggio indicato dai primi rumor. Manca poco quindi all'arrivo di OnePlus 6, che dovrà quest'anno stare molto attenta a presentare un device tecnologicamente avanzato ma che non porti troppo verso l'alto il prezzo di vendita, già rialzato con le ultime versioni del terminale.