OnePlus 8: tutti i dettagli, tra teaser ufficiali, scheda tecnica e prezzo

Come spesso capita a inizio anno è la telefonia ad essere protagonista. Al momento, il focus è puntato sulla gamma Samsung Galaxy S20, visto che sarà la prima ad arrivare in ordine cronologico (l'evento è fissato per l'11 febbraio).

Tuttavia, negli scorsi giorni, Pete Lau, CEO di OnePlus, ha furbescamente sfruttato l'hype generato dall'enorme evento della concorrenza per lanciare un teaser ufficiale di una delle novità più importanti in arrivo da parte dell'azienda cinese. Oltre a questo, il Web pullula di rumor e leak: facciamo insieme il punto della situazione su OnePlus 8.

OnePlus 8: la presunta scheda tecnica

La notizia più importante legata alla prossima gamma di smartphone di OnePlus è sicuramente l'annuncio effettuato da Pete Lau di cui abbiamo accennato in apertura. Infatti, il CEO dell'azienda cinese ha svelato la tecnologia Fluid Display, in grado di "animare" un pannello con risoluzione QHD+, refresh rate di 120 Hz, frequenza di campionamento di 240 Hz, supporto allo standard HDR10 e calibrazione cromatica accurata. Inoltre, OnePlus ci tiene a sottolineare che questo schermo può essere regolato in 4096 livelli di luminosità, essenzialmente il quadruplo della maggior parte degli smartphone Android, e che dispone di un chip MEMC per la compensazione del movimento (che dovrebbe garantire una fluidità simile ai 120Hz anche durante la riproduzione di video registrati a 30 fps).



In termini pratici, queste specifiche potrebbero tradursi in un display senza precedenti a livello di qualità visiva generale e al top della sua fascia per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento. In questo caso il condizionale è d'obbligo, visto che la tecnologia andrà provata con mano. Tuttavia, Pete Lau ha già condiviso su Twitter un video dimostrativo che lascia ben sperare, perlomeno per quanto riguarda il refresh rate. Questo display sarà probabilmente montato dalla variante Pro di OnePlus 8.

Passando a rumor e leak, in tutti i modelli dello smartphone, Lite, base e Pro, il pannello dovrebbe disporre di un foro per la fotocamera. Stando ad alcune fonti internazionali, la variante più costosa potrebbe avere due fotocamere anteriori (32MP + ToF), mentre OnePlus 8 e il modello Lite disporrebbero rispettivamente di un singolo sensore da 32MP e da 16MP. Alcuni render mostrano però una singola fotocamera anteriore in tutti i casi, quindi c'è ancora più di qualche dubbio in merito a questo aspetto.



Si vocifera che lo schermo sia un Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3180 x 1440 pixel) e refresh rate di 120 Hz per quanto riguarda la variante Pro, mentre per gli altri due modelli si potrebbe scendere verso i 6,4/6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate di 90 Hz. Per quanto riguarda la parte posteriore, si parla con insistenza della presenza di una tripla fotocamera posteriore in tutti e tre i casi.

OnePlus 8 Pro dovrebbe disporre di sensori da 60MP (Sony IMX686) + 16MP + 13MP, mentre la variante base potrebbe avere tre fotocamere da 60MP + 16MP + 12MP. La variante Lite, che secondo alcuni potrebbe essere comparsa in un video in cui Pete Lau mostra diversi dummy di smartphone OnePlus, dovrebbe essere meno evoluta da questo punto di vista, montando sensori da 48MP + 16MP + 12MP.



OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro saranno probabilmente spinti da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 (frequenza massima di di 2,84 GHz, supporto al 5G), mentre la variante Lite dovrebbe disporre di un SoC MediaTek Dimensity 1000 (frequenza massima di 2,6 GHz, supporto al 5G). La RAM potrebbe partire da 8GB e la variante base e quella Pro dovrebbero disporre anche di modelli da 12GB. I tagli di memoria interna saranno invece probabilmente da 128GB/256GB per tutti i modelli.



OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8 Lite dovrebbero condividere anche altre caratteristiche, dalla presenza della certificazione IP53 alla porta USB Type-C, passando per l'NFC e per la ricarica wireless. Per quanto riguarda l'autonomia, sulla variante base e su quella Lite dovremmo trovare una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica a 30W, mentre OnePlus 8 Pro dovrebbe disporre di una batteria da 4500 mAh e supportare la tecnologia Super Warp Charge a 50W.

La gamma di smartphone OnePlus 8 dovrebbe essere annunciata a maggio o giugno 2020. Stando ad alcune fonti internazionali, il prezzo di partenza della variante Lite sarebbe di 2999 yuan (circa 393 euro al cambio attuale), mentre il modello base partirebbe da 3299 yuan (circa 433 euro). OnePlus 8 Pro potrebbe invece avere un costo di 4499 yuan (circa 590 euro) per la variante da 8/128GB e di 5499 yuan (circa 722 euro) per quella da 12/256GB.