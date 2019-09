OnePlus TV: ecco in nuovi televisori Quantum Dot 4K con HDR+ e Dolby Vision

OnePlus entra ufficialmente nel mercato TV e lo fa col piede giusto. Le specifiche tecniche infatti descrivono dei prodotti potenzialmente validi sulla carta e che puntano tutto sul rapporto qualità-prezzo, in pieno stile OnePlus.

In tutto sono due i modelli in arrivo in India, mercato scelto per il lancio vista l'elevata diffusione del brand cinese, ma non è da escludere che in futuro possano arrivare anche in Europa, un po' come avviene per tutti gli altri prodotti dell'azienda di Pete Lau. OnePlus TV 55 Q1 e Q1 Pro puntano molto su un prezzo di vendita allettante, senza però sacrificare troppo la qualità, con il primo venduto a circa 900€ e il secondo a circa 1300€ in India.



L'audio fa la differenza

I due modelli in arrivo in India si differenziano esclusivamente per la parte audio. Il Q1 infatti offre una soundbar 2.1 con quattro casse da 50 W totali, in grado di riprodurre tracce audio Dolby Atmos, Dolby Digital Plus e DTS-HD. La variante Pro invece utilizza una soundbar a scomparsa, che viene fatta uscire dalla scocca una volta acceso il televisore. Questa porta il numero di speaker a otto, per una migliore riproduzione dello spettro sonoro.

Tutte le altre specifiche rimangono invariate, per cui la qualità di visione è identica in entrambi i modelli. OnePlus ha scelto un pannello VA da 55 pollici 4K con tecnologia Quantum Dot e un refresh rate di 100 Hz. Alla vigilia dell'evento molti dubbi erano focalizzati sul tipo di retroilluminazione utilizzata, visto che la tecnologia Full Led è costosa da implementare e fa impennare il prezzo dei TV LCD. La casa cinese sembra aver trovato la giusta via di mezzo ed è riuscita a inserire una retroilluminazione Full Led con local dimming a 90 zone di controllo.



Gli LCD di fascia alta, che superano abbondantemente i 2000€, portano questo numero a oltre 400 zone, tuttavia la tecnologia utilizzata da OnePlus dovrebbe garantire neri profondi e un ottimo contrasto, grazie anche all'utilizzo del pannello VA. Sullo schermo è anche applicato un filtro Balck Crystal, pensato per ridurre i riflessi. Lo spazio di colore NTSC è coperto al 120%, un valore molto elevato per un televisore di questa fascia di prezzo.



Durante l'evento molta enfasi è stata posta sull'elettronica dei nuovi TV, elemento determinante per gestire al meglio il pannello, basata sul processore di immagine Gamma Color Magic. Questo è dotato di algoritmi per l'upscaling dei contenuti a risoluzione non nativa, per la cancellazione del rumore, per la rimozione color banding e per la compensazione del moto.

A oggi è impossibile fare ulteriori considerazioni su questo aspetto molto delicato: aziende come Sony e Panasonic hanno impiegato anni di sviluppo per affinare l'elettronica dei propri televisori, sarà interessante vedere il lavoro svolto da OnePlus in questo particolare ambito.



Ottima la scelta di integrare tutti gli standard HDR oggi disponibili, con HDR10, HLG, HDR10+ e Dolby Vision. Gli ingressi HDMI sono quattro in tutto, in versione 2.0b, ma è stata inserita anche una funzione delle HDMI 2.1, ovvero l'eARC, che permette il passthrough dei segnali Dolby Atmos.

Il software a bordo dei televisori è basato su Android 9 ma è personalizzato da OnePlus e funziona attraverso una CPU con quattro core Cortex A53, a cui si affiancano 2.5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna.

Conoscendo il lavoro svolto da OnePlus sui suoi smartphone ci aspettiamo un OS scattante e privo di lag, un obbiettivo non sempre semplice da raggiungere con Android TV.

Per ora l'arrivo in Italia non è previsto ma OnePlus ha tutte le intenzioni di espandersi ancora di più in Europa, per cui lo sbarco nel vecchio continente è tutt'altro che da escludere.