OnePlus 7: specifiche e probabili prezzi a pochi giorni dalla presentazione

Tra gli smartphone più attesi dei prossimi mesi figura sicuramente OnePlus 7, il nuovo top di gamma della società cinese. I rumor e i leak (e anche qualche informazione ufficiale) descrivono uno smartphone piuttosto interessante e, considerando anche la fascia di prezzo in cui va solitamente a inserirsi OnePlus, potremmo essere dinanzi a un dispositivo che venderà molto bene. Inoltre, quest'anno ci sarà una novità da non sottovalutare: la presenza di due varianti dello smartphone, quella base e quella Pro.

Questo garantirà maggiori possibilità di scelta all'utenza e potrebbe incrementare ulteriormente le vendite. Insomma, gli appassionati stanno attendendo con impazienza il fatidico 14 maggio, giorno in cui OnePlus 7 sarà svelato in tutti i suoi dettagli.



Schermo e comparto fotografico sono ottimi, stando a chi ha provato OnePlus 7 Pro

Solitamente, poche settimane prima della presentazione di uno smartphone, le informazioni ufficiali in merito ad esso sono poche se non completamente assenti. Tuttavia, questo non è successo con OnePlus 7, che è al centro di una campagna marketing diversa dal solito. Infatti, nonostante le specifiche dello schermo non siano ancora state svelate ufficialmente, gli esperti di DisplayMate hanno già potuto mettere le mani su un'unità dello smartphone (versione Pro), assegnando al display il voto A+. Chiaramente non sono stati rivelati i dettagli del pannello, ma solamente il voto dato ad esso. A quanto pare, la società cinese ha puntato molto sul display, che vuole andare a competere con quello di Samsung Galaxy S10+.



Lo smartphone è già finito anche nelle mani di Wired UK, che ha pubblicato un'analisi del comparto fotografico di OnePlus 7 Pro, confermando di fatto la presenza dello zoom 3x, senza però fornire troppi dettagli sulle altre specifiche dei sensori. I colleghi del Regno Unito hanno evidenziato la bontà del comparto fotografico, che secondo loro può tranquillamente rivaleggiare con quelli offerti dai top di gamma di Samsung e Huawei.

Oltre a questo, non sono mancate anche diverse informazioni provenienti da fonti ufficiali e quindi sappiamo con certezza che la variante Pro di OnePlus 7 esiste e non è frutto di voci di corridoio. Partiamo quindi da quest'ultima, che dovrebbe anche essere quella più interessante. Ebbene, un teaser ufficiale ha già confermato che lo smartphone monterà una tripla fotocamera posteriore, ma le restanti caratteristiche tecniche non sono ancora state svelate.



Tuttavia, i rumor descrivono un dispositivo con un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3120 x 1440 pixel), aspect ratio 19,5:9 e refresh rate fino a 90 Hz. Stando ad alcune fonti, lo schermo sarà in grado di variare la frequenza di aggiornamento tra 60 Hz e 90 Hz in base al contesto e alle esigenze dell'utente, in modo da bilanciare resa e consumi. Certo, abbiamo già visto i 120 Hz su dispositivi come Razer Phone 2, ma si parlava di altri prezzi e soprattutto di dispositivi pensati per una determinata tipologia d'utenza.

Se ben implementato, un refresh rate di questo tipo può portare dei vantaggi da non sottovalutare nell'utilizzo di tutti i giorni, soprattutto se si considera che il software di OnePlus è già uno dei più fluidi in circolazione.



Passando ai componenti sotto alla scocca, OnePlus 7 Pro dovrebbe montare un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855 operante alla frequenza massima di 2,84 GHz, affiancato da 6/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna UFS 3.0. Il comparto fotografico dovrebbe invece essere composto da sensori da 48MP (f/1.6, OIS, EIS) + 8MP (f/2.4, zoom ottico 3x) + 16MP (grandangolare, f/2.2), mentre nella parte anteriore non dovrebbe mancare una pop-up camera da 16MP (f/2.0). Questo significa niente notch e un design all-screen con screen-to-body ratio piuttosto elevato. Non dovrebbero mancare anche il sensore di impronte digitali in-display e tutte le connettività del caso, che potrebbero comprendere il 5G, anche se ci sono fonti discordanti in tal senso: alcune sostengono che OnePlus 7 Pro implementerà sin da subito questo standard, mentre altre parlaneo di un apposito smartphone 5G che arriverà nei prossimi mesi.



Parlando dell'autonomia, OnePlus 7 Pro dovrebbe montare una batteria da 4000 mAh con ricarica veloce Warp Charge a 30W. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere Blue, Grey e Brown, mentre l'arrivo sul mercato dovrebbe essere fissato per il 18 maggio. La cosa che potrebbe però far storcere il naso a molti è il presunto prezzo della versione Pro, che diverse fonti descrivono come vicino ai 1000 dollari.



La variante base dello smartphone dovrebbe invece montare un display da 6,4 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, mentre sotto la scocca ci dovrebbe esssere un processore Qualcomm Snapdragon 855, affiancato da 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. La batteria dovrebbe invece essere da 3700 mAh con supporto alla ricarica a 20W. Alcune fonti internazionali parlano della presenza delle Bullets Wireless 2 in omaggio con i preordini, staremo a vedere.

OnePlus 7 dovrebbe costare 569 dollari e arrivare sul mercato il prossimo 18 maggio. Nel frattempo, sul New York Times questa mattina è apparsa una pubblicità dove si legge "niente notch e niente prezzo di 2000 dollari". Insomma, tutto sembra essere confermato e non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.